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Келл Брук: После боя с Головкиным возглавлю рейтинг лучших боксеров мира

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Келл Брук
Келл Брук

Чемпион по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук перед боем против чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина рассказал о переходе в новую для себя весовую категорию и оценил свои шансы на победу.

– Победитель вашего боя должен возглавить рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий?
– Определенно. Я сменил две весовые категории и борьба должна быть невероятной. После боя я буду на первом месте этого рейтинга. Это единственная мысль, которая мешает мне спать – я постоянно думаю, что стану лучшим в мире.

– Как себя чувствуете после набора мышечной массы?
– Я чувствую себя сильным. Чувствую себя хорошо, как никогда раньше. Я вырос и накачал мышцы. В течение многих лет я «сушил» себя, чтобы выступать в полусреднем весе. В среднем весе я чувствую себя более естественно. У меня теперь даже появилась жидкость в организме. И еще я могу много кушать. Впервые за долгое время я чувствую вкус прекрасных блюд, которые раньше нельзя было есть. Не хочу возвращаться в прежний вес.

Kill Брук. Новая миссия Геннадия Головкина

– Значит, вы готовы к поединку?
– Не просто готов. Я буду монстром и удивлю всех, когда меня увидят на взвешивании с Головкиным.

– Ранее вам было трудно укладываться в лимит полусреднего веса?
– Это было ужасно. Особенно последняя неделя перед боем. Все время я был голоден. Не мог спать. Не оставалось сил, чтобы ходить на взвешивание.

– Вы говорили про жидкость в организме. Тогда были совсем сухим?
– Абсолютно. У меня не оставалось жидкости даже в глазных яблоках. Постоянная сгонка веса. Ничего нельзя пить. Это чудо, что я выдерживал такие нагрузки. Порой приходилось очень туго.

– Какие мысли были тогда в голове?
– Разные. Мой ум шалил. Каждый раз взвешивался, ходил в туалет, а затем прыжками возвращался обратно, чтобы узнать, что покажут весы. Это продолжалось несколько недель подряд. Поэтому я не собираюсь возвращаться в этот вес.

– Видимо, приходилось очень тяжело...
– Не то слово. Сгонка истощала меня в течение долгого времени. Не хочу проходить это снова. Я советовался и мне сказали, что это опасно. И учитывая мой род занятий, даже смертельно. Кроме того, на уме крутятся столько разных вещей в течение многих недель, но они порой одолевают меня. Порой просто хотелось сбежать в темную комнату и спрятаться там.

Оборона Трои, вызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотреть

– Вы твердо решили не возвращаться в прежний вес?
– Скорее всего, да. Но можно вернуться, если будет реально хорошее предложение.

– Что скажете про своего соперника?
– Его все боятся, потому что он избивал всех, с кем встречался. Все говорят, что он лучший из средневесов и все стараются держаться от него подальше. Это ставит меня на совершенно иной уровень в отличие от других боксеров.

– Головкин побил Мартина Мюррея и Мэттью Маклина…
– Я совершенно иной боксер. Я видел эти поединки. Вы и сами знаете, что эти боксеры не моего уровня. Я покажу что-то принципиально новое, на что не способны они. Я не умею проигрывать.

У каждого есть личное мнение. И почти каждый перед моим боем с Шоном Портером говорил, что он – следующий Тайсон. Я люблю доказывать людям неправоту, и выиграть этот бой будет особенно приятно. Я шокирую всех. После чего будет очень мило вам сообщить: «Я же говорил, что все сложится именно так».

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