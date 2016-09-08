Борис Майоров: Не требуйте, чтоб Мозякин играл, как Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о назревающем рекорде Сергея Мозякина, который может случится уже сегодня.

Лучшему снайперу КХЛ Сергею Мозякину осталось забросить всего одну шайбу, чтобы повторить легендарный рекорд Бориса Михайлова – 428 шайб в чемпионатах страны. Возможно, это случится уже сегодня – во встрече магнитогорского «Металлурга» с рижским «Динамо», которая пройдет на Урале.

В трех первых поединках чемпионата капитан «Магнитки» не уходил с площадки без заброшенных шайб. Однако затем прицел у него сбился. И вот уже в трех матчах форвард не забивает. В чем причина?

- Перед началом сезона я дал Мозякину восемь игр на то, чтобы он забросил четыре шайбы и догнал Бориса Михайлова, - справедливо напоминает Борис Майоров. - Это абсолютно нормальный темп. Пока «Магнитка» провела шесть поединков. Давайте подождем!

Тем более, что забивать в каждом поединке просто невозможно. Ну разве что у Уэйна Гретцки был такой период, когда он штамповал голы в «Эдмонтане». Но это редчайший случай в истории хоккея – зарядить обойму и расстреливать ворота без промаха.

Даже если Мозякин потратит не восемь, а десять игр на то, чтобы догнать Михайлова – это тоже будет неплохо.

Тут еще и психология может вмешаться. Ведь Сергею не хватает сейчас всего одной шайбы! И тут от излишнего желания отличиться, поскорее пройти этот рубеж, может наступить ступор. А не забил в нескольких матчах – опять же внутри начинает свербить…

Я сам однажды не мог забить гол в течении двух месяцев. Это был кошмар какой-то! И вроде все в порядке и с партнерами, и с собственным физическим состоянием, а не идет шайба в ворота и все тут. А ведь меня незабивным нападающим уж никак нельзя было назвать. Все же 250 голов в 400 матчах. А сколько протоколов вообще просто утеряно и не учтено в этом списке…

Надо учесть и то, что «Магнитка» пока еще не раскачалась. Действующий чемпион сейчас занимает только 17-е место в общей турнирной таблице. И на то есть объективные причины.

Первая – уральцы закончили сезон позже всех, 19 апреля. Потом был триумф, который тоже надо переварить. Некоторое время игроки почивали на лаврах. И, конечно, все это отразилось на подготовительном периоде.

Но я не сомневаюсь, что «Металлург» наберет форму по ходу сезона. Магнитогорцы не раз выходили из сложных турнирных ситуаций с честью. Выйдут и на этот раз. В этом у меня никаких сомнений нет.