Емельяненко обогнал Олейника, но отстает от Харитонова. Рейтинг бойцов ММА

Sovsport.ru представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В сентябрьском рейтинге по версии Fightmatrix произошло немало изменений.

Российский спортсмен Андрей Корешков (чемпион Bellator) продолжает держаться в топ-10 полусредней весовой категории. Он занимает девятое место. Легковес Хабиб Нурмагомедов (боец UFC) также занимает девятую строчку, но в рейтинге легковесов. Это лучшие результаты у российских миксфайтеров.

Самый большой скачок из россиян совершил тяжеловес Кирилл Сидельников - он поднялся на 28 позиций.

Справка

Рейтинг бойцов Fightmatrix считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга. Так, российский легковес Хабиб Нурмагомедов долгое время отсутствовал в этом рейтинге, однако, после победы над малоизвестным Дарреллом Хорчером поднялся на 9-ю строчку рейтинга легковесов. Отметим, что данный рейтинг считает очки у всех бойцов мира, а не только у миксфайтеров UFC. Если боец в последнем бою поменял весовую категорию, то и оценивать в рейтинге его будут именно по этому дивизионе. Например, Конор Макгрегор - чемпион UFC в полулегком весе. Свои последние бои против Нейта Диаса он провел в полусреднем весе. Именно поэтому, он отсутствует в рейтинге полулегковесов, зато находится на 6-1 строчке полусредневесов.

Тяжелый вес

1. Стипе Миочич (США, 15 побед, 2 поражения)

2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 20-6-1)

3. Кейн Веласкес (США, 14-2)

4. Алистар Оверим (Голландия, 41-14)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-4)

6. Брок Леснар (США, 6-3)

7. Джош Барнетт (США, 35-8)

8. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-11-1)

9. Андрей Орловский (Белоруссия, 25-13)

10. Трэвис Браун (США, 18-4-1)

…15 (-2). Виталий Минаков (Россия, 18-0)

19. (+3). Александр Волков (Россия, 26-6)

21. (+8). Евгений Ерохин (Россия, 16-4)

25. (-6). Денис Гольцов (Россия, 18-4)

27. (-3). Руслан Магомедов (Россия, 14-1)

30. (-10). Сергей Харитонов (Россия, 24-6)

32. (+15). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)

36. (NEW). Алексей Олейник (Россия, 55-10-1)

46. (-3). Сергей Павлович (Россия, 8-0)

47. (-6). Шамиль Абдурахимов (Россия, 16-4)

51. (NEW). Казбек Сайдаев (Россия, 7-1)

63. (-14). Константин Ерохин (Россия, 9-3)

67. (+28). Кирилл Сидельников (Россия, 10-4)

68. (-8). Салимгерей Расулов (Россия, 15-6)

73. (NEW). Вадим Немков (Россия, 6-2)

93. (-11). Михаил Мохнаткин (Россия, 8-1-2)

Полутяжелый вес

1. Джонс Джонс (США, 22-1)

2. Даниэль Кормье (США, 18-1)

3. Энтони Джонсон (США, 22-5)

4. Фил Дэвис (США, 16-3)

5. Райан Бадер (США, 21-5)

6. Александр Густафссон (Швеция, 17-4)

7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 25-5)

8. Лиам Макгири (Великобритания, 11-0)

9. Маурисио Руа (Бразилия, 24-10)

10. Рашад Эванс (США, 21-5-1)

…24 (+3). Рашид Юсупов (Россия, 6-2)

25. (+3). Виктор Немков (Россия, 23-6)

28. (+1). Максим Гришин (Россия, 23-6)

29. (+2). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)

37. (+2). Гаджимурад Антигулов (Россия, 18-4)

39. (NEW). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)

73. (-7). Максим Футин (Россия, 6-3)

77. (NEW). Алексей Буторин (Россия, 10-1)

90. (NEW). Магомед Анкалаев (Россия, 6-0)

91. (-31). Абдул-Керим Эдилов (Россия, 16-4)

Средний вес

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 29-7)

2. Люк Рокхолд (США, 15-3)

3. Крис Уайдман (США, 13-1)

4. Роналдо Соуза (Бразилия, 23-4)

5. Йол Ромеро (Куба, 11-1)

6. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 39-6-2)

7. Витор Белфорт (Бразилия, 25-12)

8. Роберт Уиттакер (Австралия, 16-4)

9. Лиото Мачида (Бразилия, 22-7)

10. Урайя Холл (США, 12-6)

...18. (+3). Александр Шлеменко (Россия, 53-9)

20. (-1). Рамазан Эмеев (Россия, 14-3)

35. (0). Анатолий Токов (Россия, 24-1)

48. (-11). Вячеслав Василевский (Россия, 29-5)

55. (0). Виталий Бигдаш (Россия, 8-0)

81 (-3). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)

88 (-5). Вагаб Вагабов (Россия, 20-0)

90. (-2). Шамиль Абдулхаликов (Россия, 12-3)

93. (NEW). Алексей Ефремов (Россия, 17-5)

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 16-3)

2. Робби Лаулер (США, 27-11)

3. Стефен Томпсон (США, 13-1)

4. Демиан Майа (Бразилия, 24-6)

5. Дональд Серроне (США, 31-7)

6. Конор Макгрегор (Ирландия, 20-3)

7. Келвин Кастелум (США, 12-2)

8. Нейт Диас (США, 19-11)

9. Андрей Корешков (Россия, 19-1)

10. Карлос Кондит (США, 30-10)

