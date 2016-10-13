«Зенит» ничего не просил». Законно ли зенитовцы перешли в «Тосно» через Литву?

«Зенит» обратился в палату по разрешению споров из-за перехода Дмитрия Богаева и Павла Киреенко в «Тосно». Spb.Sovsport.ru напоминает суть дела.

С чего все началось?

5 июля Дмитрий Богаев и Павел Киреенко официально покинули «Зенит», игроки не договорились о новых контрактах.

Защитника Богаева и форварда Киреенко хотели видеть в «Тосно», однако все уперлось в деньги: «Зенит» просил за ушедших воспитанников клуба компенсацию. Гендиректор тосненцев Вячеслав Матюшенко назвал сумму неподъемной. Пресс-служба сине-бело-голубых в ответ обвинила клуб из Ленобласти в том, что «Тосно» предложило игрокам зарплаты выше рыночных.

Дело затихло, но напомнило о себе 24 августа, когда «Тосно» вдруг объявило о переходе Богаева и Киреенко к себе. Причем перешли игроки не в качестве свободных агентов, а на правах аренды из литовского клуба «Паланга».

Как Богаева и Киреенко занесло в Литву?

– Они приехали в 20 числах июня, сыграли два товарищеских матча, приняли участие в играх чемпионата, Кубка Литвы – в общей сложности шесть матчей, – рассказал Spb.Sovsport.ru главный тренер «Паланги» Вальдас Тракис, который выиграл бронзу чемпионата России–2000 с «Торпедо». – Когда Богаев и Киреенко получили предложения от «Тосно», мы не возражали. Уровень ФНЛ выше.

– Контракты у них на два года, – поясняет Тракис. – Но через год мы можем их пересмотреть. Они усилили команду, очень хорошо играли. Большие профессионалы. Даже удивился: в России сейчас разное пишут про футболистов, а Богаев с Киреенко еще и дополнительно работали. Не удивлюсь, если в ближайшее время увижу Богаева и в сборной России.

На вопрос о том, как Богаев и Киреенко оказались в «Паланге», гендиректор «Тосно» ответил однозначно: не знаю.

Что это за клуб вообще – «Паланга»?

– Под названием «Паланга» клуб существует шесть лет, – говорит тренер Тракис. – Мы не суперклуб, но в последние два года у нас серьезно занялись делом. В этом сезоне собираемся выйти в высший дивизион чемпионата Литвы. Планы большие, а особо много сейчас не расскажешь. Все знают три-четыре литовские команды: например, два «Жальгириса» из Вильнюса и Каунаса, «Атлантас». Мы небогаты, даже сравнивать с Россией не нужно. У чемпиона «Жальгириса» годовой бюджет – два-три миллиона евро, и его не назвать богатым клубом. Бюджет «Паланги» намного меньше, мы же играем в первой лиге.

В итоге «Паланга» заплатила «Зениту» компенсацию?

Такие случаи обозначены в регламенте ФИФА по статусу и переходу игроков.

Статья 20 – Компенсация за подготовку

– Компенсация за подготовку выплачивается клубу (клубам), подготовившему игрока:

1. При подписании игроком его первого контракта в качестве профессионала

2. При каждом переходе профессионала до окончания сезона, в течение которого ему исполнится 23 года.

Обязательство по выплате компенсации за подготовку возникает независимо от того, происходит ли трансфер во время действия или по окончании действия контракта игрока. Положения по компенсации за подготовку изложены в Приложении 4 к данному Регламенту.

Добираемся до этого самого приложения.

Статья 2 – Выплата компенсации за подготовку

1. Компенсация за подготовку подлежит выплате:

i) когда игрок впервые регистрируется в качестве профессионала, или

ii) когда Профессионал переходит из клуба в клуб в двух разных ассоциациях (в течение срока действия контракта или по его окончании) до конца сезона, в котором ему исполняется 23 года.

2. Компенсация за подготовку выплате не подлежит:

i) если прежний клуб расторгает контракт с игроком без обоснованной причины (без ущерба для прав предыдущих клубов), или

ii) если игрок переходит в клуб категории 4, или

iii) если профессионал при переходе вновь приобретает статус любителя.

