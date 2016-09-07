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Михаил Бутурлин: Я не вор! И не крал барсетку!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Фото аэропорта "Внуково"
Фото аэропорта "Внуково"

Известный в прошлом хоккейный арбитр Михаил Бутурлин, которого обвиняют в краже в аэропорту, борется за свое честное имя.

Сегодня в интернете появилась информация, что арбитр КХЛ был задержан в аэропорту Внуково с чужой барсеткой. Известного судью Михаила Бутурлина обвиняли немного-немало в краже. Нелепость этой истории резанула глаз. Поэтому «Советский спорт» решил провести расследование щекотливой истории.

Первая ложь обнаружилась сразу. На фотографиях, которыми иллюстрировался первичный материал, а также его копии в интернете почему-то оказывались то бывший игрок «Трактора», «Салавата Юлаева» и «Спартака» Александр Бутурлин, то его брат Михаил, который сейчас работает арбитром в КХЛ.

Однако никто из них вообще не имеет никакого отношения к этому делу.

В дурацкий переплет в аэропорту Внуково угодил их отец, Михаил Васильевич Бутурлин 1955 года рождения. Прекрасно известный всем любителям нашего хоккея. Поскольку он сам выступал за московский «Локомотив» и ярославское «Торпедо», работал тренером в «Спартаке» и ХК МВД. А также в течении 18 лет (до 2005 года) трудился хоккейным арбитром в нашей лиге. Дважды, в 2002 и 2003 годах награждался призом «Золотой свисток», имеет международную категорию. Ныне Бутурлин работает хоккейным администратором. Он и в тот злополучный вечер 4 сентября должен был лететь в Магнитогорск по делам, потому и оказался в аэропорту. Но никуда не улетел.


Михаил Бутурлин

Чтобы разобраться в этой истории обозреватель «Советского спорта» позвонил сегодня самому Бутурлину. Советую вам внимательно прочитать его рассказ, чтобы не повторить ошибок Михаила Васильевича. Поскольку благие и наивные намерения человека принести пользу зачастую могут обернуться против него самого.

– Никогда не ожидал, что со мной может такое случится, – сказал Бутурлин в начале разговора. – Я должен был вылететь в Магнитогорск. Ждал самолета в зале ожидания. Дело было уже к ночи, людей вокруг совсем мало… Вдруг заметил на одном из кресел бесхозную барсетку. Думаю, надо же что-то делать, как-то вернуть ее хозяину. А рядом никого – ни полицейских, ни того, кто ее ищет. Взял ее и пошел искать полицию. Хотел им ее передать, рассказать, что и как.

И вдруг на меня сразу четверо полицейских наскочило. Прямо как на вора-рецидивиста! И, что называется, «приняли меня». Отвели в комнату какую-то, начали допрос. «Сумка ваша? Да моя». «Барсетка ваша? Нет, не моя. Нашел там-то, бесхозную. Думал, кому ее отдать». Ну они ее открыли, все сфотографировали. Денег там оказалось 2900 рублей. Я сказал, что ее даже не открывал. Что там лежит – не знаю. Потом привели понятых. Еще позже – какого-то мужика. Задали ему вопрос: «Это ваша барсетка?» Он говорит: «Да моя». «Что в ней? Сколько было денег?» Он сказал «Ну тысячи две».

Больше мне вопросов не задавали. Только писали что-то долго. Я сказал, что ничего подписывать не буду. Потом меня увели в отделение полиции на территории аэропорта. Там другой следователь долго что-то писал, не задавая мне вопросов. Потом мне откатали пальцы. И сказали, что я свободен.

– Сколько же времени всего это заняло?
– Улететь я должен был в 22.50. Началась вся эта история в начале одиннадцатого. А освободили меня уже в половине третьего ночи. Понятно, что в Магнитку я уже не полетел… Позвонил в «Металлург», начальнику команды, предупредил, чтобы меня не встречали.

 Вы со следователем так и не поговорили?
 Уже когда меня отпустили, мы с ним вышли на улицу, закурили. Он молодой парень совсем. Познакомились. Сергей его зовут. Я и попросил: Сереж, объясни, как все это получилось? Я не могу понять… Он мне отвечает: «Михаил Васильевич, я уже посмотрел в Интернете – кто вы, что вы… Если честно вам сказать – вы попали не в то место и не в то время». То есть, спрашиваю. Оказалось, что там у них следственный… нет, не эксперимент. Следственные мероприятия какие-то.

 Я так понимаю, что барсетку специально подкинули в зал и ждали – кто ее возьмет, чтобы задержать?
– Не знаю. Этого я утверждать не могу. Специально или нет, но получилась вот такая ситуация.

 И что дальше?
– А дальше появилась информация в Интернете, что я украл. Я позвонил следователю этому – как же так? Еще и написали, что денег там было восемь тысяч… Он сказал, что в протоколе было 2900. Так мало того! Еще и фотографию моего сына вывесили с этой статьей. Он работает арбитром в КХЛ, по всей России ездит, а его ославили на всю страну. Ладно у меня такая ситуация сложилась. Но дети-то здесь причем?

 У полиции к вам претензии сейчас есть?
– Когда хозяин барсетки нашелся, я сказал: отдайте ему ее и инцидент исчерпан. А если есть ко мне еще вопросы – давайте, я готов общаться. Но меня просто игнорировали. Не отпускали и только писали сами. Вот так в жизни бывает. Теперь жду, что меня вызовут. Если будет суд, следователь предупредил, что мне грозит штраф. И посоветовал на все вызовы приезжать вместе с адвокатом. Спасибо знакомым людям. Многие уже мне звонили, поддерживают. Никто в эту историю не поверил. Я не прячусь, я же не уголовник какой…

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