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Вектор несудьбы. Сергей Микулик – о сборных России

Сергей Микулик
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Вектор несудьбы. Сергей Микулик – о сборных России
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru Сергей Микулик – о матчах национальной и молодежной сборных России.

Нам так много и часто говорят о необходимости создания прочных коммуникаций между главной и молодежной сборными, что хочется, право, чтобы кто-нибудь что-нибудь в этом направлении уже бы и сделал.

Сейчас, в начале сентября, в большинстве российских городов тепло и зелено. И в некоторых из них к тому же имеются стадионы, на которых УЕФА запросто бы разрешил принять нашей «молодежке» любого соперника по отбору – к этому турниру у них весьма щадящие требования. Да вот беда – из подавляющего большинства этих городов напрямую можно улететь разве что в Москву да Санкт-Петербург, да и то – не всегда удобными рейсами. А сборники, даже молодежные – люди очень нужные своим клубам, и любой их лишний перелет, даже в начале сезона, клубы эти сильно напрягает.

Поэтому сборная Николая Писарева и играет по привычке в Химках. Со всеми турнирными перспективами она давно распрощалась, и посещаемость у нее теперь – как в той тренерской байке, «похоронная – приходят только родные и близкие». На игре с австрийцами набралось две сотни человек – в протокол такие цифры красными от стыда чернилами надо вписывать.

Рабоче-крестьянский футбол. Михаил Борзыкин – о первом сборе Черчесова

Между тем, народу могло быть и побольше, не назначь кто-то явно умный этот матч встык с игрой Россия – Гана. Хотя бы те, кому по работе нужно, если б могли на обе игры успеть – сходили бы. Но спецы – ладно, у них хоть выбор был, а вот у самих футболистов – никакого. Казалось бы, чего проще – отнесите вы матч еще на пару часов пораньше, все равно ведь будний день и время рабочее, но тогда  молодежь сможет увидеть игру первой сборной не вполглаза по «ящику» во время ужина, а живьем в Черкизово.

Ведь это и есть не что иное, как та самая преемственность – когда ты сидишь у кромки поля, по которому бегают те, из кого и будут выбирать состав-2018, и задаешь себе вопрос: а я-то почему пока не там? Мне ж вот вроде как шаг туда осталось сделать –  официально в ближайшем резерве состою! Так, посмотрим, в чем там на деле сильней меня Семенов с Петровым или Газинский с Зобниным…

Ничего же не стоит помочь мечте этих ребят стать осязаемой – для этого всего лишь надо перестать теоретизировать, сочиняя из воздуха программы развития футбола на тридцать лет вперед, которые априори никогда не осуществятся, а заняться конкретным делом в формате сегодняшнего дня. Открыть форточку и пустить в кабинет струю свежего воздуха.

Наконец-то Смолова накормили! Колонка Юрия Цыбанева

Только самый ленивый из футбольных начальников не высказался в последнее время на тему смены гражданства Шейдаевым – но никому из них, похоже, не пришло в голову, что, может, парню просто надоели такие «праздники футбола», который мы опять наблюдали давеча в Химках? Что решил он не прилетать больше из другой теперь страны, чтобы за пять матчей встретиться с тысячей зрителей?

А то научились все быть политкорректными: мы уважаем это его решение, которое наверняка далось Шейдаеву, человеку и футболисту, так непросто. Да почему непросто-то – вы, все вместе и каждый в отдельности, что-то сделали, для того чтобы его здесь хоть  что-нибудь держало? Устроили подряд много матчей с такой вот «похоронной» посещаемостью, все успешнее стремящейся к нулю? Вот Шейдаев и отвалил при первейшей возможности – очень ему вдогонку нужно теперь ваше уважение.

Так что первая сборная – это, в нашем случае, ни разу ни вершина пирамиды. Не может же она опираться на основание, если две эти конструкции все время находятся в разных местах. И что-то мне подсказывает, что при нынешних управленцах сойтись им – явно не судьба.

Матч

Россия - Гана - 1:0 (1:0)

Голы

Смолов 20 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Жирков (Шатов, 82), Березуцкий, Шишкин, Семёнов, Петров (Кудряшов, 79), Зобнин, Самедов (Канунников, 70), Газинский (Оздоев, 64), Дзагоев (Миранчук, 58), Смолов (Полоз, 87)

Гана: Квараси, Бой, Аффул, Менса, Баба, Парти (Агеманг-Баду, 63), Ачимпонг (Данкан, 78), Атсу, Аква, Вакасо (Аккам, 79), Айю Д.

Предупреждения:

Зобнин, 81 - Бой, 53

Судья:

Алияр Агаев (Азербайджан)

Место и дата

06 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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