Олег Знарок: Поход в церковь перед турниром – в традициях русского духа (видео)

Главный тренер сборной России Олег Знарок дал пресс-конференцию перед матчем с Чехией в Санкт-Петербурге.





- Олег Валерьевич, огласите, кто не войдет в наш состав на этот матч с Чехией.

- Анисимов и Емелин.

- Почему они?

- Потому что я всех хочу проверить, у нас три контрольных поединка.

- На четвертый день сборов как оцените функциональную подготовку игроков?

- Пока трудно сказать. Посмотрим во время матча и после него. Вообще три дня – это очень мало. Но фундамент нужно было закладывать до сборов.

- Расскажите, почему вы назначили капитаном Александра Овечкина.

- Так мы решили тренерским штабом, что будет Овечкин. Вот капитан, а вот – его ассистенты. Это наш выбор.

- Матчи Кубка мира пройдут по несколько другим правилам: овертайм «3 на 3» или в плей-офф – до забитого гола, у тренеров будет возможность взять видеопросмотр. Как вы в штабе к этому готовитесь?

- А как мы можем готовиться, если впервые работаем на таком турнире и таких площадках? Мы первый раз в таких условиях.

- Будет ли у вас в контрольных матчах возможность попробовать эти новинки?

- Я еще не знаю. Но если все это происходит по правилам НХЛ, то да. А как иначе?

- Станет ли для вас проблемой, что контрольный матч с Праге пройдет на большой площадке?

- Мы специально в «Юбилейном» сделали маленькую площадку под этот турнир. Попросили об этом же чехов, звонили им. Навстречу нам не пошли. Но думаю, ничего страшного нет. Придется просто немного больше побегать.

- Оправдано ли включение в число участников Кубка мира сборных Европы и молодых звезд Северной Америки?

- Как я могу это обсуждать? Не в моей компетенции!

- Говорят, сборная звезд может стать грозной силой.

- Молодые – вообще амбициозные люди. Хотят доказать, кто они есть. Матч нас ждет сложный, конечно.

- Александр Овечкин сказал, что вся команда пойдет в церковь. Это у вас традиционно перед каждым большим турниром?

- Да. Это в традициях русского духа.