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Кто в сборной будет «собакой»? Колонка Василия Уткина

Василий Уткин
Василий Уткин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кто в сборной будет «собакой»? Колонка Василия Уткина
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru Василий Уткин – о матче сборной России с командой Ганы (1:0).

Рано не потому, что мало времени прошло или лень было посмотреть первые, как всегда робкие и несмелые матчи с почти безразличными соперниками. Дело вообще не в том, сколько прошло времени, и не в силе соперника и не в его авторитете. Рано говорить о сборной всерьез просто потому, что она еще не сыграла своим лучшим составом.

ЖИРКОВ – КАК ДРАКОН В СКАЗКЕ

Под составом можно понимать все, что угодно, поэтому уточню: у сборной России есть несколько игроков, от присутствия которых больше, чем от всех прочих слагаемых, зависит ее потенциал. Серьезным матчем, который можно считать отправной точкой, станет тот, в котором все они смогут принять деятельное участие.

Это, без сомнения, Акинфеев в воротах. Это Дзагоев и Шатов одновременно в средней линии, вне зависимости от конкретных позиций. Это наличие реального выбора между здоровыми Смоловым и Дзюбой в атаке – или их гармоничное сосуществование.

Конечно, это Василий Березуцкий. Но в данный момент вопрос стоит шире – система игры в обороне. Неважно, какая именно будет избрана – в три или в два центральных защитника; важно, чтобы она была наработана.

Ну, и должно быть понятно, кто «собака». То есть опорный полузащитник сугубо оборонительного плана. Готового нет, у всех свои ограничения. Скорее всего, готового и не будет. Просто на ком-то нужно остановиться и сказать – дай, Джим, на счастье лапу мне. И напутствовать в подкаты. 

Остальное – лирика. Нынешние технические маневры тренерского штаба невозможно интерпретировать, если не знать план работы. Никто с нами им не поделится, точно так же как никто не покатает на стратегическом бомбардировщике и не доверит любопытства ради провести операцию на сердце, как бы нас ни разбирал интерес. Как меня никто за руль не пустит без прав, которых у меня нет.

«Я увидел вялых людей». Ловчев о сборной России в матче с Ганой

По моим наблюдениям, самый популярный вопрос после первых двух игр – это что же, серьезно наигрывается к чемпионату мира Жирков? Нет, правда? Ему же лет сколько!

Ответ простой, и ответ подходит ко всем остальным случаям разногласий по кандидатурам. На любой позиции нужен лучший игрок. Пока слева это Жирков – неважно, сколько ему будет лет в день первой и даже последней игры на чемпионате мира (это одна восьмая финала; не обольщайтесь). Представьте себе, что Жирков здесь – как дракон в сказке: он красавицу стережет, но жениться на ней не планирует. Жениться будет витязь – когда найдется и победит дракона. А если чудовище просто уйдет – значит, нет никакого спорта, одна халява, витязь не достоин, и никакой сказки тоже нет.

И всегда остается маленькая вероятность, что дракон на самом деле тоже витязь, просто временно заколдованный, но это тайна.

Понятно объяснил? Место в составе добывается в борьбе, и никак иначе.

НАШ ТУРНИР – КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ

Если применить это к другим позициям на поле, отпадет большинство вопросов, и мы сможем непринужденно обсудить атмосферу в сборной, улыбки и шутки, а также то, как вернуть зрителей на трибуны (почему вернуть, когда они там были?), о том, что надо играть сердцем (по мне, так хоть печенью), и не забыть про патриотизм. Это особенно важно; никто ж не чаял, какая честь выступать за страну? Согласитесь – сюрприз?! Надо это неустанно объяснять.

«Нет поражений – уже замечательно». Что говорили игроки сборной о матче с Ганой

Повторюсь и я в том, что считаю важным. Наш турнир – не чемпионат мира. С ним дальше будет видно. Главный турнир – Кубок конфедераций, где не будет Бразилии и Аргентины, где немцы декларировали обкатку молодежи, а за Португалию вряд ли приедет играть Криштиану, которому уже и отдыхать надо. Нет, это не шанс выиграть; это шанс оказаться так близко к международному титулу, как неизвестно, когда еще окажемся и окажемся ли. На конфедерациях можно, отыграв на максимуме, быть в двух играх от трофея, а дальше – и биться, и болельщики, и удача, и все, что угодно.

Об этом нельзя забывать.

И еще важно проводить матчи в России. За пределами России мы играем в двух случаях: если товарищеская игра проходит на поле соперника – но этого не будет, потому что европейских соперников у нас нет, они все играют в отборочном турнире одновременно с нами; и если нужно продать щитовую рекламу водки и всего остального, что запрещено рекламировать в России. Наплевать нужно на эту ерунду, потому что выездные товарищеские матчи с разъездами и перелетами отнимают полноценные тренировочные дни. Они на вес золота и их взять неоткуда.

Если сборная будет играть за границей, это означает, что тренировки она меняет на водку. Но потехе час, друзья. А делу – время, и времени этого совершенно нету.

Матч

Россия - Гана - 1:0 (1:0)

Голы

Смолов 20 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Жирков (Шатов, 82), Березуцкий, Шишкин, Семёнов, Петров (Кудряшов, 79), Зобнин, Самедов (Канунников, 70), Газинский (Оздоев, 64), Дзагоев (Миранчук, 58), Смолов (Полоз, 87)

Гана: Квараси, Бой, Аффул, Менса, Баба, Парти (Агеманг-Баду, 63), Ачимпонг (Данкан, 78), Атсу, Аква, Вакасо (Аккам, 79), Айю Д.

Предупреждения:

Зобнин, 81 - Бой, 53

Судья:

Алияр Агаев (Азербайджан)

Место и дата

06 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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