«Лужникам» зеленый свет. Почему в Москве порядок со стадионом, а в Питере – нет

Пока в Питере думают, как достроить арену на Крестовском острове, в Москве рапортуют, что главный стадион ЧМ-2018 будет готов к концу этого года. В этом убедился директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит. И корреспонденты Sovsport.ru тоже.

ТРИБУНЫ

Изнутри арена уже приняла новый облик, сразу бросается в глаза вид трибун. Дизайн в современной манере – закругленные формы, без квадратных углов. Уже видно, что трибуны будут максимально приближены к полю. А еще увеличится количество входов на арену: с 13 до 23.

Количество зрительских мест при реконструкции тоже прибавилось, теперь вместимость – 81 тысяча зрителей. Известно и в какой цветовой гамме будет выполнены сиденья на арене – выбран бордовый цвет. Как рассказал гендиректор комплекса «Лужники» Александр Пронин, установка антивандальных, но очень удобных сидений – по крайней мере по сравнению с предыдущими, – начнется уже в октябре. Предполагается даже, что на креслах будет не так холодно сидеть в мороз. Хотя обогрев трибун в каком-либо виде устанавливать не планируют.

ПОЛЕ

Инспекцию ФИФА «Лужники» встретили изумрудным газоном, хоть сейчас играй. Возник вопрос, что случится с этим полем зимой? Может, его просто для примера уложили, а через пару месяцев газон снимут? Александр Пронин пояснил, что холода никак не скажутся на траве. Система подогрева, полива и вентиляции находится прямо под полем на глубине примерно в полтора метра. И она уже функционирует.

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СТРОЙКА

Ожидается, что реконструкция стадиона будет завершена к концу 2016 года. В основном предстоит довести до ума внутренние помещения, пролеты между ярусами и территорию вокруг арены. Внутри почти все готово, места под установку табло также подготовлены.

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит заявил, что доволен ходом работ на стадионе.

– В ходе этого визита мы обращаем внимание на такие аспекты, как наличие парковок, потоки транспортных средств и перемещение зрителей. По сути, хотим отследить путь каждого зрителя: как он заходит на стадион, как находит место на трибуне, каков у него обзор поля. Благодарим власти Москвы, при их поддержке мы реализуем все планы, – сказал Смит.

Чиновник отметил и готовность самой арены.

– Здорово, что мы уже видим зеленый газон. Пока все идет по плану. У нас есть специальная техническая группа экспертов, которая отслеживает готовность стадионов. «Лужникам» присвоен зеленый статус.

ЦЕРЕМОНИЯ

Иными словами, матчам ЧМ в Москве дан зеленый свет. Именно столице принимать и первый матч мирового первенства, и финал.

– Мы пока не приняли окончательного решения, где пройдет церемония награждения чемпионов мира – на поле или на трибуне. Но какой бы вариант мы ни выбрали, получится одинаково хорошо, – отметил представитель ФИФА.

ПИТЕР

Если в Москве со стадионом порядок, то из Питера в последнее время приходили только тревожные известия. Построят ли там вообще стадион на Крестовском острове?

– Выводы делать преждевременно, инспекция пройдет на днях. Пока у нас есть определенное воодушевление по поводу стадиона в Петербурге, – заявил Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета Россия-2018. – Видим, что ситуация коренным образом изменилась. Работает серьезный генподрядчик, увеличилось количество рабочих на площадке. Есть много позитивных сдвигов. Но деталями уместно будет поделиться после нашего визита, – сказал Сорокин.