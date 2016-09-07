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«Не бейте Перри, он не назвал Россию жалкой». Павел Лысенков – о сборной (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кори Перри
Кори ПерриИсточник: Associated Press

Россия готовится к Кубку мира. Обозреватель Sovsport.ru рассказывает, что ему запомнилось в третий день сборов.

– Обычно тренировки сборной России проходят шумно и весело. Но тут парни вышли на лед, встали в круг и замолчали. Минута памяти по «Локомотиву». Потом в микст-зоне игрокам задавали вопросы о годовщине гибели ребят из Ярославля. А что тут скажешь?..

Пять лет назад Евгений Малкин сделал все для того, чтобы матч НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» был посвящен «Локомотиву». Поклялся, что не снимет с руки благотворительный браслет в память о команде. Я сейчас посмотрел – не снял.

– Сочетания звеньев не изменились. Вратари – Бобровский, Варламов, Василевский. Красные: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Кучеров. Белые: Емелин – Марков, Кулемин – Малкин – Тарасенко. Синие: Нестеров, АнисимовТелегин – Дацюк – Наместников. Желтые: Куликов – Марченко, Панарин – Шипачев – Дадонов.

Но что удивило – Овечкина и Малкина наигрывали на позициях защитников в бригадах большинства. Я понимаю, что раньше в сборной России не работал козырь «Вашингтона», когда Овечкин получает шайбу в левом кругу вбрасывания и мощно щелкает по воротам. Но ведь мы пытались применить этот трюк на больших площадках. Расстояние до ворот больше, другой угол броска. Вот у Александра и не шли голы. Но Кубок мира сыграют на маленькой коробке. И как будет забивать наш капитан? От синей линии что ли?

– На шлемах игроков НХЛ сзади нарисованы эмблемы их клубов. Панарин и Анисимов – «Чикаго», Малкин – «Питтсбург»… Но у Шипачева, Дадонова, Дацюка налеплена эмблема Кубка мира. Заокеанская лига не хочет рекламировать СКА. Нет клубов на шлемах и у Нестерова, Кучерова, Орлова – они пока не подписали новые контракты.

– На эту тренировку сборной России пришло много детей из хоккейных школ. После занятия они начали просить автографы у всех, включая руководителя сборной Романа Ротенберга. Самые смелые решили потребовать клюшки в подарок. Многие наши игроки прошли мимо, не отдав свой инвентарь. Но вот защитник Андрей Марков нырнул в раздевалку, взял две клюшки и подарил пацанам. Вообще Марков – очень хороший человек. 


– Ротенберг возмутился словами Кори Перри: «Мы оценили выступление в прессе канадских игроков. Это станет дополнительным стимулом для наших ребят. Этакая мотивация. Я прочитал интервью Перри. Мне показалось, он специально решил разозлить нашу команду, и у него это получилось».

Якобы форвард «Анахайма» и сборной Канады Кори Перри сказал, что сборная России давно ничего не выигрывала, и ничего кроме смеха и жалости не вызывает, превратившись в аутсайдера. Знающие болельщики мне подсказали, что это фейковое интервью придумал тролль хоккейных пабликов ВКонтакте по имени Ашот. Так что если встретите Перри в Торонто – не надо на него ругаться или даже бить. Он такого не говорил.

– Чехи прилетели в Питер поздно вечером, и тренировку проведут уже в день матча. Кстати, по правилам Кубка мира утром перед игрой должна пройти пресс-конференция тренеров и игроков. Тогда пресса днем об этом напишет и так разогреет матч, что вечером на арене соберется аншлаг. Интересно, почему так не делают в КХЛ?

– А организаторы в Питере ломали голову, кого рисовать на афише матча Россия – Чехия. Теперь ведь у гостей нет Ягра, и остаток звезд из состава выкосили травмы. Не писать же крупными буквами на весь город – Мразек. Это фамилия их вратаря. Я предложил культурной столице Пастрнака. «Тучи, как волосы, встали дыбом над дымной, бледной Невой». Если вы не знаете, Давид Пастрнак – новая надежда чешского хоккея. Но вообще сборная у соперника слабая. Их нужно побеждать.

Голосование: Кто победит на Кубке мира по хоккею?

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