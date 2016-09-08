Олег Знарок: Поход в церковь перед турниром – в традициях русского духа (видео)
Главный тренер сборной России Олег Знарок дал пресс-конференцию перед матчем с Чехией в Санкт-Петербурге.
- Олег Валерьевич, огласите, кто не войдет в наш состав на этот матч с Чехией.
- Анисимов и Емелин.
- Почему они?
- Потому что я всех хочу проверить, у нас три контрольных поединка.
- На четвертый день сборов как оцените функциональную подготовку игроков?
- Пока трудно сказать. Посмотрим во время матча и после него. Вообще три дня – это очень мало. Но фундамент нужно было закладывать до сборов.
- Расскажите, почему вы назначили капитаном Александра Овечкина.
- Так мы решили тренерским штабом, что будет Овечкин. Вот капитан, а вот – его ассистенты. Это наш выбор.
- Матчи Кубка мира пройдут по несколько другим правилам: овертайм «3 на 3» или в плей-офф – до забитого гола, у тренеров будет возможность взять видеопросмотр. Как вы в штабе к этому готовитесь?
- А как мы можем готовиться, если впервые работаем на таком турнире и таких площадках? Мы первый раз в таких условиях.
- Будет ли у вас в контрольных матчах возможность попробовать эти новинки?
- Я еще не знаю. Но если все это происходит по правилам НХЛ, то да. А как иначе?
- Станет ли для вас проблемой, что контрольный матч с Праге пройдет на большой площадке?
- Мы специально в «Юбилейном» сделали маленькую площадку под этот турнир. Попросили об этом же чехов, звонили им. Навстречу нам не пошли. Но думаю, ничего страшного нет. Придется просто немного больше побегать.
- Оправдано ли включение в число участников Кубка мира сборных Европы и молодых звезд Северной Америки?
- Как я могу это обсуждать? Не в моей компетенции!
- Говорят, сборная звезд может стать грозной силой.
- Молодые – вообще амбициозные люди. Хотят доказать, кто они есть. Матч нас ждет сложный, конечно.
- Александр Овечкин сказал, что вся команда пойдет в церковь. Это у вас традиционно перед каждым большим турниром?
- Да. Это в традициях русского духа.