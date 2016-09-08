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Виталий Смирнов: У нас есть только три месяца, чтобы выполнить требования МОК

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Виталий Смирнов
Виталий СмирновИсточник: Associated Press

В четверг проходит пресс-конференция председателя Независимой общественной антидопинговой комиссии почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова, которая посвящена итогам заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии.

О допинге в России:

Бравурным заседание назвать нельзя. Интенсивно обсуждали сложившуюся ситуацию. Во время игр в Рио у меня прошла серия встреч с руководителями международного Олимпийского движения. Была встреча с Томасом Бахом, с руководителем ВАДА Крэйгом Риди. Бах дал дорожную карту, Риди выдал письменные претензии к России. 

Ситуация, в которой мы оказались, назревала. Накануне игр в Ванкувере поднималась тема применения допинга в России. Экс-президент МОК Жак Рогге в итоге предупреждал прежнее руководство ОКР о возможных санкциях. К сожалению, должного внимания не было уделено. При этом есть информация о том, что в последние годы 267 человек пойманы на применении допинга в России 

О помощи СМИ в борьбе с допингом:  

Константин Эрнст сказал, что телевидение будет оказывать нам помощь в борьбе против допинга. Не только Первый канал, но и «Россия», и «Матч ТВ». Я бы хотел обратиться к представителям СМИ, к болельщикам, чтобы приняли активное участие в борьбе против допинга. В ближайшие дни откроем сайт. Утвердили план работы комиссии.

О восстановлении РУСАДА:

Надо восстановить работу РУСАДА. ВАДА и МОК нас в этом поддерживают. Главное, чтобы РУСАДА было полностью независимым от государства. Мы должны изменить состав учредителей РУСАДА, министр спорта там не должен присутствовать 

О требованиях МОК:

Мы находимся под серьезным бременем времени. У нас есть только три месяца, чтобы выполнить требования МОК: создать независимую антидопинговую организацию, у которой будет наблюдательный совет из иностранных специалистов. Еще мы должны четко доложить, что мы делаем в плане расследования дел лиц, уличенных в использовании допинга. Должны доложить все, что сделано, чтобы такое больше не повторилось.

В декабре будет исполком МОК, который определит - продолжать санкции против нас или нет. Мы должны завершить работу к этому сроку 

О решении Паралимпийского комитета отстранить Россию от соревнований:

 Я неоднократно встречался с президентом Международного Паралимпийского комитет в Рио-де-Жанейро. Из нашего общения не было понятно, что они собираются сделать. Я разделяю мнение о том, что должны быть наказаны только спортсмены, пойманные на допинге, а не чистые, 

О хакерских атаках сайта ВАДА:

- Я знаю о хакерских атаках сайта ВАДА. Могу сказать, что мы проконсультируемся с соответствующими органами, но это не входит в нашу компетенцию 

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