...33 (-4). Альберт Туменов (Россия, 17-3)

45. (-12). Александр Яковлев (Россия, 23-7-1)

63. (-1). Альберт Дураев (Россия, 9-3)

66. (NEW). Алексей Кунченко (Россия, 13-0)

81. (-26). Беслан Исаев (Россия, 33-8)

84. (+2). Абубакар Вагаев (Россия, 12-1)

Легкий вес

1. Эдди Альварес (США, 28-4)

2. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-8)

3. Эдсон Барбоса (Бразилия, 18-4)

4. Уилл Брукс (США, 18-1)

5. Бенсон Хендерсон (США, 24-6)

6. Тони Фергюсон (США, 21-3)

7. Майкл Чиса (США, 14-2)

8. Джастин Гейтжи (США, 16-0)

9. (+2). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 23-0)

10. Майкл Чендлер (США, 15-3)

…16 (+2). Рашид Магомедов (Россия, 19-1)

19. (+4). Рустам Хабилов (Россия, 20-3)

31. (+1). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)

37. (+2). Мурад Мачаев (Россия, 18-1)

40. (+2). Магомед Мустафаев (Россия, 13-1)

44. (+2). Александр Сарнавский (Россия, 34-4)

66. (+1). Олег Багов (Россия, 22-9)

67. (+1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 13-1)

69 (+1). Шамиль Завуров (Россия, 29-4-1)

76. (+5). Муса Хаманаев (Россия, 17-4)

84. (0). Хусейн Халиев (Россия, 15-1)

86. (-2). Венер Галиев (Россия, 30-8)

95. (NEW). Эдуард Вартанян (Россия, 14-3)

99. (+1). Ахмед Алиев (Россия, 13-4)

Полулегкий вес

1. Жозе Алдо (Бразилия, 26-2)

2. Фрэнки Эдгар (США, 20-5-1)

3. Энтони Петтис (США, 19-5)

4. Макс Холловэй (США, 16-3)

5. Дэнил Страус (США, 24-6)

6. Рикардо Ламас (США, 16-5)

7. Патрисо Фрейре (Бразилия, 25-4)

8. Шарлес Оливейра (Бразилия, 21-6)

9. Джереми Стефенс (США, 25-12)

10. Куб Свансон (США, 23-7)

…17. (0). Марат Гафуров (Россия, 14-0)

30. (+3). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 24-6)

38. (+3). Расул Мирзаев (Россия, 16-0)

60. (+2). Зубайра Тухугов (Россия, 18-4)

62. (+2). Салман Жамалдаев (Россия, 12-1)

65. (+4). Магомед Идрисов (Россия, 6-0)

76. (+3). Забит Магомедшарипов (Россия, 11-2)

Легчайший вес

1. Доминик Круз (США, 22-1)

2. Ти Джей Диллашоу (США, 13-3)

3. Урайя Фабер (США, 33-9)

4. Эдуардо Дантас (Бразилия, 18-4)

5. Джон Линекер (Бразилия, 28-7)

6. Бибиано Фернандес (19-3)

7. Джон Додсон (США, 18-7)

8. Марлон Мораес (Бразилия, 17-4-1)

9. Коди Гарбрандт (США, 10-0)

10. Джо Таймангло (Гуам, 23-6-1)

…49. (-6). Рахман Дудаев (Россия, 18-3)

52. (-2). Магомед Магомедов (Россия, 13-1)

64. (+18). Петр Ян (Россия, 6-1)

69. (-5). Олег Борисов (Россия, 17-1-1)

78 (-6). Тимур Валиев (Россия, 10-2)

94. (-4). Махарбек Каргинов (Россия, 7-0)

99. (-14). Михаил Малютин (Россия, 33-12)

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 24-2-1)

2. Джозеф Бенавидес (США, 24-4)

3. Генри Седжудо (США, 10-1)

4. Джусьер да Силва (Бразилия, 18-4)

5. Луис Смолка (США, 11-1)

6. Куеджи Хоригучи (Япония, 17-2)

7. Вилсон Рейс (Бразилия, 21-6)

8. Зак Маковски (США, 19-7)

9. Джастин Скоггинс (США, 11-2)

10. Магомед Бибулатов (Россия, 12-0)

...13. (+9). Али Багаутинов (Россия, 14-4)

29. (+20). Велимурад Алхасов (Россия, 5-0)

47. (+1). Юнус Евлоев (Россия, 20-7)

61. (+4). Аскар Аскаров (Россия, 7-0)

67. (-22). Расул Альбасханов (Россия, 5-2)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Джон Джонс (США)

2. Деметриус Джонсон (США)

3. Доминик Круз (США)

4. Даниэль Кормье (США)

5. Жозе Алдо (Бразилия)

6. Стипе Миочич (США)

7. Майкл Биспинг (Великобритания)

8. Эдди Альварес (США)

9. Ти Джей Диллашоу (США)

10. Тайрон Вудли (США)

11. Энтони Джонсон (США)

12. Джозеф Бенавидес (США)

13. Рафаэль дос Аньос (Бразилия)

14. Робби Лаулер (США)

15. Стефен Томпсон (США)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Джоанна Енджейчик (Польша)

2. Аманда Нуньес (Бразилия)

3. Кристина Джустино (Бразилия)

4. Ронда Роузи (США)

5. Аяка Хамасаки (Япония)

6. Миша Тейт (США)

7. Ливия Рената Соуза (Бразилия)

8. Валентина Шевченко (Перу)

9. Холли Холм (США)

10. Джулианна Пена (США)