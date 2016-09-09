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Мозякин – фокусник от бога. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Мозякин
Сергей МозякинИсточник: Sovsport.ru

Свершилось! На 56-й минуте матча магнитогорского «Металлурга» с «Йокеритом» капитан «сталеваров» Сергей Мозякин забросил историческую 428-ю шайбу в чемпионатах страны, повторив рекорд Бориса Михайлова.

Мозякин на вершине! Как капитан «Магнитки» повторил рекорд Михайлова

Сергей Мозякин – это наша такая альтернатива Кубку Канады. Или Кубку мира, как хотите. Вот придумали они такой турнир - и флаг им, как говорится, в руки. А у нас тут свои кумиры и свои рекорды.

Нет, правда, есть что-то мистически-закономерное в том, что Мозякин повторил казавшееся еще относительно недавно вечным достижение Бориса Михайлова именно в канун этого вселенского хоккейного события. Как бы весь остальной мир считает дни-часы-минуты обратного отсчета до старта вселенского соревнования, а мы здесь ловили всеми способами трансляции «Магнитки» - ну когда же, когда! Кто отдаст передачу на этот исторический гол и кто его пропустит. И совершенно непринципиально, станет после этого броска счет 1:0 или 2:5 – это надо просто увидеть своими глазами.

Интерес к хоккею у нас всегда волнообразен и редко доброжелателен. Не то чтобы болели за своих, а чужим желали напастей – мы всех, кто  вышел талантом, но не доехал до Северной Америки, видим то патриотами, то неудачниками - ну конечно, это здесь легко, площадки больше, скорости ниже – а ты вот там бы попробовал столько набросать! И забываем при этом, что ворота по размеру – одинаковы по обе стороны океана, и если хоккейный Бог при рождении тебя коснулся – то выбор за тобой, дано – забьешь.

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ СТРАНЫ

1-2. Борис Михайлов – 428
1-2. Сергей Мозякин – 428
3. Вячеслав Старшинов – 408
4. Алексей Гурышев – 379
5. Владимир Петров – 370

Мозякину дано, как не многим. Во всех своих командах, кто бы их не тренировал и какие бы задачи они не решали, он всегда находил кратчайший путь к воротам. Как он это делает, всегда фокус, которому невозможно противостоять. Как в цирке – вот клались провода в цилиндр, а сейчас факир превратит их в кроличьи уши. На ваших глазах все произойдет. Сколько угодно можете вглядываться - все одно самый момент вам не словить.

Вот наезжает Сергей на защитника, как тот удав на кролика. И можно, когда шайбу уже из сетки будут вынимать, до одури обсмотреться повторов - но как определить, когда игрок из помощника вратарю стал ему помехой? Вот как Мозякин это делает - ловит то микромгновение, когда один еще не ждет, а второй - уже не видит?! Из матча в матч, из года в год. В азарте пятой сотни у него забивная с юности походка не меняется.

Данис Зарипов, закадычный партнер Сергея, и сам от Бога забивала, недавно открыл завод по производству клюшек. Надо бы ему Мозякина в долю взять – вот эту клюшечку тестировал, между прочим, лучший снайпер нашего хоккея, рекомендовал загиб чуть подработать, берите – шайба сама куда надо полетит! А коли нет – то вы просто играть не умеете.

И не надо было Мозякину никуда уезжать. Никогда. Наоборот – пусть оттуда на мастер-классы народ толковый подтягивается. Он ведь любым забьет. Пусть хоть со своими воротами подъезжают…

Борис Михайлов: Еще год назад сказал Мозякину, что он – великий

Матч

Металлург Мг - Йокерит - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы:

Вольски (Мозякин, Ли), 21:24 (1:0). R. Talaja (Регин), 41:54 (1:1). Платонов (Зарипов, Осала), 47:43 (2:1). Мозякин (Бирюков, Коварж), 55:15 (3:1).

Место и дата

10 сентября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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