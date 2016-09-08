«Мы реально смотрим на вещи». Главный тренер белорусов – о ничьей с Францией
Сборная Белоруссии отобрала очки в домашнем матче у финалиста Евро-2016 – сборной Франции (0:0). Теперь белорусы отнимут очки у голландцев и шведов? Главный тренер белорусской команды Александр Хацкевич ответил на этот и другие вопросы в интервью Sovsport.ru.
– Можно сказать, что матч с Францией –
один из лучших для сборной Белоруссии
под вашим руководством?
– Если говорить о результатах команды с командами топ-уровня, то да. А что касается игры... В обороне здорово сыграли, вратарь действовал очень хорошо. Но игру в контратаке нам надо усиливать.
– Насколько Франция изменилась по сравнению
с Евро?
– Если брать финал с Португалией, то там была более закрытая игра с обеих сторон. Каждый боялся ошибиться. А в этот раз Франция оказывала очень серьезное давление на нашу команду. У французов по сравнению с Евро поменялись только фланговые игроки – вместо Эвра и Санья вышли более молодые. А так это та же команда, которая дошла до финала.
Сейчас Франция, на мой взгляд, наряду с Германией, – две европейские сборные, которые выделяются в мире.
– А Белоруссия?
– Мы реально смотрим на вещи. Делаем шаг за шагом.
– Группа у вас убийственная, конечно, –
кроме Франции есть еще Швеция, Голландия…
– Группа сложная. И интересная. Понятно, что только одна команда выходит из группы, а вторая играет в плей-офф. Смотрел игру голландцев со шведами. Понимаю, что Голландия возвращается к футболу, который ей всегда был присущ. 23 удара по воротам соперника в гостевом матче! Да, правда, результат 1:1…
– Насколько хорош был Калачев, которому
с «Ростовом» скоро дебютировать в Лиге
чемпионов?
– Тимофей на сегодняшний момент – капитан и лидер нашей сборной. Два с половиной года назад «Ростов» за выживание боролся, а теперь играет в Лиге чемпионов. Так что все возможно в футболе. А Калачев, думаю, еще года два на высоком уровне будет играть.
– Вот вы говорите, что «Ростов» недавно
боролся за выживание, а теперь – в Лиге
чемпионов. Может, и сборная Белоруссии,
которая обреталась внизу таблицы во
время отбора на на Евро или ЧМ, всерьез
поборется за поездку на ЧМ-2018. И добираться
недалеко.
– Ехать недалеко, это верно, - смеется Хацкевич. - Но я же говорю: мы реально оцениваем свои шансы в группе. Будем идти от мата к матчу.
– Судя по откликам, болельщикам понравилась
новая экипировка сборной – с белорусским
узором на груди, которого раньше никогда
не было.
– У нас на национальном флаге узор, теперь этот орнамент и на форме. А вообще не форма красит футболистов. Должно быть наоборот. Так что постараемся соответствовать.
Матч
Белоруссия - Франция - 0:0
Состав
Белоруссия: Горбунов, Сиваков, Политевич, Бордачёв, Поляков, Стасевич (Кривец, 69), Калачёв, Корзун, Гордейчук (Володько, 85), Маевский, Сигневич (Корниленко, 81)
Франция: Манданда, Варан, Косьельни, Курзава, Сидибе, Сиссоко (Дембеле, 70), Канте, Погба, Жиру (Гамейро, 83), Гризманн, Марсьяль (Пайе, 57)
Предупреждения:
Сиваков, 56; Маевский, 90 - нет
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
06 сентября 21:45, Борисов-Арена, Текстовая трансляция