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Александр Овечкин: Перед Кубком мира всей командой пойдем в церковь (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: Sovsport.ru

Капитан сборной России Александр Овечкин дал интервью обозревателю Sovsport.ru перед матчем с Чехией в Санкт-Петербурге.

- Александр, вам удалось посмотреть тренировку сборной Чехии со стороны?
- Нет, времени не было. Изучу чехов уже на льду.

- Что будет главным в этом матче – результат или наиграть какие-то линии?
- Конечно, мы хотим победить. Но самое главное – найти нужные связки, чтобы мы чувствовали друг друга. Поймали ритм игры. Ничего важнее быть сейчас не может.

- Кажется со стороны, что в бригаде большинства вас хотят использовать на позиции защитника. Или все-таки это будет привычная позиция в левом кругу вбрасывания?
- Это ведь пока тренировка. У нас есть своя система большинства. Мы пытаемся ее наработать. Нет смысла раскрывать подробности, все увидите уже в матче.

- Овертаймы в групповых матчах Кубка мира пройдут в формате «3 на 3», как в регулярном чемпионате НХЛ. Вы обсуждали в команде, какие тройки будут выходить в ключевых моментах?
- Нет, пока до этого дело не дошло. Пока у нас четвертый день тренировок. И без овертаймов своих проблем хватает.

- В сборной России есть трое игроков без контрактов – Никита Кучеров, Никита Нестеров, Дмитрий Орлов. Сильно ли они рискуют, выступая на таком большом турнире?
- Я не думаю, что они рискуют. Наоборот для них будет плюс в том, что ребята выступят за сборную России. И вот команды НХЛ, которые пока не заключили с ними контракты, вживую увидят, в каком состоянии игроки. И может даже, подпишут их на более хороших условиях.

- Мы заметили на тренировке, что вы не отказали себе в удовольствии забросить шайбу в ворота рукой. И вы эмоционально отметили этот момент.
- Мне просто пока координации не хватает, - загадочно ответил Овечкин.

- Вы планируете какие-то мероприятия, как капитан, по сплочению коллектива?
- Да, сейчас мы поедем в церковь. А остальное – это все внутри команды.

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