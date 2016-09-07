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Роман Ротенберг: Хотели бы принять Кубок мира частично или полностью (видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Роман Ротенберг
Роман РотенбергИсточник: Sovsport.ru

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг – о прибыли от Кубка мира, возможности перехода на маленькие площадки в КХЛ и приоритете Олимпиады для сборной России.

«Главный тренер сборной поддерживает идею играть на маленькой площадке»

 Как впечатления от первых дней подготовки сборной?
– Сегодня тренировка прошла в хорошем темпе. Мы готовимся максимально хорошо, но, как вы знаете, весь результат зависит от того, как мы сыграем. Сейчас громкий пиар никому не нужен. Необходимо сконцентрироваться на своей работе.

 Кубок мира брендирует все под себя. Полюбившегося стиля «Красная машина» не будет?
– У нас будет слоган «Красная машина. Сделана в России». Мы будем придерживаться этого слогана. Что касается Кубка мира, мы не можем повлиять – это не наша территория. Мы можем мотивировать команду, сделать свой слоган. Мы только его утвердили.

 Сейчас тренировки проходят на маленькой площадке, турнир будет на маленькой площадке. Есть смысл КХЛ перейти на такие же?
– Хорошо, что в «Юбилейном» есть возможность играть на маленькой площадке, это большой плюс. Это некий камень преткновения – что в Европе играют на одних площадках, в Северной Америке – на других. Это больше финансовый вопрос. Чтобы менять площадки в стране, потребуются серьезные инвестиции. В этом есть смысл: главный тренер поддерживает идею играть на одной, маленькой площадке. Тогда не будет конкурентного преимущества у тех команд, которые постоянно играют на маленьких. Если бы они приехали к нам и играли на больших площадках, тогда бы это играло в нашу пользу.

 Но сейчас в сборной из КХЛ только 3-4 человека не знакомы с маленькими площадками. Разве будет из-за этого у соперников преимущество?
– Это зависит не только от игроков, но и от тренерского штаба. Для тренерского штаба – новый вызов. Просили чехов сделать площадку канадского размера, но они по техническим причинам не смогли. Тогда бы мы до Кубка мира сыграли три игры на таком льду, этого хватило бы, чтобы полноценно подготовиться.

 Какой эффект планируете получить от матча с чехами? Прибыль ведь получит наша федерация.
– Мы берем на себя все риски с точки зрения организации – это наша ответственность собрать полные трибуны. Почти все билеты проданы на сегодня. Мы отвечаем за все, но доход делим с НХЛ. При этом они оплачивают часть расходов. Хотели сделать рекламную кампанию интереснее, но решения принимает оргкомитет НХЛ. Из-за этих нюансов возникают сложности.

 Как относитесь к выбору Овечкина капитаном?
– Это прерогатива тренерского штаба, у нас ему полное доверие. Мы все знаем, какой Овечкин игрок. Тренеры выбрали его, потому что он лидер не только на льду, но и в раздевалке.

«Важно отстаивать интересы страны, а не плясать под чью-то дудку»

 Правда, что НХЛ хочет выйти на 65 млн чистой прибыли, 130 миллионов оборота по итогам Кубка мира, а командам дают всего по полмиллиона? Получается, что касса у организаторов.
– Так получилось, когда велись переговоры. Я не принимал в этом участия, председатель правления Аркадий Романович не принимал участия. То, что было сделано, было сделано до нас, мы уважаем это решение. Но, конечно, на будущее, надо отстаивать свои интересы. Кубок мира – коммерческий турнир, делается для того, чтобы заработать на развитие хоккея. Хочется получить коммерческую выгоду максимальную. На будущее займем переговорную позицию, будем отстаивать интересы страны, федерации, команды. Это самое важное – а не плясать под чью-то дудку.

 Кубок мира через четыре года планируется в другой стране. Будет ли Россия претендовать на то, чтобы принять хотя бы часть турнира?
– Мы уже предлагали. Мы хотели бы принять Кубок мира частично или полностью. Мы провели на очень высоком уровне чемпионат мира. Все это прекрасно видели. Мы готовы к проведению такого серьезного мероприятия.

 В том, что Кубок мира планируется проводить на регулярной основе, нет опасности для участия профессионалов на Олимпиаде?
– Это компетенция НХЛ, ее руководителей. У нас приоритет – Олимпийские игры. Мы выстраиваем всю подготовку с учетом Олимпиады в Южной Корее. Что касается их территории – мы повлиять не можем. Это их решение, они действуют по своим причинам, приоритетам. У них во главу угла ставится бизнес, коммерческая выгода. Мы понимаем, что они теряют доходы, но Олимпийские игры – это историческое событие, которое невозможно сравнивать ни с одним другим в мире.

 То есть опасности нет?
– С точки зрения Федерации хоккея России точно нет.

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