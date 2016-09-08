«Со «Спартаком» будем выглядеть красиво». Президент «Локо» – о дерби
«Локомотив» выкупил более 4000 тысяч билетов для своих болельщиков на воскресный матч со «Спартаком» в Тушине по 1000 рублей и реализовал среди поклонников железнодорожников по 300 рублей. Об этой акции Sovsport.ru рассказал президент клуба Илья Геркус.
– Почему решили сделать
такую скидку для болельщиков?
– Потому что хотим, чтобы они были рядом с нами на значимом матче.
– Но наверняка
они в любом случае пошли бы на «Спартак».
Или их было бы не так много из-за того,
что 1000 рублей – ощутимая цена?
– Часть людей говорили, что для них стоимость действительно ощутима. У нас билеты стоят чуть дешевле. Мы решили сделать малобюджетную цену на матч со «Спартаком», чтобы она точно не являлась барьером для посещения стадиона. И наша аудитория на этот матч собралась очень быстро.
– Сколько в итоге будет
болельщиков «Локо»?
– Выкуплена вся квота – 4200 с копейками. Последние билеты реализовали в среду. По сути, билеты разошлась за четыре дня. То есть мы продавали по тысяче билетов в сутки.
– Это один
из лучших показателей за последнее
время?
– Думаю, так и есть. Тут нельзя сказать, что повлияло больше – цена или наш призыв прийти на матч. Думаю, призыв сыграл все-таки большую роль. Вообще, мы очень красиво будем выглядеть на этом матче.
– Поподробнее,
пожалуйста.
– Смотрите на трибуну болельщиков «Локо»! Мы достойно будем представлять наш клуб и команду. Ждем с нетерпением матча. Такие игры – украшение чемпионата.
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
11 сентября 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция