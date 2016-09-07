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Владимир Юрзинов: Мы, тренеры – дураки, сами потеряли школу защитников (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Владимир Юрзинов
Владимир ЮрзиновИсточник: Sovsport.ru

Патриарх отечественного хоккея Владимир Юрзинов дал интервью обозревателю Sovsport.ru.

Мы считали с Владимиром Владимировичем, на скольких Кубках Канады и мира он работал. Оказалось, на четырех – 1981, 1984, 1991 и 2004.

– Самый памятный для меня, конечно, 1981 год, когда мы победили канадцев со счетом 8:1, – говорит Юрзинов. – Причем в группе ведь хозяевам уступили. Но после финала вся центральная улица Монреаля вдруг опустела.

Сенсация была громадная.
– Не то слово. Наутро я проснулся, а по телевизору канадцы песочат своего тренера Боумэна. Он что-то объясняет, а репортер машет рукой: «Ладно, все ясно». Бедный Скотти…

Я жду, что на этом Кубке мира раскроются некоторые игроки. У нас ведь тогда Шепелев забил три гола. А как играли Голиков, Скворцов? Они стали открытием для мирового хоккея.

 Теперь все называют Канаду фаворитом.
– Не будем спешить. И ведь что хорошо? Раньше летали по стране, тратили время. Это не так просто. А теперь все матчи пройдут на одном стадионе в Торонто.

Еще организаторы заявили на турнир сборную звезд Северной Америки. Там занимаются своей молодежью. Думают о завтрашнем дне. Работает мысль. Для меня это пример, как нужно трудиться нам. Не сокращать молодежные лиги, а наоборот – расширять географию!

 Насколько важна на таких турнирах роль капитана?
– В свое время у нас была плеяда великих капитанов – Бобров, Майоров, Михайлов, Фетисов, Настоящие лидеры, у которых было главное качество – умение играть в решающие моменты. И не только самому, но и вести за собой ребят.

Как вот я был комсоргом сборной, и Тарасов мне говорил: «Володя, иди в команду, поднимай народ!»

Я могу долго говорить об Александре Овечкине. Хорошо знаю его маму. Мы вместе бывали на сборах с баскетболистками. Овечкин – это порода, гены.

Саша – игрок мирового класса. Не было таких, кто так представлял бы нашу страну за рубежом. Всего он добился своим трудом. А еще Овечкин – командный форвард, который летит по первому звонку. «Страна, Россия, сборная» - для него это святые слова.

Видно, что у нас сильная атака и хорошие вратари. Но где мы упустили работу с защитниками?
– В этой команде есть интересные парни с будущим – Зайцев, Марченко, Куликов, Емелин. Мощная фигура – Марков.

Но это просто мы, тренеры – дураки. Надо работать по-настоящему. Вот пример – со времен Тихонова в «Динамо» применялся прием «мельница». Давыдов, Васильев, Каспарайтис, Карповцев… Летом тренировали, учили молодых, передавая из рук в руки. А еще были защитники, которые могли все шайбы переловить на себя. Почему же теперь мы об этом забыли?

Сейчас особо ценятся атакующие защитники. У нас были великолепные мастера – Ляпкин, Фетисов, Касатонов, которые играли со сменой роли. А теперь мы свою тренерскую школу отдали. Я вижу, что сейчас защитники катаются плохо, бросают неважно. Где наша великая школа?

 Вы тренировали «Локомотив» с 2005 по 2007 год…
– Ох тяжелая тема… Там же ушли все мои – и врач, и видеооператор, и администратор. Меня с Ярославлем связывает общее горе. Иногда я приезжаю один – к ребятам. Выпью немножко. Посижу на кладбище. И уезжаю.

А молодежь какая была? Аникеенко. Кирюхин. Чурилов. Васюнов. Ох, сколько же там!

А мои парни из «Динамо»? Королев, Карповцев. Или вот Карлис Скрастиньш. Недавно я был в Риге, заходил к нему на могилу…

Отдаю должное руководителям «Локомотива». Как они хранят память о команде. Я им за это благодарен, – видно, что слова Юрзинову даются с большим трудом.

Голосование: Кто победит на Кубке мира по хоккею?

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