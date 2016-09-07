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Тренируйся как танцующий миллионер

Михаил Боков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Тренируйся как танцующий миллионер
Источник: Instagram

Итальянский миллионер Джанлука Вакки станцевал с полуголой красоткой на своей яхте – и стал известен. Не в последнюю очередь эту известность принесла ему собственная физическая форма. Наследник финансовой империи, этот 49-летний итальянец сух, татуирован и поджар.

Happiness of the last day in the hospital #gvlifestyle

Фото опубликовано Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

«Сохранять форму мне помогает спорт семь дней в неделю, здоровая еда и умеренность в плане алкоголя», - говорит Вакки, который делится прелестями беззаботной миллионерской жизни в Инстаграме и на собственном сайте.

Как живет и тренируется «танцующий миллионер» - разбирался Sovsport.ru

Тренинг танцующего миллионера

«Лучше всего лишний вес топят ранние тренировки до завтрака», - говорит Джанлука Вакки, который гордится почти полным отсутствием жира в теле.

Вакки тренируется ежедневно – семь дней в неделю, не беря дней на отдых. Избежать «перетрена» ему помогает чередование разных видов тренировочных нагрузок. Несколько дней в неделю «танцующий миллионер» занимается традиционным воркаутом – на турниках и брусьях.

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Особое внимание в этих тренировках «танцующий миллионер» уделяет проработке пресса. На пресс он делает короткие интенсивные комплексы из нескольких упражнений: подъем ног, лесенка, махи ногами в висе в разные стороны. Все они выполняются без перерыва.


Вакки делает множество классических подтягиваний обычным и обратным хватом и отжиманий на брусьях. «Подтягивайтесь, где только можете, - говорит он. – Это реально работает!» Сам он, судя по фото в его Инстаграме, может подтягиваться и на мачте собственной яхты, когда рядом нет тренажеров.

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В дни, свободные от турника, танцующий миллионер практикует йогу и пилатес – систему чередующихся плавных упражнений и дыхания. В распоряжении Вакки есть домашние тренажеры для пилатеса и стретчинга (растяжка) – но, при желании, можно обойтись и без них и использовать только вес собственного тела.

Питание танцующего миллионера

В интервью изданию Elle, Джанлука признавался, что может позволить себе одну-две рюмки водки на вечеринке. Но после этого – выгоняет алкоголь, выпивая литры воды.

Special permission for a little pizza in front of the hospital... #gvlifestyle

Фото опубликовано Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Он любит и традиционную итальянскую еду – пиццу и спагетти. После этого, по его словам, тренируется в зале с еще большим рвением.

Все остальное в рационе итальянского миллионера – исключительно здоровые еда и напитки. Он любит дикий рис, морепродукты. Каждый прием пищи приправляет большим количеством зелени. Питается небольшими порциями – 3-4 раза в день.

Татуировки танцующего миллионера

На теле Джанлуки – более 40 татуировок. Он набивает символы, образы и слова, которые его вдохновляют. Так, например, на левой ладони у него надпись «Resilienza», которая означает буквально «жизнерадостность». В районе бицепса на этой же руке – изображение яхты. На груди – солнце, до которого Вакки большой любитель.

#gvlifestyle

Фото опубликовано Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Страсть к татуировкам танцующий миллионер приправляет экзотической привычкой везде носить пижамы и золотой браслет шириной в ладонь на лодыжке.

Активы танцующего миллионера

По данным итальянского сегмента сайта forexinfo, Джанлука Вакки возглавляет компанию Industria Macchine Automatiche S.p.A., которая производит автотрейлеры. Этот пост достался ему по наследству: семья Вакки приобрела компанию в 1963 году – еще до рождения «танцующего миллионера».

Today flying lunch.. #gvlifestyle

Фото опубликовано Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Кроме этого, Вакки – создатель часового бренда Toy Watch. Часы этой марки носила, в частности, первая леди Америки Мишель Обама. В 2013 году Вакки продал бренд за 20 миллионов евро, сообщает итальянское издание Businesspeople.

Пляски танцующего миллионера

Впервые Джанлука выложил в соцсети ролик со своими танцами в 2013 году. В июле 2016-го года другое видео, где он танцует с красоткой в бикини, собрало более миллиона просмотров. Благодаря ему, Вакки стал известен как «танцующий миллионер».


«У меня хорошее чувство ритма, поэтому – почему бы и не сплясать», - говорит Вакки. Девушка, которая танцует с ним – его жена Джорджиа Габриеле. Ей 31 год. Она моложе миллионера на 18 лет и делает карьеру в модной индустрии.

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