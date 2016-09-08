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«Мы реально смотрим на вещи». Главный тренер белорусов – о ничьей с Францией

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Источник: Reuters

Сборная Белоруссии отобрала очки в домашнем матче у финалиста Евро-2016 – сборной Франции (0:0). Теперь белорусы отнимут очки у голландцев и шведов? Главный тренер белорусской команды Александр Хацкевич ответил на этот и другие вопросы в интервью Sovsport.ru.

 Можно сказать, что матч с Францией – один из лучших для сборной Белоруссии под вашим руководством?
– Если говорить о результатах команды с командами топ-уровня, то да. А что касается игры... В обороне здорово сыграли, вратарь действовал очень хорошо. Но игру в контратаке нам надо усиливать.

 Насколько Франция изменилась по сравнению с Евро?
– Если брать финал с Португалией, то там была более закрытая игра с обеих сторон. Каждый боялся ошибиться. А в этот раз Франция оказывала очень серьезное давление на нашу команду. У французов по сравнению с Евро поменялись только фланговые игроки – вместо Эвра и Санья вышли более молодые. А так это та же команда, которая дошла до финала.

Сейчас Франция, на мой взгляд, наряду с Германией, – две европейские сборные, которые выделяются в мире.

 А Белоруссия?
– Мы реально смотрим на вещи. Делаем шаг за шагом.

 Группа у вас убийственная, конечно, – кроме Франции есть еще Швеция, Голландия…
– Группа сложная. И интересная. Понятно, что только одна команда выходит из группы, а вторая играет в плей-офф. Смотрел игру голландцев со шведами. Понимаю, что Голландия возвращается к футболу, который ей всегда был присущ. 23 удара по воротам соперника в гостевом матче! Да, правда, результат 1:1…

Источник: Reuters

 Насколько хорош был Калачев, которому с «Ростовом» скоро дебютировать в Лиге чемпионов?
– Тимофей на сегодняшний момент – капитан и лидер нашей сборной. Два с половиной года назад «Ростов» за выживание боролся, а теперь играет в Лиге чемпионов. Так что все возможно в футболе. А Калачев, думаю, еще года два на высоком уровне будет играть.

 Вот вы говорите, что «Ростов» недавно боролся за выживание, а теперь – в Лиге чемпионов. Может, и сборная Белоруссии, которая обреталась внизу таблицы во время отбора на на Евро или ЧМ, всерьез поборется за поездку на ЧМ-2018. И добираться недалеко.
– Ехать недалеко, это верно, - смеется Хацкевич. - Но я же говорю: мы реально оцениваем свои шансы в группе. Будем идти от мата к матчу.

 Судя по откликам, болельщикам понравилась новая экипировка сборной – с белорусским узором на груди, которого раньше никогда не было.
– У нас на национальном флаге узор, теперь этот орнамент и на форме. А вообще не форма красит футболистов. Должно быть наоборот. Так что постараемся соответствовать.

Матч

Белоруссия - Франция - 0:0

Состав

Белоруссия: Горбунов, Сиваков, Политевич, Бордачёв, Поляков, Стасевич (Кривец, 69), Калачёв, Корзун, Гордейчук (Володько, 85), Маевский, Сигневич (Корниленко, 81)

Франция: Манданда, Варан, Косьельни, Курзава, Сидибе, Сиссоко (Дембеле, 70), Канте, Погба, Жиру (Гамейро, 83), Гризманн, Марсьяль (Пайе, 57)

Предупреждения:

Сиваков, 56; Маевский, 90 - нет

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

06 сентября 21:45, Борисов-Арена, Текстовая трансляция



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