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Александр Овечкин: Подошел Знарок и сказал, что я буду капитаном (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Овечкин: Подошел Знарок и сказал, что я буду капитаном (видео)
Источник: Sovsport.ru

Форвард сборной России Александр Овечкин в беседе с обозревателем Sovsport.ru объяснил, как получил букву «С» на свой свитер.


- Насколько для вас важно, что вы стали капитаном такой команды?
- Это очень почетно – представлять сборную России на таком турнире, быть ее капитаном. Вести за собой ребят. Думаю, каждый из наших игроков мог бы стать капитаном. Но решение было принято именно такое.

- А кто его принял? Прошли выборы среди хоккеистов?
-  Ко мне подошел Олег Валерьевич и сказал, что я буду капитаном. Я ответил: «Спасибо за доверие».

- Что вы скажете о сборной Чехии, с которой Россия в четверг проведет контрольный поединок?
- В принципе нечего сказать. Ждем матча. Наконец-то появится какая-то игровая практика перед Кубком мира. Для ребят, которые выступают в КХЛ, это станет стимулом. Тут другой уровень, и уже будет понятно, какой хоккей мы увидим в Торонто.

- Во время тренировки была проведена минута молчания в память о «Локомотиве». Чья это была идея? – спросили у Саши.
- Здесь без каких-то идей. Мы помним ребят. Помним команду. Неужели тут нужны идеи? – удивился Овечкин. – Мы никогда не забывали о «Локомотиве».

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