Овечкин – капитан сборной России на Кубке мира. Павел Лысенков – о выборе Знарка

Как объявила НХЛ, капитаном сборной России стал лидер «Вашингтона» Александр Овечкин.

Вообще этим вопросом все дни терзали главного тренера сборной России Олега Знарка:

- Кто будет капитаном?

- Ну когда же назовут капитана?

Знарок сначала сказал, что этот игрок будет выбран на общем собрании хоккеистов и тренеров. А потом пресс-атташе Марат Сафин дал информацию, с которой согласился Олег Валерьевич – первой эту новость должна сообщить Национальная хоккейная лига как главный организатор Кубка мира.

Лично у меня не было сомнений, что капитаном может стать Павел Дацюк или Александр Овечкин.

Третьего не дано.

Накануне я провел голосование в своем твиттере, и Александр Великий получил 37 процентов голосов. Две трети болельщиков поддержали Павла Дацюка.

Уважение к Волшебнику у всех колоссальное – от молодых хоккеистов до ветеранов. Дацюк был капитаном на Олимпиаде в Сочи, на чемпионате мира-2016 в Москве.

Интересно, что до 2014 года Павел Дацюк наотрез отказывался стать капитаном в любой команде, начиная с «Детройта» (когда ушел Никлас Лидстрем). Кто-то рассказывал о проблеме, которая возникла у Паши еще в детской команде, и тогда он себе дал слово…

Но перед Сочи у Дацюка спросили, хотел бы он стать капитаном. Павел ответил в своем стиле:

- У нас же не драмкружок – хочу быть, не хочу… Если назначат, буду этому очень рад. И я благодарен людям, которые говорят, что я вызываю доверие, считаюсь лидером в раздевалке и на льду.

Но надо вспомнить, что Овечкин был капитаном сборной России, когда Олег Знарок только пришел на этот пост в 2014 году – они вместе завоевали золото чемпионата мира в Минске.

Овечкин считался идеальным капитаном. «Альфа-игрок в сборной, за которым тянутся партнеры», - так о нем говорили.

Даже вот сейчас, когда я писал, что Олег Валерьевич на редкость добрый в эти дни – знающие люди объяснили это так: «Потому что Овечкин рядом. Когда он в команде, то Знарок на седьмом небе от счастья».

Конечно, Дацюк – прекрасный игрок и человек. И очень хороший капитан. Но скажем прямо, Олег Знарок – фанат Овечкина в лучшем смысле этого слова. Они вместе уже брали золото. Тренер безгранично верит в этого игрока.

И поэтому Овечкин – капитан. Его ассистентами стали Евгений Малкин и Павел Дацюк.



