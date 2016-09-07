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«Лужникам» зеленый свет. Почему в Москве порядок со стадионом, а в Питере – нет

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Лужникам» зеленый свет. Почему в Москве порядок со стадионом, а в Питере – нет
Источник: Sovsport.ru

Пока в Питере думают, как достроить арену на Крестовском острове, в Москве рапортуют, что главный стадион ЧМ-2018 будет готов к концу этого года. В этом убедился директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит. И корреспонденты Sovsport.ru тоже.

ТРИБУНЫ

Изнутри арена уже приняла новый облик, сразу бросается в глаза вид трибун. Дизайн в современной манере – закругленные формы, без квадратных углов. Уже видно, что трибуны будут максимально приближены к полю. А еще увеличится количество входов на арену: с 13 до 23.

Количество зрительских мест при реконструкции тоже прибавилось, теперь вместимость – 81 тысяча зрителей. Известно и в какой цветовой гамме будет выполнены сиденья на арене – выбран бордовый цвет. Как рассказал гендиректор комплекса «Лужники» Александр Пронин, установка антивандальных, но очень удобных сидений – по крайней мере по сравнению с предыдущими, – начнется уже в октябре. Предполагается даже, что на креслах будет не так холодно сидеть в мороз. Хотя обогрев трибун в каком-либо виде устанавливать не планируют.

Источник: Sovsport.ru

ПОЛЕ

Инспекцию ФИФА «Лужники» встретили изумрудным газоном, хоть сейчас играй. Возник вопрос, что случится с этим полем зимой? Может, его просто для примера уложили, а через пару месяцев газон снимут? Александр Пронин пояснил, что холода никак не скажутся на траве. Система подогрева, полива и вентиляции находится прямо под полем на глубине примерно в полтора метра. И она уже функционирует.

Источник: Sovsport.ru

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СТРОЙКА

Ожидается, что реконструкция стадиона будет завершена к концу 2016 года. В основном предстоит довести до ума внутренние помещения, пролеты между ярусами и территорию вокруг арены. Внутри почти все готово, места под установку табло также подготовлены.

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит заявил, что доволен ходом работ на стадионе.

– В ходе этого визита мы обращаем внимание на такие аспекты, как наличие парковок, потоки транспортных средств и перемещение зрителей. По сути, хотим отследить путь каждого зрителя: как он заходит на стадион, как находит место на трибуне, каков у него обзор поля. Благодарим власти Москвы, при их поддержке мы реализуем все планы, – сказал Смит.

Чиновник отметил и готовность самой арены.

– Здорово, что мы уже видим зеленый газон. Пока все идет по плану. У нас есть специальная техническая группа экспертов, которая отслеживает готовность стадионов. «Лужникам» присвоен зеленый статус.

Источник: Sovsport.ru

ЦЕРЕМОНИЯ

Иными словами, матчам ЧМ в Москве дан зеленый свет. Именно столице принимать и первый матч мирового первенства, и финал.

– Мы пока не приняли окончательного решения, где пройдет церемония награждения чемпионов мира – на поле или на трибуне. Но какой бы вариант мы ни выбрали, получится одинаково хорошо, – отметил представитель ФИФА.

Источник: Sovsport.ru

ПИТЕР

Если в Москве со стадионом порядок, то из Питера в последнее время приходили только тревожные известия. Построят ли там вообще стадион на Крестовском острове?

– Выводы делать преждевременно, инспекция пройдет на днях. Пока у нас есть определенное воодушевление по поводу стадиона в Петербурге, – заявил Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета Россия-2018. – Видим, что ситуация коренным образом изменилась. Работает серьезный генподрядчик, увеличилось количество рабочих на площадке. Есть много позитивных сдвигов. Но деталями уместно будет поделиться после нашего визита, – сказал Сорокин.

СТАДИОНЫ ЧМ-2018

ГОРОД

АРЕНА

ВМЕСТИМОСТЬ

СТАТУС

Москва

«Лужники»

81 000

реконструируется

Москва

«Открытие Арена»

45 000

функционирует

Санкт-Петербург

«Крестовский»

69 000

строится

Казань

«Казань Арена»

45 000

функционирует

Сочи

«Фишт»

44 000

реконструируется

Нижний Новгород

«Нижний Новгород»

44 899

строится

Екатеринбург

«Екатеринбург»

35 000

реконструируется

Саранск

«Мордовия Арена»

45 015

строится

Волгоград

«Волгоград»

45 015

строится

Ростов-на-Дону

«Ростов Арена»

43 072

строится

Самара

«Самара Арена»

44 918

строится

Калининград

«Калининград»

35 015

строится

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