Верните «весну-осень»! «ССФ» о сроках, когда в России можно играть в футбол

Российский футбол – это не только сборная и премьер-лига. В преддверии сентябрьской конференции РФС «ССФ» поинтересовался у руководителей команд ФНЛ и ПФЛ, что осложняет им жизнь и каких реформ они ждут.

– В чем самая острая проблема вашей лиги?

Евгений СЕВЕРГИН, президент «Факела» (ФНЛ):

– Первая: система «осень–весна». Вторая: Дальний Восток. Когда оттуда прилетаешь, при графике «три на четвертый» восстановиться невозможно, тем более что частенько случаются накладки с рейсами. Был бы недельный цикл – другой коленкор.

Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер «Луча-Энергии» (ФНЛ):

– «Осень–весна». Не знаю, может, это актуально только для ФНЛ, но мы не успеваем укомплектовать команду, чтобы быть конкурентоспособными. Хорошо, когда есть возможность пригласить серьезных футболистов, – хотя посмотрите, даже «Кубань» с «Мордовией» кувыркаются. Что говорить про нас – две трети состава ушло. Помимо того, дальневосточным командам, «Лучу» и СКА, тяжело играть через три дня на четвертый. Тренировочный процесс просто отсутствует. Хорошо еще иногда меняемся кругами: из Саратова вот задержали рейс на 12 часов – если бы после этого встречались с «Шинником», как было первоначально запланировано, во Владивостоке, а не в Ярославле, то просто не успели бы на стыковочный рейс из Москвы.

Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО, главный тренер «Сибири» (ФНЛ):

– Календарь, связанный с короткими микроциклами: совсем нет времени на подготовку. Переезды, перелеты… Вся работа идет на восстановление.

Наиль ГИЗАТУЛЛИН, директор «Нефтехимика» (ФНЛ):

– «Осень–весна». Нет времени на формирование составов, что особенно актуально для клубов, заключающих короткие контракты. Мы, например, не рискуем, подписываем на год. А вот в том, что календарь спрессован, проблемы не вижу – футболисты и тренеры не должны пребывать в тепличных условиях.

Гарник АВАЛЯН, главный тренер «Рязани» (ПФЛ, зона «Центр»):

– На первое место я бы поставил дискомфорт, связанный с переходом на «осень–весна». Не нормально, когда между турнирами такая маленькая разбежка. За две недели надо не только подготовиться, но и укомплектоваться – контракты подписываются на один сезон. Зато в ходе зимнего перерыва мы бестолково платим ребятам деньги за то, что они сидят дома. А потом два месяца готовим их к 7–8 матчам.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Игорь ЧУГАЙНОВ, бывший главный тренер московского «Торпедо» и «Сокола»: – Первое: нужно соизмерять свои возможности с задачами, отталкиваясь, как я считаю, от количества жителей в городе. Допустим, в Саратове с прилегающим Энгельсом почти под миллион человек – естественно, там необходима команда ФНЛ. Губернатор должен гарантировать бюджет в 150–200 миллионов рублей. Это не такие большие деньги на фоне того, сколько у нас платят иностранным тренерам. От бюджета никуда не уйдешь – в противном случае в России останется пять клубов. Да, у того же «Сокола» были спонсоры – но, ребята, сейчас кризис, им самим выживать надо! Тем более что у нас не такое платежеспособное население, как на Западе, где люди, сходив на стадион в уик-энд, могут потратить по 300–400 евро. Второе: надо вернуться к календарю «весна–осень». Летом мы не играем, а зимой мерзнем. В ноябре в Хабаровске будет минус 25 – нужен ли болельщикам такой футбол? Вот пришли бы люди, которые ратовали за переход, сами на стадион, почувствовали бы всю прелесть происходящего... Есть такой принцип: начни с себя. А дробить ФНЛ нельзя. Футбол – не хоккей, в зоне «Восток» и так осталось шесть клубов. Руководители регионов хотят посмотреть на фаворитов турнира – на те же «Динамо», «Кубань», раньше – на «Анжи» и «Крылья». Иначе интерес пропадет, а если пропадет, это скажется на финансировании. От Уральских гор до Камчатки футбол погибнет! Про экономию говорится много, но почему-то апологеты «осени–весны» забывают о другом: если бы клубы, как это было до 2012 года, узнавали календарь в январе, то могли бы планировать свои траты и покупать билеты дешевле. А когда его верстают за две недели до старта, тут уж не сэкономишь – либо покупай, либо не лети. Упразднять ПФЛ тоже глупость – сразу смерть. Худо-бедно, но регионы подпитывают клубы высшей лиги игроками. Головин, Смольников, Шатов – откуда все эти ребята? Правильно, с периферии. Москва и Петербург живут сытнее. Когда у папы есть «Порше Кайен», какой стимул зарабатывать на второй? А в регионах ребята голодные. Вспомните Смертина и Кормильцева. В 1996-м оба выступали в Ленинск-Кузнецком (оттуда же, кстати, и Головин) за «Зарю» – увы, прекратившую существование, – потом перебрались в высшую лигу, а в 1998-м Смертин уже играл за сборную. Вот он, путь – конкретный и наглядный! А не те сказки, что рассказывают. Смотреть на то, как играют слесари, – каких родителей это вдохновит отдать сына в футбол?

