Борис Михайлов: Еще год назад сказал Мозякину, что он – великий

Свершилось! После четырехматчевой голевой «засухи» Сергей Мозякин забросил-таки долгожданную 428-ю шайбу в чемпионатах страны и повторил казавшийся еще совсем недавно вечным рекорд Бориса Михайлова. Достижение капитана «Магнитки» в беседе с корреспондентом Sovsport.ru прокомментировал теперь уже совладелец рекорда – двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Мозякин на вершине! Как капитан «Магнитки» повторил рекорд Михайлова

ЛИЧНОЕ ДЕЛО СЕРГЕЙ МОЗЯКИН Родился 30 марта 1981 в Ярославле. Воспитанник ярославского «Торпедо». С 1999 по 2006 годы выступал за ЦСКА, с 2006 по 2011 за «Химик» и «Атлант», с 2011года - за магнитогорский «Металлург». Двукратный чемпион мира (2008, 2009), двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (2010, 2015). Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016). Заслуженный мастер спорта России (2009). Семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионатов России. Четыре раза – лучшим снайпером. Рекордсмен КХЛ по количеству набранных очков за один сезон – 106 (47+59) в 75 матчах в сезоне 2013/2014. Участник всех 8 Матчей звезд КХЛ.

– Борис Петрович, как Вы относитесь к тому, что ваш рекорд, продержавшийся почти 40 лет, сегодня повторен и, видимо, будет побит в ближайшее время?

– Ну, все-таки не 40 лет, а только 35, – с улыбкой поправляет легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР. – Но я рад. Даже и в мыслях нет расстраиваться. Я был 35 лет первым, а теперь еще 35 лет побуду вторым.

– Оцените достижение Мозякина.

– Любой спортсмен, который мечтал, стремился и сумел начать забивать как Мозякин, достигнет многого. Сергей сделал свое дело, пусть продолжает в том же темпе.

– Чем объяснить подвиги Мозякина-бомбардира?

– Сейчас есть очень много играющих хоккеистов, но так мало забивающих. Мне кажется, что талант снайпера дается с рождения. И если человек умеет, он так и будет раз за разом отправлять шайбу в ворота. Научить этому нельзя. Еще раз повторю: играющих в хоккей очень много, забивающих можно по пальцам пересчитать.

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– Получается, у Мозякина прирожденный талант?

– Я и сам ему говорил, что простой игрок столько забить не сможет, только великому это дано. А Сергей – великий игрок. Я еще год назад сказал ему об этом.

– Насколько велика в этом рекорде заслуга партнеров по Мозякина по тройке «Магнитки» – Зарипова и Коваржа?

– На этот вопрос может ответить только сам Сергей. Но, конечно, каким бы талантливым или великим игрок ни был, без своих партнеров добиться такого результата он бы не смог.

– Если б вы играли в нынешних условиях, сколько смогли бы забросить?

– Я играл в то время, которое было мне отпущено. И не думаю, что можно сравнивать игроков из разных времен. Однажды придет время новой волны хоккеистов, и Мозякин вам сам будет отвечать на те же вопросы, что и я сейчас…