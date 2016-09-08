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«Со «Спартаком» будем выглядеть красиво». Президент «Локо» – о дерби

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Со «Спартаком» будем выглядеть красиво». Президент «Локо» – о дерби
Источник: Sovsport.ru

«Локомотив» выкупил более 4000 тысяч билетов для своих болельщиков на воскресный матч со «Спартаком» в Тушине по 1000 рублей и реализовал среди поклонников железнодорожников по 300 рублей. Об этой акции Sovsport.ru рассказал президент клуба Илья Геркус.

– Почему решили сделать такую скидку для болельщиков?
– Потому что хотим, чтобы они были рядом с нами на значимом матче.

 Но наверняка они в любом случае пошли бы на «Спартак». Или их было бы не так много из-за того, что 1000 рублей – ощутимая цена?
– Часть людей говорили, что для них стоимость действительно ощутима. У нас билеты стоят чуть дешевле. Мы решили сделать малобюджетную цену на матч со «Спартаком», чтобы она точно не являлась барьером для посещения стадиона. И наша аудитория на этот матч собралась очень быстро.

 Сколько в итоге будет болельщиков «Локо»?
 Выкуплена вся квота – 4200 с копейками. Последние билеты реализовали в среду. По сути, билеты разошлась за четыре дня. То есть мы продавали по тысяче билетов в сутки.

– Это один из лучших показателей за последнее время?
Думаю, так и есть. Тут нельзя сказать, что повлияло больше – цена или наш призыв прийти на матч. Думаю, призыв сыграл все-таки большую роль. Вообще, мы очень красиво будем выглядеть на этом матче.

 Поподробнее, пожалуйста.
– Смотрите на трибуну болельщиков «Локо»! Мы достойно будем представлять наш клуб и команду. Ждем с нетерпением матча. Такие игры – украшение чемпионата.

Матч

Спартак - Локомотив

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

11 сентября 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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