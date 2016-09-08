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Александр Мостовой: «Зенит» и ЦСКА непонятны. «Спартак» - понятен

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Матч "Спартака" и "Локомотива" - главный в ближайшем туре
Матч "Спартака" и "Локомотива" - главный в ближайшем туреИсточник: Sovsport.ru

Вчера в Москве состоялась презентация книги обозревателя Sovsport.ru, лучшего футболиста СССР 1972 года, чемпиона страны в составе «Спартака» Евгения Ловчева. На ней побывал и экс-полузащитник красно-белых Александр Мостовой. Он ответил на актуальные вопросы нашего корреспондента.

«Спартак» и другие». Евгений Ловчев представил свою книгу. Фотогалерея

- Евгений Ловчев книгу представил. А вы когда?
- В пятницу, здесь же, на ВДНХ. Книга у меня вышла уже давно. Нынешний вариант – обновленный. Если прошлое издание времен, когда я заканчивал играть, то новое – и о том, что было после футбола.

- Чем ваше поколение отличается от поколения Ловчева?
- Хороший вопрос! Честно говоря, не многим. Если говорить про работу и труд на поле, отдачу всего себя футболу, то мало чем. Мы ведь, можно сказать, и на футболе их поколения воспитывались. Впитали лучшее.

- Почему нынешнее поколение футболистов тогда не смотрело на вас?
- Смотрело, но мы играли за границей.

- Так это тоже хорошо.
- Но по ТВ это совершенно другое восприятие. Да я не застал на поле Серафимыча, но застал и Черенкова, и Родионова, и Бубнова. С кем-то из них даже играл.

- Почему тогда такой разрыв между вашим поколением и следующим случился?
- А он не только в футболе произошел. В 90-е страна развалилась. Какой футбол был с 1991-го по 2000-й? «Спартак» из 10 девять чемпионатов выигрывал в одну калитку...

- Времена изменились – и теперь «Спартак» никак не может стать чемпионом. У нынешней команды вы видите предпосылки к чемпионству?
- Рановато. Но, как уже говорил, на фоне непонятного «Зенита», непонятного ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара» у «Спартака» хорошие шансы. Надо закрепиться. Посмотрим, как с «Локомотивом» они сыграют. Команда-то у «Локо» встрепенулась.

- Если «Зенит» и ЦСКА вам непонятны, понятен ли «Спартак»?
- На данный момент – да. Не хочу говорить, что все поменялось с приходом нового тренера, потому что Аленичев тоже работал. Другое дело, что в игре больше позитивных эмоций стало. Только все результат определяет. Пока он есть, вроде все хорошо и ошибки не видны. Вот у «Локомотива» был кошмар, но обыграли «Краснодар» – и сразу вылезли. Если «Спартак» выиграет у «Локомотива», «Спартак» будет претендовать на тройку призеров.

- Участие Промеса под вопросом.
- И это потеря серьезная. Правда, мы пока не знаем характер травмы… «Спартак» с Промесом и без него – разные команды. Не в такой мере, как в случае с Халком  и «Зенитом». Бразилец был, как Месси для «Барселоны». Но Промес 15 голов забивает и столько же передач отдает. Это о всем говорит. 

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