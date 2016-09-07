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Рабоче-крестьянский футбол. Михаил Борзыкин – о первом сборе Черчесова

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Рабоче-крестьянский футбол. Михаил Борзыкин – о первом сборе Черчесова
Источник: Sovsport.ru

Семь тренировочных дней, два товарищеских матча, 23 задействованных футболиста – обновленная сборная России начала новую жизнь.

Товарищеские матчи сборной – мероприятие весьма сомнительное, больше похожее на трудовую повинность. Что? Почему? Зачем? Какой глубинный смысл этой затеи? Так надо. Так принято. У всех так. Не хотите – не смотрите. А хотите – терпите (дело вкуса, конечно же) в ожидании рестарта сезона. Никто шоу и не обещал. Сбор ознакомительный, необходимый в первую, во вторую и в третью очередь тренерскому штабу. Перед ним стояла задача не очаровывать нас, а очертить круг исполнителей, с которыми можно работать, и понять потенциал команды. Цели достигнуты? Возможно. Давайте переварим.

Кадры. Что имеем

Сделаю открытие: состав у нас средний. Но средний состав вовсе не обрекает на вечные страдания. Спросите исландцев – расскажут. Сборная обновилась ровно на две трети по сравнению с Евро-2016. Это и свежая кровь, и омоложение с прицелом на домашний ЧМ, и ответ всем тем, кто после третьего гола Уэльса утешал себя: «Ну а что, других-то у нас нет!». Пока кадровая политика нового главного тренера сборной импонирует: в кои-то веки в ней появилась логика – играют действительно сильнейшие, пусть и с оговорками, а не те, кто с именем, с кем удобно работать и кто вписывается в тактический рисунок.

Не совсем понятно, правда, для чего Черчесов вызвал Крицюка с Джанаевым. Но они есть, теперь знаем. И вообще на большинстве позиций есть дублеры, хотя и нельзя сказать, что равноценные исполнители. Некоторое беспокойство вызывает правый фланг, где давно поседевшему Самедову не видно альтернативы, и позиция центрального нападающего. Бог его знает, что будет с Дзюбой, который к скомканной предсезонной подготовке приплюсовал травму на старте длинного марафона; и у которого в клубе, в общем-то, тоже вовсю бушует революция. Рассматривать же Кокорина сегодня просто несерьезно.

Тактика. Две модели

Два матча – два тактических рисунка. В том числе для этого придуманы сборы. Против турок Черчесов использовал модель, похожую на 3–5–2. Три центральных защитника, высокие фланги, относительно плотный центр и Миранчук, вытягивающийся на одну линию со Смоловым. С ганцами тренерский штаб вернулся к более консервативной расстановке, которую можно охарактеризовать как 4–1–4–1. Четверка защитников, один чистый опорник (Газинский), два многофункциональных игрока центра поля (Дзагоев и Зобнин), классические фланги (Жирков и Самедов) и Смолов в роли центрфорварда.

В первом матче заметно провисала средняя линия. Связка Тарасов – Оздоев не справилась с одной из главных своих задач – поддержкой атаки из глубины. В результате чего Смолов ушел в тень. И вышел из нее во втором матче, в котором был отстроен мостик, ведущий от полузащиты к нападающему. Тандем Дзагоев – Зобнин как более созидательный, в отличие от Тарасов – Оздоев, обеспечил необходимый (пусть и меньше 50%) контроль мяча и генерировал комбинации. Если с турками наша команда провела 24% атак по центру, то в матче с африканцами – 32%. А Зобнин стал лучшим по острым передачам – 4.

Как и во всех командах Черчесова, огромное влияние на игру оказывали фланги. Можно сделать два выводы. Во-первых, эксперимент с турками, когда на одной бровке оказались Жирков и Шатов, провалился. По правде говоря, пока проваливаются все эксперименты в сборной, связанные с Шатовым. При всех тренерах. Сложно найти причину, но в «Зените» это совсем другой футболист. Во-вторых, Жирков и Самедов на сегодняшний день являются ключевыми фигурами. Системообразующими. При этом конкуренцию выигрывает только нестареющий, моторный Жирков. У Семедова ее нет в принципе.

Сборная России против Турции (схема слева) и Ганы (справа)

Игра. Проблемные таймы

Оценивать игру сборной по двум товарищеским матчам-кастингам – дело неблагодарное. Легко забрести в чащу заблуждений. Играли просто. Рабоче-крестьянский футбол, обогащенный созидательной импровизацией; несколько розыгрышей в матче с ганцами прямо-таки радовали давно не видавший кружевного футбола глаз. Играли энергично, по-черчесовски. Хотя нынешняя «физика» игроков – это заслуга не Черчесова, а тех, кто готовил футболистов к сезону. Играли довольно-таки стройно. Такого безобразия, когда в одной зоне остается полсостава, а в другой можно боинг посадить, не наблюдалось. Ура!

Неприятных наблюдений все-таки больше. Во-первых, первые таймы получились явно лучше, чем вторые. В матче с Ганой это можно объяснить тем, что сборная перешла на игру по счету (ее тоже надо отрабатывать). А можно и тем, что сборная легко отдавала инициативу сопернику. По владению мячом мы уступили в обоих матчах, причем после перерыва наш показатель составил жутковатые 36%. Во-вторых, в обоих матчах мы уступили в единоборствах, пусть и незначительно. В-третьих, оборона, хотя и сыграла на ноль, показала себя нестабильной и очень чувствительной к кроссам. Особенно с Ганой.

Такие выводы-наблюдения по дебютному сбору Черчесова. Их совершенно точно нельзя проецировать на домашний чемпионат мира. Предстоит длинный путь, по ходу которого изменится очень многое. Первая же сессия скорее удалась, чем нет. Пусть и изначально казалась несколько бессмысленной. (Как и все сессии всех сборных – умирающего института). Посмотрели. Прикинули, что к чему. Узнали, что есть у нас другие футболисты, которые, оказывается, играют ничуть не хуже тех, кто недавно синхронно шарахался от капитанской повязки и распивал дорогущее шампанское. Спасибо и на этом.

Матч

Россия - Гана - 1:0 (1:0)

Голы

Смолов 20 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Жирков (Шатов, 82), Березуцкий, Шишкин, Семёнов, Петров (Кудряшов, 79), Зобнин, Самедов (Канунников, 70), Газинский (Оздоев, 64), Дзагоев (Миранчук, 58), Смолов (Полоз, 87)

Гана: Квараси, Бой, Аффул, Менса, Баба, Парти (Агеманг-Баду, 63), Ачимпонг (Данкан, 78), Атсу, Аква, Вакасо (Аккам, 79), Айю Д.

Предупреждения:

Зобнин, 81 - Бой, 53

Судья:

Алияр Агаев (Азербайджан)

Место и дата

06 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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