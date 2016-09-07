Харийс Витолиньш: В большинстве мы будем выпускать семерых игроков! (видео)

Харийс Витолиньш Источник: ФХР

Тренер сборной России Харийс Витолиньш объяснил прессе, как мы будем играть на Кубке мира.





- Олег Знарок сказал, что ничего не знает о чехах. А что знаете вы?

- По большому счету мы их всерьез не разбирали. Больше готовились к тем действиям, которые хотим видеть от своей команды. Какая игра нам нужна? Это детали. Зачем я сейчас буду разглашать, как мы будем откатываться и закатываться? Мы проводим тренировки, это всем видно. Площадки на Кубке мира маленькие, и все команды будут играть одинаково. Чешские хоккеисты из НХЛ – не исключение.

- После трех дней сборов какие выводы можно сделать о готовности ребят?

- Сейчас они выглядят хорошо. Но ведь парни должны были индивидуально готовиться до сборов, со своими тренерами. Разрешения на занятия командой не было.

Эти тренировки показали, что наши игроки хорошо восстанавливаются. Думаю, все в порядке. Никто не выбивается из ряда.

- У вас семь человек в серых свитерах при подготовке большинства. Как вы их варьируете?

- Семерых выпускать будем! – смеется Витолиньш.

- Отличная идея.

- Еще бы! Убираем вратаря и одного тренера с лавки. Новая тактика. Никто ведь не запретил.

А если серьезно, у нас есть семь игроков, которые будут ротироваться. Вы видели, мы нарабатываем связки: тройка Шипачева, и еще Кулемин – Дацюк – Малкин. А еще можем выпускать Малкина со звеном Шипачева, где он как защитник.

- На чемпионате мира вы поначалу пробовали тройку Мозякин – Дацюк – Телегин. Причем Телегин начал набирать очки, когда его убрали из этого звена. Почему сейчас вы воссоединили Дацюка с Телегиным?

- Это мы просто расставили. Посмотрим, как пойдет. Это совсем другая игра. Если посмотреть площадки, то хоккей будет очень быстрым и примитивным. Но у нас еще впереди 10 дней, есть время для коррекции.

- А бригады меньшинства будут постоянными?

- Да. Если вы серьезно наблюдали тренировку, то видели, что в меньшинстве у нас обороняются одни и те же пары нападения и защитников.

- Будет ли у России сдерживающее звено?

- А кого сдерживать?

- Ударные тройки соперника.

- У нас все должны выполнять одну задачу – работать и в атаке, и в обороне одинаково. Все ребята молодые, мастеровитые. Должны справиться. И мы так раскидали звенья, чтобы в каждом были более-менее силовые игроки, которые будут однозначно отрабатывать сзади.

- Как Кулемин с Малкиным.

- Примерно так.

- А ведь в НХЛ видят Кулемина как форварда оборонительного плана. Вы хотите раскрыть его атакующий потенциал?

- Когда идет длинный сезон, то все иначе. Ты определяешь амплуа игрока. А в маленьком турнире берешь лучших и составляешь из них то, что хочешь получить.