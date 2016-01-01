Забег «Стань человеком-6»: командное испытание для настоящих бойцов

Reebok и лучшие российские бойцы приглашают поклонников единоборств испытать себя на забеге «Стань человеком» в Москве.

1 и 2 октября на территории Гребного канала в Крылатском пройдет шестой командный забег серии «Стань человеком», в котором примут участие российские звезды единоборств. На старт выйдут претендент на титул UFC Али Багаутинов, чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев, чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев, не имеющий поражений тяжеловес Виталий Минаков, а также перспективные бойцы лиги ACB Сергей Хандожко и Эдуард Вартанян.

Забеги серии «Стань человеком» - это командное соревнование, и теперь у каждого поклонника единоборств есть шанс преодолеть дистанцию бок о бок с любимым бойцом. Для этого необходимо принять участие в конкурсах, которые спортсмены проводят в своих социальных сетях.

Те, кто не пройдет отбор, могут составить им конкуренцию, собрав собственные команды и зарегистрировавш ись на забеге с указанием клуба единоборств, который они представляют. Команда ММА клуба, финишировавшая первой в бойцовском зачете, получит экипировку Reebok Combat для своего зала.

Регистрация продлится до 26 сентября на сайте (с 2016 года стоимость участия в московских забегах составляет 1500 рублей с человека). К участию допускаются смешанные команды из шести человек старше 18 лет (рекомендуемый состав 3 мужчин, 3 женщин). Кроме того, все желающие по-прежнему могут бесплатно тренироваться на площадках Reebok в московских парках, где есть все необходимое для занятий кроссфитом, бегом и смешанными единоборствами (ММА).

«Стань человеком-6» станет второй из трех больших гонок 2016 года, которые пройдут в Москве. За новостями можно следить на официальном сайте, а также на официальных страницах бренда в социальных сетях ВКонтакте и Facebook .

О забегах с испытаниями «Reebok. Стань человеком»

Забеги с испытаниями «Reebok. Стань человеком» – это соревнование для команд по 6 человек (рекомендованная комбинация 3 мужчины и 3 женщины, также допустим вариант 4+2). Дистанция имеет протяженность от 5 до 7 км и включает 9-10 испытаний, большинство из которых рассчитаны на групповое исполнение. Схема испытаний каждый раз меняется, конкретные задания становятся известны только в день проведения соревнования. Технику выполнения упражнений на испытаниях отслеживают судьи, время прохождения трассы фиксируется системой телеметрии. В забегах могут участвовать лица старше 18 лет. «Стань человеком» - смелый вызов, который Reebok бросает миру, с целью изменить отношение людей к фитнесу. Бренд поддерживает тех, кто не боится выходить из зоны комфорта и тренируется на пределе возможностей, чтобы реализовать свой потенциал по максимуму. Эта концепция отражена и в логотипе Reebok — знаке «Дельта», три стороны которой символизируют физические, интеллектуальные и социальные трансформации, происходящие с нами благодаря интенсивным тренировкам.

О бренде Reebok

Компания Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Кантоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Reebok – это глобальный бренд и настоящий «пионер» индустрии спортивных товаров с богатой историей и легендарным фитнес-наследием . Компания разрабатывает продукты, технологии и программное обеспечение для постоянного развития, достижения максимальных спортивных результатов и реализации собственного потенциала. Reebokобъединяет поклонников фитнеса и всячески поддерживает их убеждения, будь то тренировки в зале, бег, ходьба, танцы, йога или аэробика. Лайфстайл направление Reebok Classic создано для повседневного использования и вдохновлено богатым историческим наследием бренда в фитнес-индустрии .

Компания Reebok International Ltd. является подразделением Adidas Group и реализует продукцию брендов Reebok, Reebok-CCM Hockey и SportsLicensed Division. Reebok является эксклюзивным поставщиком экипировки для CrossFit и Всемирных Игр Reebok CrossFit Games, главным спонсоромReebok Spartan Race; эксклюзивным поставщиком экипировки для UFC (Ultimate Fighting Championship), а также производителем одежды для тренировок Les Mills.

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт Reebok, следите за новостями в наших социальных сетях: facebook.com/Ree bokRussia и vk.com/reebok.





С 2015 года Reebok является эксклюзивным поставщиком одежды и экипировки для UFC – крупнейшей спортивной организации, которая ежегодно проводит более 40 турниров по смешанным единоборствам в разных странах мира. Совместно с профессиональным и атлетами Reebok разработал уникальную форму для выступлений и тренировок, а также коллекцию повседневной одежды с именами известных бойцов и символикой UFC. Сильнейшие бойцы мира – такие как Жозе Алду, Хабиб Нурмагомедов и Ронда Роузи – тренируются и выступают в экипировке Reebok на турнирах UFC.

Самый большой выбор одежды и экипировки для единоборств в Москве – в уникальных файтшопах Reebok Крылатские холмы, Метрополис и Белая дача

Адреса концептуальных магазинов Reebok Fight Shop на сайте.

ISKRA Communication Buro

Дарья Недашковская

E-mail: Daria.Nedashkovs kaya@iskraburo.r u