Рабоче-крестьянский футбол. Михаил Борзыкин – о первом сборе Черчесова

Семь тренировочных дней, два товарищеских матча, 23 задействованных футболиста – обновленная сборная России начала новую жизнь.

Товарищеские матчи сборной – мероприятие весьма сомнительное, больше похожее на трудовую повинность. Что? Почему? Зачем? Какой глубинный смысл этой затеи? Так надо. Так принято. У всех так. Не хотите – не смотрите. А хотите – терпите (дело вкуса, конечно же) в ожидании рестарта сезона. Никто шоу и не обещал. Сбор ознакомительный, необходимый в первую, во вторую и в третью очередь тренерскому штабу. Перед ним стояла задача не очаровывать нас, а очертить круг исполнителей, с которыми можно работать, и понять потенциал команды. Цели достигнуты? Возможно. Давайте переварим.

Кадры. Что имеем

Сделаю открытие: состав у нас средний. Но средний состав вовсе не обрекает на вечные страдания. Спросите исландцев – расскажут. Сборная обновилась ровно на две трети по сравнению с Евро-2016. Это и свежая кровь, и омоложение с прицелом на домашний ЧМ, и ответ всем тем, кто после третьего гола Уэльса утешал себя: «Ну а что, других-то у нас нет!». Пока кадровая политика нового главного тренера сборной импонирует: в кои-то веки в ней появилась логика – играют действительно сильнейшие, пусть и с оговорками, а не те, кто с именем, с кем удобно работать и кто вписывается в тактический рисунок.

Не совсем понятно, правда, для чего Черчесов вызвал Крицюка с Джанаевым. Но они есть, теперь знаем. И вообще на большинстве позиций есть дублеры, хотя и нельзя сказать, что равноценные исполнители. Некоторое беспокойство вызывает правый фланг, где давно поседевшему Самедову не видно альтернативы, и позиция центрального нападающего. Бог его знает, что будет с Дзюбой, который к скомканной предсезонной подготовке приплюсовал травму на старте длинного марафона; и у которого в клубе, в общем-то, тоже вовсю бушует революция. Рассматривать же Кокорина сегодня просто несерьезно.

Тактика. Две модели

Два матча – два тактических рисунка. В том числе для этого придуманы сборы. Против турок Черчесов использовал модель, похожую на 3–5–2. Три центральных защитника, высокие фланги, относительно плотный центр и Миранчук, вытягивающийся на одну линию со Смоловым. С ганцами тренерский штаб вернулся к более консервативной расстановке, которую можно охарактеризовать как 4–1–4–1. Четверка защитников, один чистый опорник (Газинский), два многофункциональ ных игрока центра поля (Дзагоев и Зобнин), классические фланги (Жирков и Самедов) и Смолов в роли центрфорварда.

В первом матче заметно провисала средняя линия. Связка Тарасов – Оздоев не справилась с одной из главных своих задач – поддержкой атаки из глубины. В результате чего Смолов ушел в тень. И вышел из нее во втором матче, в котором был отстроен мостик, ведущий от полузащиты к нападающему. Тандем Дзагоев – Зобнин как более созидательный, в отличие от Тарасов – Оздоев, обеспечил необходимый (пусть и меньше 50%) контроль мяча и генерировал комбинации. Если с турками наша команда провела 24% атак по центру, то в матче с африканцами – 32%. А Зобнин стал лучшим по острым передачам – 4.

Как и во всех командах Черчесова, огромное влияние на игру оказывали фланги. Можно сделать два выводы. Во-первых, эксперимент с турками, когда на одной бровке оказались Жирков и Шатов, провалился. По правде говоря, пока проваливаются все эксперименты в сборной, связанные с Шатовым. При всех тренерах. Сложно найти причину, но в «Зените» это совсем другой футболист. Во-вторых, Жирков и Самедов на сегодняшний день являются ключевыми фигурами. Системообразующи ми. При этом конкуренцию выигрывает только нестареющий, моторный Жирков. У Семедова ее нет в принципе.

Сборная России против Турции (схема слева) и Ганы (справа)

Игра. Проблемные таймы

Оценивать игру сборной по двум товарищеским матчам-кастингам – дело неблагодарное. Легко забрести в чащу заблуждений. Играли просто. Рабоче-крестьянс кий футбол, обогащенный созидательной импровизацией; несколько розыгрышей в матче с ганцами прямо-таки радовали давно не видавший кружевного футбола глаз. Играли энергично, по-черчесовски. Хотя нынешняя «физика» игроков – это заслуга не Черчесова, а тех, кто готовил футболистов к сезону. Играли довольно-таки стройно. Такого безобразия, когда в одной зоне остается полсостава, а в другой можно боинг посадить, не наблюдалось. Ура!

Неприятных наблюдений все-таки больше. Во-первых, первые таймы получились явно лучше, чем вторые. В матче с Ганой это можно объяснить тем, что сборная перешла на игру по счету (ее тоже надо отрабатывать). А можно и тем, что сборная легко отдавала инициативу сопернику. По владению мячом мы уступили в обоих матчах, причем после перерыва наш показатель составил жутковатые 36%. Во-вторых, в обоих матчах мы уступили в единоборствах, пусть и незначительно. В-третьих, оборона, хотя и сыграла на ноль, показала себя нестабильной и очень чувствительной к кроссам. Особенно с Ганой.

Такие выводы-наблюдени я по дебютному сбору Черчесова. Их совершенно точно нельзя проецировать на домашний чемпионат мира. Предстоит длинный путь, по ходу которого изменится очень многое. Первая же сессия скорее удалась, чем нет. Пусть и изначально казалась несколько бессмысленной. (Как и все сессии всех сборных – умирающего института). Посмотрели. Прикинули, что к чему. Узнали, что есть у нас другие футболисты, которые, оказывается, играют ничуть не хуже тех, кто недавно синхронно шарахался от капитанской повязки и распивал дорогущее шампанское. Спасибо и на этом.