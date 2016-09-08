«Важен и результат, и игровые связки». Утро в день матча сборной России

Корреспонденты Spb.Sovsport.ru взглянули на предматчевые тренировки сборных России и Чехии.

Фролик: Жалко, что нет Ягра, но это его решение

День матча – первый шанс для журналистов и хоккеистов сборной России увидеть в деле соперников из Чехии. В 9:45 на льду появляются вратари, а следом две группы игроков, разделенные на красных и белых. Среди них нет только знакомого петербургской публике Романа Червенки. Экс-форвард «Авангарда» и СКА был вызван в национальную команду совсем недавно из-за травмы Дэвида Крейчи. Видимо, Червенка еще не успел добраться до расположения сборной, а его отсутствие на тренировке намекает на возможный пропуск самого матча.

Внимание российских сборников привлекают их непосредственные товарищи. Владимир Тарасенко подкалывает омского чеха Дмитрия Яшкина – партнера по «Сент-Луису». Форвард СКА Сергей Широков тренировался где-то неподалеку, он пользуется возможностью пообщаться с Владимиром Соботкой и Михалом Кемпны, с которыми играл в Омске до перехода в СКА. Кстати, оба чешских хоккеиста работают на раскатке в шлемах без клубных эмблем, хотя Кемпны летом подписал контракт с «Чикаго», а Соботку якобы ждут в «Сент-Луисе». Его будущее в «Авангарде» решится уже после Кубка мира.

– Здесь будет шумно, мы хотим выстоять в начале матча, а затем сфокусируемся на нашей игре, - начинает разговор с прессой чешский форвард «Калгари» Михал Фролик. – Первый матч всегда трудный. Мы в качестве андердогов перед Кубком мира, но и это неплохо, так как ты можешь удивить. Мы потеряли пару ребят, однако и те, кто их заменил - тоже хорошие игроки.

– Чего ждете от сборной России?

– У них большие имена в составе, нам предстоит тяжелая игра. Повторюсь, нужно быть проще, трудиться и концентрироваться на своей игре.

– Без Ягра вам трудно играть?

– Он один из лучших игроков в Чехии и вообще в мире. Жалко, что у нас его нет. Но он так решил. Желаю Яромиру удачи в следующем сезоне.

Нестеров: На чехов не смотрели, времени не было

Пока говорит Фролик, российская сборная уже вовсю работает. Олег Знарок в день игры делает одну замену: Алексей Емелин становится седьмым защитником, а его место в паре с Андреем Марковым занимает Никита Нестеров, вынужденно включенный в заявку из-за дисквалификации Вячеслава Войнова.

– Я удивился, когда меня вызвали, но не сильно, - скромничает защитник, у которого летом истек контракт с «Тампой-Бэй».

– Удалось посмотреть тренировку чехов?

– Нет, времени не было.

– Что важнее в матче с Чехией: результат или наигрывание связей?

– Во-первых, результат, а во-вторых - да, игровые связки, нужно почувствовать партнеров.

Владимир Тарасенко не вызывает ажиотажа у прессы, но останавливается на пару фраз.

– Будет тяжеловато на первой игре, потому мы что давно не играли. Никакие тренировки не заменят игровое время. Надо вкатиться. Есть время, чтобы подготовиться к Кубку мира еще лучше.

Результат вечернего матча важен и для Николая Кулемина.

– Всегда интересно сыграть на победу. Неважно, выставочный матч или он идет в зачет турнира. Будем выполнять установку тренеров, а они будут смотреть, над чем еще нужно работать.

– Букмекеры считают Россию фаворитом Кубка мира, вторым после Канады.

– У нас отличная команда, поэтому у сборной России есть все шансы на победу - постараемся ее добиться.

Наместников: Кубок мира будет классно организован

Владислав Наместников от своих партнеров в плане разговорчивости не отстает.

– Некоторые ребята уже давно не играли, поэтому матч с Чехией - интересная и втягивающая игра, – отмечает игрок «Тампы-Бэй» в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru. – Тем более у многих новые игровые сочетания, будет интересно.

– Понравилось готовиться к Кубку мира в Петербурге?

– Здесь были созданы все условия для подготовки. Я в сборной первый раз, мне все очень понравилось.

– Вы были удивлены вызовом в национальную команду?

– Еще перед объявлением состава мы в Питтсбурге познакомились с тренерским штабом национальной команды. Был приятно удивлен вызовом.

– Как вам тренировки под руководством Олега Знарка?

– Здесь все не так, как в Северной Америке - тренировки другие. Мне понравилась эта работа.

– Что ждете от Кубка мира?

– Там будет собрано восемь ровных команд с лучшими в мире игроками. Будет очень интересно. Фаворитов выделить сложно: любой может обыграть любого.

– В Северной Америке ажиотаж вокруг Кубка мира ощущался?

– Да, по телевизору постоянно была реклама. Думаю, все будет очень классно организовано.