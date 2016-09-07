Артемий Панарин: Мы всегда отрабатываем в обороне! Просто иногда устаем… (видео)

Артемий Панарин Источник: ФХР

Нападающий сборной России Артемий Панарин рассказал обозревателю «Советского спорта», почему он недоволен собой перед Кубком мира.

- Патрик Кейн сказал, что во время матча США – Канада легко может поругаться с Джонатаном Тэйвзом. А какие у вас будут отношения с партнерами по «Чикаго»?

- Я все лето готовился к таким же отношениям. В этом смысле все нормально.

- Прошло три дня сборов. Насколько подготовленным вы себя чувствуете?

- Функционально готов хорошо. Проблем нет. Технически есть небольшие неполадки. Может быть, я слишком придирчив к себе, поэтому возникают вопросы. Но надеюсь, что через товарищеские игры все наладится.

- Какие вопросы?

- То баланс потеряю, то шайбу выбьют. Пока что проигрываю единоборства.

- Уже начали чувствовать «химию» с Шипачевым и Дадоновым?

- А я и не переставал. Конечно, чувства немного притупляются, когда долго не играешь вместе. Но сейчас все нормально.

- Вы на чемпионате мира здорово выступали тройкой, но там была большая площадка, а тут – маленькая. Это играет роль?

- Особых проблем мы сейчас не испытывали. Игра с чехами покажет, после нее сделаем выводы.

- В мае Олег Знарок говорил, что тройка Шипачева не отрабатывает в обороне. Сейчас эта тема поднималась?

- Да мы всегда отрабатываем! Просто иногда устаем и не можем добежать назад, - улыбается Панарин. – Но сейчас мы подготовились функционально сильнее, и теперь не будет проблем.

- Сейчас мы наглядно можем сравнить связки Панарин – Анисимов и Панарин – Шипачев. Какая более эффективная?

- Мы об этом не думаем. Готовимся каждый день к командной игре.

- Чего ждете от чехов?

- Ничего не ждем, мы сконцентрированы на себе. Сейчас работаем над действиями звеньев, отрабатываем мастерство, которого очень мало.

- Что скажете о том, что Александра Овечкина выбрали капитаном сборной России?

- Очень рад. Авторитетный человек в нашей команде. Уважаемый. Все правильно.

- Сборная провела минуту молчания в память о «Локомотиве»…

- Очень неприятно, когда снова вспоминаешь об этом. Даже представить нельзя, что чувствуют родные и близкие.