Категорию, к которой относится «Паланга», менеджер клуба в ответ на прямой вопрос не раскрыл. Ясно одно – компенсации литовцы не платили. Если бы она была нужна, говорят, серьезно бы подумали, нужен ли им такой трансфер.

– Я ничего об этом не знаю, мы не платили компенсацию, – подтверждает тренер. – Не думаю, что будем что-то платить, но это юридические дела. «Зенит» не обращался, они ничего не просили.

Это все вообще законно?

Спортивный юрист Михаил Прокопец от комментариев по конкретному делу отказался, но прояснил для нас детали подобных переходов.

– При международных переходах клубы делятся на четыре категории в зависимости от размера компенсации: 90, 60, 30 тысяч евро в год или вообще ноль. Каждая спортивная федерации распределяет свои клубы по этим категориям. Если клуб попал в четвертую категорию – при переходе из зарубежного клуба ему не надо ничего платить.

– Но контракт какой-то заключается, хоть эти клубы, по сути, любительские?

– Они не обязательно любительские. Категория зависит от того, сколько клуб тратит на подготовку своих футболистов. Когда игрок, например, переходит из клуба второй категории в «Зенит» – петербуржцам пришлось бы заплатить этого футболиста 60 тысяч евро.

– Как к этой схеме относятся в ФИФА?

– Помните дело Максима Григорьева и «МИТОСа»? Были выработаны некоторые критерии к этим делам: если футболист переходит и через день уходит. Понятно, почему это было сделано. Но тут есть шесть матчей за литовский клуб – а это уже совсем другое.

Случалось ли что-то подобное раньше?

Подобных историй было несколько, но, пожалуй, самая громкая – это как раз дело Максима Григорьева. Полузащитник зимой 2011 года ушел из «Спартака» вместе с другими воспитанниками клуба Дмитрием Малякой и Евгением Филипповым. На них претендовал «Ростов», но для осуществления трансфера нужно выплатить эту самую компенсацию: тогда игрокам не было 23 лет. Так как ростовчане – клуб первой категории (к ней в России относятся клубы РФПЛ), сумму компенсации по регламенту нужно было умножить на три. Коэффициент рассчитывается таким образом: клубы первой категории умножают сумму на три, второй – на два, третьей – на один, а четвертой – вовсе ничего не платят. Ростовчанам троекратная выплата была не по карману.

В итоге Григорьев с товарищами оказался в клубе второй лиги «МИТОС». Он заплатил «Спартаку» нужную компенсацию, но в меньшем объеме: клубы ПФЛ относятся к третьей категории. Проведя в «МИТОСе» один день, футболисты на правах аренды перебрались в «Ростов», а Григорьев в дебютной игре своим голом отобрал очки у «Локомотива» (1:1). Президент железнодорожников Ольга Смородская негодовала: полузащитник был заявлен в апреле, хотя регистрационный период завершился в марте. Смородская требовала технического поражения «Ростова». Оказалось, что Григорьев, Маляка и Филиппов получили разрешение играть в Премьер-лиге еще в феврале, но «Спартак» не признавал трансфер. В итоге вмешалась Палата по разрешению споров, которая приняла сторону ростовчан и разрешила им заявить игроков позже положенных сроков.

Результат матча с «Локо» остался прежним, а дело о переходе дошло до Спортивного арбитражного суда. Вердикт вынесли в ноябре 2012 года: «Ростов» должен был заплатить «Спартаку» за игроков 20 миллионов рублей.

Главный вопрос: что все это значит и как к этому относиться?

Сначала очевидное: все перемещения игроков Дмитрия Богаева и Павла Киреенко законны, оснований для обращения в суд у «Зенита» – если клуб все же считает, что законной компенсации его лишили – нет. В петербургском клубе отказались комментировать развязку истории.

Невозможно утверждать, что инициатором этой схемы был футбольный клуб «Тосно», и что переход в «Палангу» – не просто удачное для тосненцев стечение обстоятельств. Последовательность событий можно истолковать и так – однако для этого нужно соответствующее желание. Все остальное – вопрос человеческих отношений и человеческого, а не юридического отношения к этой истории.

Текст был впервые опубликован 8 сентября, накануне матча ФНЛ «Зенит-2» –«Тосно»