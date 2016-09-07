Сергей Ковалев: Наш бой с Уордом войдет в учебники истории

Во вторник прошла пресс-конференция, посвященная бою между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.

Сергей Ковалев, чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF:

«Это очень важный момент в моей карьере. Я хочу поблагодарить всех людей, которые помогли организовать этот бой. В том числе моего промоутера Кэти Дуву, Roc Nation и HBO Pay-Per-View. Спасибо всем моим поклонникам. Этот поединок запомнят надолго. Он войдет в учебники истории. Я просто хочу дать своим болельщикам большой и красивый бой в Лас-Вегасе и на HBO Pay-Per-View».

Сергей Ковалев

Андре Уорд, двукратный чемпион мира во втором среднем весе:

«Я рад быть сегодня здесь. Хочу поблагодарить всех, кто связан с этим событием. Абсолютно всех и особенно Питера Нельсона и HBO. Трудно перечислить всех. Много людей работали над этим, и вы знаете, как я хотел, чтобы этот бой состоялся. В переговорах было много различных нюансов, но мы смогли прийти к согласию и теперь можем сосредоточиться на поединке.

Я благодарен богу за эту возможность. Я благодарю его за свою карьеру, за то что могу выступать на самом высоком уровне. Я уже долго нахожусь в боксе и являюсь ветераном. Я рассчитался со многими долгами, но все еще по-прежнему должен. Бой – новая возможность. Я бывал в схожем положении прежде, когда сталкивался с подобной оппозицией.

Для меня не имеет значения, что говорит другая сторона, и что они думают. Он идет к цели, и я иду к цели. Когда встречаются два ярких огня, побеждает тот, кто делает все, что сделать должен. Я не буду бросаться стульями, ругаться или изображать сумасшедшего. Я сказал, давайте забудем об этом и устроим бой».

Андре Уорд

Кэти Дува, гендиректор Main Evens, промоутерской компании представляющей Ковалева:

«Наконец-то это произошло. Эта история, когда непобедимые боксеры не цепляются за свой безупречный список, а готовы оказаться в реальном конкурентном бою. Эта история, когда боксеры идут в Зал славы, выбирая себе самый сложный путь, чтобы их карьера не стояла на месте, а прогрессировала. Эта история, когда встречаются два мужественных спортсмена, а не просто циничных бизнесмена.

Эти мужчины, которые находятся с нами, непобедимы, и на мой взгляд обеспечили себе место в Зале славы просто подписавшись на этот бой. Они забыли свой «0» в графе поражений и готовы выявить лучшего боксера. Именно поэтому они заслуживают того, чтобы бой прошел на платном канале. Именно поэтому мы проведем бой в Лас-Вегасе. Именно поэтому победитель боя заработает звание лучшего боксера вне зависимости от весовых категорий.

Так, согласно журналу The Ring было только два случая, когда непобедимые бойцы из первой пятерки рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории проводили бои. Первый – это встреча Мелдрика Тэйлора с Хулио Сезаром Чавесом-старшим в 1994 году. Второй – Оскар де ла Хойя против Феликса Тринидада в 1999 году. Таким образом, 19 ноября это будет первый раз, когда событие подобного масштаба произойдет в 21-м веке. Будем надеяться, что увидим что-то из прежнего бокса, когда он был лучшим в своем роде.

Таким образом, я рада официально объявить, что 19 ноября двое из пяти лучших боксеров мира проведут бой друг с другом. Чемпион мира Сергей Ковалев поставит на кон титулы WBO, WBA и IBF в полутяжелом весе. У него 30 побед, как и у его соперника. Бой пройдет в Лас-Вегасе в MGM Гранд Отеле на прекрасной T-Mobile арене. Билеты на поединок сейчас продаются за 155 долларов. Билеты за 55 долларов уже раскуплены. Другие билеты распродаются быстрее ожидаемых темпов. Очень мало осталось билетов из категории за 755 и 155 долларов».

Кэти Дува

Майкл Йормарк, президент Roc Nation, промоутерской компании представляющей Уорда:

«Не сомневайтесь, что Сергей Ковалев и Андре Уорд проявят уважение друг к другу. Они будут говорить о бое спокойно. Останутся профессионалами. Но не забывайте, что через 10 недель они сойдутся в ринге за звание лучшего боксера мира. Это будет бой года, который посмотрят миллионы зрителей по HBO-Pay-Per-View. Андре Уорд может покинуть ринг в качестве олицетворения бокса следующих десяти лет.

