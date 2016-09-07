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Борис Майоров: Зиновьев – волк-одиночка, Соловьеву с ним было трудно ужиться

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Николай Соловьев
Николай СоловьевИсточник: ХК «Металлург» (Новокузнецк)

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о двух тренерских отставках на старте чемпионата КХЛ.

За две недели с начала чемпионата в отставку отправлены уже два главных тренера. Николай Соловьев покинул новокузнецкий «Металлург», а Андрей Назаров – «Барыс». Контракты с обоими наставниками разорвали уже через три матча после начала чемпионата. Почему руководители клубов так лютуют?

- Действительно, напрашивается вопрос – ну как же тренеры в трех матчах сумели напартачить, что их квалификация была поставлена под сомнение и привела у разрыву контрактов, - рассуждает Борис Майоров. - Тем более, что оба наставника работали с этими командами и в прошлых сезонах.

У каждого из тренеров были свои обстоятельства отставки. Я бы даже сказал целый комплекс обстоятельств.

К примеру, когда Сергей Зиновьев летом стал гендиректором «Кузни», я сразу воскликнул: «Да как же они с Соловьевым в одном клубе уживутся?». Это ведь, по-моему, первый случай в нашей хоккейной истории, когда игрок становится руководителем клуба, а его бывший тренер оказывается у него в прямом подчинении.

Психологически это ситуация очень непростая. Тем более, я ведь помню, как Зиновьев в начале 2000-х играл у меня в «Спартаке», а Соловьев руководил командой. Как к игроку к Сергею претензий не было. Но вот в человеческом плане трения случались. Потому что Зиновьев – человек со сложным характером. Это волк-одиночка, очень непростой, и в команде он тоже такой.

Вот сейчас Соловьева из Новокузнецка убрали. А что изменится? Ведь у «Металлурга» полно проблем, в первую очередь финансовых и с комплектованием, которые тренерскими заменами ну никак не решить. А Соловьев готов был работать и в этих непростых условиях…

Что касается Назарова, то его увольнение – следствие неудачного выступления сборной Казахстана в олимпийской квалификации-2018. Сюда же можно приплюсовать и весеннее фиаско этой команды на чемпионате мира, после которого казахстанцы вновь покинули элитный дивизион.

За поражения «Барыса» на старте с Назарова спрос небольшой. Понятно, что тренер с головой ушел в подготовку сборной, клуб был на втором месте. А тут еще досадная травма Бойда, разрушившая ударную тройку легионеров и в клубе, и в национальной команде…

Понятно, что и тут любой наставник, который сменит Назарова, ничего кардинально сразу изменить не сможет. Но с учетом того, что «Барыс» неудачно закончил прошлый сезон и плохо начал нынешний, руководителей клуба понять тоже можно.

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