Михаил КУПРИЯНОВ, главный тренер СКА Ростов (ПФЛ, зона «Юг»):

– Глобальных проблем не вижу за исключением, пожалуй, одной: хотелось бы играть не в ноябре, когда уже холодно, а на хороших полях в июне и июле. Не знаю, зачем мы подстроились под европейский календарь: чемпионат у нас разбит на две неравномерные части. И низшим дивизионам неудобно, и в еврокубках, ради которых все затевалось, достижений нет: раньше ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, а чем похвастаться сейчас?

– Как вы относитесь к идее реорганизации российского футбола – деления ФНЛ на зоны по территориальному принципу и лишения второго дивизиона профессионального статуса?

СЕВЕРГИН: – На мой взгляд, ни того, ни другого делать не следует. Зоны окажутся неравнозначными – как потом определять победителя? После изнурительного сезона проводить еще и стыковые матчи? Ну и уровень, естественно, упадет: каждый регион будет вариться в собственном соку. А ПФЛ надо сохранять в любом случае – мы черпаем оттуда кадры. К тому же есть игроки, близкие по уровню к ФНЛ, но на данный момент не проходящие в состав команд первой лиги, – во втором дивизионе они получают практику.

ПЕРЕДНЯ: – Поделить ФНЛ на две зоны, возможно, и актуально в целях экономии средств. В ПФЛ же надо действовать более тонко – нельзя просто все взять и уничтожить. Может, сократить количество зон? Но какая-то реформа нужна.

ПЕРЕВЕРТАЙЛО: – Я против того, чтобы ликвидировать ПФЛ. Как можно развивать футбол и при этом сокращать количество команд? Противоречие налицо. Я также за целостность турнира ФНЛ – это первенство страны, а не отдельных регионов.

ГИЗАТУЛЛИН: – По второму дивизиону согласен: профессионалов у нас очень много, а играть не умеют. Что касается ФНЛ, то тут палка о двух концах. С одной стороны, страна большая, и приходится много летать, так что логика в дроблении на зоны есть. С другой – было бы неправильно, если бы, скажем, на Дальнем Востоке и в Сибири не увидели «Динамо» и «Кубань», чье участие подогревает интерес к нынешнему первенству.

АВАЛЯН: – Плохой вариант. Россия – огромная страна, и лишать регионы футбола в корне неверно. Не нужно ни под кого подстраиваться! Надо думать о том, как привлечь болельщиков на трибуны, а не о том, как их разгонять.

КУПРИЯНОВ: – Не понимаю, кому мешает вторая лига! Как ее можно вообще упразднить? Что к ней прицепились? Или в ней главная проблема российского футбола? В ПФЛ кто-то доигрывает, кого-то она воспитывает. Если клубы станут любительскими, начнется анархия.

– Как будете выживать, если перекроют бюджетное финансирование?

СЕВЕРГИН: – Согласно законодательству оно у нас уже отменено. Из каких средств наполняется клубный бюджет? Не будем затрагивать эту тему…

Передня: – Мы и так выживаем. А если перекроют, то команд не станет.

ГИЗАТУЛЛИН: – Не хочется об этом думать, и лучше до этого не доводить. Всем понятно, какие будут последствия: подавляющее большинство клубов в России потеряет профессиональный статус.

ПЕРЕВЕРТАЙЛО: – Футбол без государственной поддержки умрет. Если бы были возможности привлекать средства частного бизнеса, это уже проявилось бы.

