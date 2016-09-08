Соблазн «красного дьявола». Почему Бэйл может покинуть мадридский «Реал»

Гарет Бэйл и Криштиану Роналду

Sovsport.ru разбирается в непростой ситуации полузащитника Гарета Бэйла, который может вернуться в чемпионат Англии уже этой зимой.



Игра с огнем

Как сообщали испанские СМИ, руководство «Реала» планирует продлить контракт с Бэйлом после окончания Евро-2016. То же самое, кстати, писали о Криштиану Роналду. Если с португальцем все итак понятно, то дела с валлийцем обстоят куда сложнее.



Как известно, чемпионат Европы подошел к концу 10 июля, а на дворе уже сентябрь и Гарет продолжает ждать. По неофициальной информации, полузащитник намерен получать в испанском клубе 17 млн евро в год, что вызвало бурю негодования его партнеров. Судя по всему, такой расклад дел не устраивает и боссов мадридского клуба. Конечно, Бэйл - звезда мирового футбола и один из лидеров «Реала», но этого недостаточно, если ты играешь в таком клубе. Наверное, так рассуждает президент столичной команды Флорентино Перес.



Накануне OK Dario сообщил, что «Манчестер Юнайтед» готов удовлетворить финансовые требования Бэйла, предложив ему контракт с зарплатой в 16 млн фунтов за сезон. Что мешает валлийцу вернуться в АПЛ? Да, с «Реалом» у него больше шансов вновь выиграть Лигу чемпионов.

В «МЮ» пришел новый тренер, который славится своим непростым характером, однако, учитывая способности валлийца, у Жозе Моуринью будет к нему индивидуальный подход.

Жозе Моуринью и Гарет Бэйл Источник: Reuters

Конечно, даже такой тренер, как Моуринью, вряд ли за один сезон сумеет построить команду, которая будет бороться за победу в Лиге чемпионов, но с другой стороны, почему «красные дьяволы» не могут выиграть чемпионат? Ведь все для этого есть: и звездные игроки, и авторитетный тренер, и великолепные болельщики. К тому же, Бэйл уже знает, что такое победа в Лиге чемпионов, а вот титул чемпиона Англии ему еще не покорялся.

С другой стороны, валлиец неоднократно заявлял, что «Реал» – клуб его мечты. Даже его детские фотографии подтверждают это. Но пока Роналду играет за мадридский клуб, у Гарета практически нет шансов стать главной звездой и вот почему..



Роковой финт

Поначалу казалось, что Роналду будет помогать новичку из Англии, так как они оба перешли в «Реал» из одного чемпионата, да и к тому же разговаривают на английском языке. Все это было так, но как отмечали в Испании, их отношения испортились после одной из тренировок. Бэйл просто унизил Криштиану при всей команде, после чего тот был явно был недоволен.

К тому же, желание Гарета исполнять штрафные сыграло с ним злую шутку. Он брал на себя игру, бил по воротам, но не всегда забивал. После этого Роналду стал единоличным исполнителем штрафных, «отгоняя» своего конкурента от мяча.

Португальский мат

В одном из эпизодов матча с «Эспаньолом», который состоялся еще при Карло Анчелотти, Бэйл вышел один на один с вратарем и мог отдать пас Роналду, однако он решил пробить сам и промазал. После этого Криштиану высказал своему партнеру, а некоторые СМИ утверждали, что это были не просто претензии, а самый настоящий мат.



Позже отношения между игроками стали только ухудшаться. Бэйл все чаще брал на себя инициативу, игнорируя Роналду. Больше всего на эту ситуацию повлиял экс-наставник «Реала» Рафаэль Бенитес, который с первого дня не понравился звездному португальцу. Во-первых, испанец поменял роль Бэйла на поле, сместив его в центр. Известно, что Гарет левша и позиция справа его не особо прельщает. Сам он говорил, что Бенитес дал ему свободы и благодаря этому он чувствует себя на поле еще увереннее.

Действительно, статистика Бэйла начала расти, в то время, как Роналду отставал от своего партнера, да и к тому же он пропустил первые матчи из-за травмы колена. Валлийское счастье закончилось после матча с «Валенсией», потому что Бенитес был отправлен в отставку и Зинедин Зидан вернул Гарета на правый фланг.



Испанский инсайд

Известный испанский журналист Гильем Балаге, который одним из первых сообщил о трансфере Бэйла в «Реал», а также о переходе Давида Де Хеа в «МЮ», минувшей зимой в своем блоге оставил следующую запись:

«В «Реале» пытались найти клуб, который купит Криштиану Роналду. Да и сам португалец думал об уходе. Но никто, в том числе и «Манчестер Юнайтед», который никогда не был заинтересован в возвращении игрока, не готов платить за него большие деньги. Роналду пять раз встречался с представителями «ПСЖ», но в стане французского клуба посчитали, что Криштиану обойдется им слишком дорого, и решили оставить эту идею.



Таким образом, «Реал», в связи с правилами ФИФА, оказался перед выбором: либо продать Роналду дешевле, либо продлить с ним контракт. Клуб выбрал второй вариант, предложив футболисту соглашение на два года.

На мой взгляд, Криштиану, с точки зрения физики, достиг своего максимума, но при этом до сих пор является лучшим бомбардиром. Проблема заключается в том, что он мешает другим игрокам «Реала». Неизвестно, будет ли готов Гарет Бэйл играть с ним еще три года», – написал Балаге.



Эту информацию косвенно подтвердил агент Бэйла Джонатан Барнетт, который зимой пытался организовать трансфер своего клиента в «МЮ». Конечно, Барнетт преследует другую цель – заработать денег. По оценкам экспертов, доход агента от перехода валлийца составит порядка двадцати миллионов евро.



Бэйл помог «Реалу» в 2014 году выиграть Лиги чемпионов, которая не покорялась мадридцам на протяжении двенадцати лет. Что в этом матче сделал Роналду? Забил пенальти при счете 3:1. Криштиану велик, однако, Бэйлу от этого не легче, возможно, ему наоборот надоело находиться в тени своего партнера.

До этого игрок сборной Уэльса подарил команде Кубок Испании, уничтожив на левом краю защитника «Барселоны» Марка Бартру.

Абсолютно все английские топ-клубы при адекватной цене боролись бы за этого футболиста, однако, «Реал», видимо, не задумывается о том, что Роналду 31 год, а за спиной «Манчестер Юнайтед» дразнит Гарета баснословной зарплатой.