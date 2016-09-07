«Я бы поберег Промеса...». Спортивный врач - о травме полузащитника «Спартака»

Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков считает, что есть вероятность, что полузащитник красно-белых Квинси Промес может пропустить ближайший матч с «Локомотивом».

Напомним, Промес получил повреждение в отборочном матче ЧМ-2018 Швеция – Голландия (1:1) и был заменен на 78-й минуте. Подробнее об этом - ЗДЕСЬ

- Задняя группа мышц бедра – уязвимое место у футболистов, - говорит Юрий Васильков. - Если происходит разрыв мышцы, то это около месяца без футбола. Но если разрыва нет, может быть то, что мы называем кислородным голоданием мышцы. Оно, как правило, происходит на фоне нагрузок, когда нарушается кровообращение. Это своеобразный сигнал, что мышца вот-вот надорвется. Возможно, именно о таком сигнале идет речь в данном случае.

- Как вы думаете, возможно ли участие Промеса в матче с «Локомотивом»?

- Тут надо выверять состояние игрока. Стоит ли играть Промесу с «Локомотивом»? Я бы его поберег на игру, если, повторюсь, речь идет об этом кислородном голодании мышцы. В таких случая игроки обычно говорят, что мышцу «тянет». Есть ощущение дискомфорта. Это легко лечится, но к проблеме надо подойти крайне внимательно, чтобы не наломать дров.

- Что необходимо делать?

- Есть прекрасные восстановительные комплексы. Это и электростимуляция, и массаж. В данной ситуации игрок из обоймы, можно сказать, не выпадает. Просто ему не дают максимальных нагрузок.

- То есть футболист все равно тренируется, если речь идет о ситуации, когда мышцу «тянет»?

- Да. Надо проверить, какие ощущения у игрока во время тренировки. Прилет в Москву у Промеса в среду, в четверг сбор, 9-го и 10-го числа тоже тренировки, а 11-го уже игра. И игра непростая. Думаю, если в четверг Промес будет тренироваться в общей группе, то все нормально. Если будет наматывать круги вокруг поля и работать с физиотерапевтом, то есть вероятность, что Квинси решили поберечь.