АВАЛЯН: – У «Рязани» финансирование хотя и стабильное, но небольшое, вреда областному бюджету не наносит. Если его отнять, будем играть на первенство области. Посмотрите на Бельгию и Голландию – там есть городишки, которые и на карте-то не отыщешь, а они имеют команды в ведущих дивизионах.

КУПРИЯНОВ: – При таком раскладе второй дивизион сократится наполовину, а то и больше. Частные клубы – это хорошо до поры до времени: они зависимы от устойчивости бизнеса. Возникли у бизнеса проблемы – все, команды нет. Сколько было таких команд-однодневок?

Игорь Смольников и Олег Шатов - уроженцы Свердловской области. Ныне оба - игроки «Зенита» и сборной России Источник: ФК «Зенит»

– Из-за чего низшие лиги перестали быть кузницей талантов для высшего дивизиона?

СЕВЕРГИН: – Общая болезнь, связанная с неэффективной работой спортшкол и интернатов. Вот здесь бюджетные средства нужны! На инвентарь, на достойную зарплату тренерам. Почему в «Спартаке» или в «Краснодаре» появляются ребята? Потому что люди там знают, за что работают, с них есть спрос. Плюс тренеры профессиональных команд, не секрет, с молодежью возиться не любят – им готовые футболисты нужны.

ПЕРЕДНЯ: – Я считаю, что таланты есть, просто им нужно доверять. Хотя и тренеров понять можно: идет гонка, требуется результат, поэтому ставка делается на тех, кто уже прошел горнило ФНЛ. Детский футбол? Мне кажется, здесь на ситуацию глобально повлиять проблематично – все упирается в бюджеты. Когда детские тренеры, как в Тамбове или Владивостоке, получают по 7–10 тысяч, параллельно еще работая грузчиками, как они будут вкладывать в дело душу?

ПЕРЕВЕРТАЙЛО: – Игроков для премьер-лиги ФНЛ выпускает, но год на год не приходится. В прошлом сезоне приток был больше, в нынешнем – меньше. В первом дивизионе интересные ребята есть – просто со стороны клубов РФПЛ нужно больше внимания.

ГИЗАТУЛЛИН: – Из-за того, что в РФПЛ рабочие места заняты иностранцами, хотя уровень чемпионата они, конечно, подняли. А вот из ФНЛ, возможно, легионеров стоит убрать. В «Нефтехимике» таковых сейчас пятеро, а могло бы быть еще пятеро россиян. У нас неплохо функционирует школа, однако при переходе из юношеского футбола во взрослый ребята теряются. Стоит повышать и квалификацию тренеров – они работают на вал, а не на качество.

АВАЛЯН: – Проблема в том, что отсутствует система подготовки юных футболистов. Надо обучать детских тренеров, при этом положив им нормальные зарплаты, чтобы люди не работали «многостаночниками». Хорошо, что в некоторых областных центрах есть академии, однако интернаты необходимо открывать повсеместно. Сейчас ребята, приходящие в команду мастеров, играют только за счет генов – того, что в них заложили папа и мама. А техническая оснащенность у большинства очень слабая.

КУПРИЯНОВ: – В РФПЛ предпочитают искать усиление за границей. Кроме того, ни для кого не секрет, что у нас был провал в детском футболе – не самое урожайное сейчас поколение. Посмотрите на сборную России…

– Что бы вы сделали, если бы стали президентом РФС?

СЕВЕРГИН: – Я им не буду – пусть каждый занимается своим делом.

ПЕРЕДНЯ: – Провокационный вопрос: я тренер, а не чиновник. Впрочем, два шага напрашиваются. Первый – отменить лимит и создать для российских игроков естественную конкуренцию. Второй – вернуться к календарю «весна–осень».

ПЕРЕВЕРТАЙЛО: – Вопрос простой, но ставит меня в тупик. Я бы отказался от подобного предложения и продолжил тренерскую деятельность. А вообще нужно улучшать инфраструктуру и поднимать детско-юношеский футбол – это основа основ.

ГИЗАТУЛЛИН: – Изменил бы систему розыгрыша, вернувшись к прежней. Также уделил бы внимание подготовке кадров и детско-юношескому футболу.

АВАЛЯН: – У нас и так много говорят, но мало делают. А выдвигать предложения, которые сгинут в пустоту, не хочу.

КУПРИЯНОВ: – Не моя ипостась, однако ясно: надо смотреть на то, что происходит внизу. Я бы начал с детского футбола, с обучения тренеров – все идет оттуда.