Холодная война давно закончилась, но соперничество США и России вышло на новый уровень. Это борьба мировых сверхдержав, борьба стилей, культуры, веры, встреча двух бойцов и их болельщиков. Как и в старые времена, снова США и Россия. Это не вымышленный сюжет, как встреча Рокки Бальбоа и Ивана Драго. Это настоящий бой и Андре Уорд не аутсайдер. Он тренируется каждую минуту, чтобы стать лучшим. Я не сомневаюсь, что он, человек выигравший последнее олимпийское золото из американских боксеров, выйдет победителем снова».

Майкл Йормарк

Эгис Климас, менеджер Ковалева:

«Очень горжусь, что буду представлять Сергея Ковалева, одного из лучших боксеров мира. Мы с ним прошли долгий путь с 2009 года, когда он приехал в США. Он никогда не был на первых полосах в СМИ, никогда не проигрывал и никогда не пользовался протекцией, как многие современные боксеры. Многие не знают, как мы ездили в фургоне по восточному побережью из города в город, чтобы получить бой. Он никогда не просил меня выбрать соперника. Просто спрашивал, когда бой, и в каком весе. Я еще раз хочу сказать, что горд представлять Сергея Ковалева и хочу поблагодарить команду Андре Уорда – команду из Roc Nation за возможность провести главный бой года. Шансы 50 на 50. Ни один эксперт не готов дать ответ, как пройдет бой. Я хочу поблагодарить сильную женщину – Кэти Дуву. Она внесла большой вклад в карьеру Сергея. Хочу поблагодарить HBO, T-Mobile Arena, MGM и всех, кто принял участие в организации боя. Я сам взволнован, но с нетерпением жду боя».

Эгис Климас

Джеймс Принс, менеджер Уорда:

«Я хотел бы поблагодарить Бога за эту возможность, HBO, Main Events и Roc Nation. Я очень благодарен всем, кто работал, чтобы организовать этот поединок. Я был свидетелем работы и жертв, которые была принесены каждой стороной. Этот бой напоминает мне встречу Давида против Голиафа. Сергей – Голиаф, Андре – Давид. Еще раз, я очень благодарен за эту возможность. Андре всю свою жизнь готовился к этому моменту».

Джеймс Принс

Джон Дэвид Джексон, тренер Ковалева:

«Этот бой является одним из самых ожидаемых. Андре Уорд – очень хороший боец, непобедимый в любителях. Для того, чтобы быть непобедимым на любительском ринге, нужно много тренироваться. Это говорит о многом. С другой стороны у нас есть Ковалев. Он – «Крушитель», он находит и уничтожает. Так что приходите 19 ноября я ожидаю большой бой между двумя великими бойцами. Победитель заслуживает звание лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории. Разговоры уже позади. Впереди дела: подготовка и поход на войну. Мы здесь для того, чтобы идти на войну. Приходите 19 ноября, и увидите двух великих бойцов в борьбе за звание лучшего. Посмотрим, что произойдет. Я ожидают большой бой».

Джон Дэвид Джексон

Вирджил Хантер, тренер Уорда:

«Я просто хочу поблагодарить всех вас за организацию этого великого события. Борьба такого масштаба заслуживает показа по Pay-Per-View. Очевидно, что это большой бой между двумя чемпионами, и я рад быть частью этого».

Вирджил Хантер

Сергей Ковалев, чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF:

«Я уже забыл про бой против Бернарда Хопкинса. С нетерпением жду предстоящего боя. Я должен победить нового соперника. Это испытание. Я готов у Уорду, как был готов к Хопкинсу.

Я уважаю его как бойца и личность, но мне понравилось его поведение утром. Он отличный боксер, но это не поможет ему внутри ринга. Когда я увидел его сегодня утром и поздоровался, он меня проигнорировал. Черт с ним. Я могу выйти на ринг в ноябре и надрать ему задницу.

Я не думаю, что он прибавил в силе, поднявшись в полутяжелый вес. Если у вас есть сила – она есть. Нет, значит, вы ничего не сделаете. Он может с умом вести бой, но не думаю, что что-то изменилось с его силой».