Оздоровить тело и дух, обрести спокойствие, ясность мысли и, возможно даже, долголетие поможет гормональная гимнастика тибетских монахов. Она построена вокруг пяти упражнений, секреты которых, по легенде, хранили в одном из Тибетских монастырей.

КАК РАБОТАЕТ ГИМНАСТИКА ТИБЕТСКИХ МОНАХОВ

Выполнение гормональной гимнастики занимает всего 15-20 минут в день. Отзывы тех, кто ее практикует, говорят о том, что даже этого небольшого времени достаточно, чтобы буквально омолодить человека.

На Тибете считают, что тело человека состоит из целого ряда энергетических центров. Их еще называют «чакрами» или «вихрями». Блокировка или неправильная работа энергетических центров меняют гормональный фон и могут привести к болезням, плохому самочувствию, считают монахи Тибета.

Гормональная гимнастика позволяет поддерживать гормональный баланс в организме, а заодно – разминает мышцы, суставы и связки, делая их эластичными и готовыми к работе.

ПОДГОТОВКА К ГИМНАСТИКЕ ТИБЕТСКИХ МОНАХОВ

Существует несколько правил для тех, кто начинает заниматься гормональной гимнастикой тибетских монахов:

- выполнять комплекс гимнастики монахов следует ежедневно, а лучшее время для этого – раннее утро. Желательно, как наставляют монахи, просыпаться и выполнять гимнастику до 8 утра. Но самым идеальным временем считают промежуток от 6 до 7 утра – именно в это время гормональная система человека пробуждается;

- до выполнения гормональной тибетской гимнастики нельзя есть. Допустимо выпить небольшой стакан теплой воды, чтобы разбудить системы организма;

- делать упражнения гимнастики тибетских монахов нужно, стоя на жесткой поверхности. Если стоять просто на полу покажется слишком жестко, постелите коврик для йоги;

- все упражнения гормональной тибетской гимнастики нужно выполнять в строгом порядке, не пропуская ни одно из них;

- начинать заниматься гимнастикой тибетских монахов нужно, выполняя по 3 повторения каждого из упражнений. Затем нужно еженедельно увеличивать количество повторений в каждом упражнении на два. Делать это нужно до тех пор, пока вы не начнете делать по 21 повторению. Это количество идеально для «разгона» гормональной системы, считают тибетские монахи;

- правильное дыхание – залог успеха в гимнастике тибетских монахов. Четко следуйте инструкциям по дыханию, описанным в каждом упражнении.

ПЯТЬ УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ ТИБЕТСКИХ МОНАХОВ

Упражнение первое

Первое упражнение гимнастики тибетских монахов призвано заставить работать энергетические центры человека. Встаньте прямо, разведите руки на ширине плеч. Начинайте вращение вокруг своей оси по часовой стрелке. Темп вращения выбирайте по своему усмотрению. В конце движения вы должны ощутить легкое головокружение.

Упражнение второе

Второе упражнение гормональной гимнастики тибетских монахов положительно приводит в тонус все внутренние органы и системы – сердце, желудок, печень, почки, щитовидную железу.

Лягте на спину, постараясь удержать в себе движение вращающихся энергий, которые вы запустили первым упражнением. Руки вытяните вдоль тело. Ноги выпрямлены, пальцы ног смотрят вверх. Вдыхая, поднимите голову, прижав ее подбородком к груди. Одновременно поднимите ноги, не сгибая вертикально вверх до угла примерно 90 градусов с полом. На выдохе – опуститесь в исходное положение.

Упражнение третье

Третье упражнение гимнастики тибетских монахов разминает позвоночник и «включает» энергетические центры вокруг него.

Встаньте на колени, руки прижаты к телу и вытянуты, бедра – вертикально полу. Опустите подбородок к груди. На вдохе плавно откиньте голову назад, немного прогнитесь в позвоночнике, почувствуйте, как он растягивается. Руки скользят по задней поверхности бедер и в конце движения упираются в поясницу. На выдохе вернитесь в исходное положение.

Упражнение четвертое

Четвертое упражнение гормональной гимнастики тибетских монахов стимулирует жизненно важные точки во всем теле сразу.

Сядьте на пол, ноги вытянуты вперед – пальцы ног смотрят строго вверх. Руки выпрямлены прижаты к туловищу, ладони лежат на полу, пальцы рук смотрят вперед. Подбородок опущен к груди.

На вдохе плавно откиньте голову назад, а ноги согните, ставя ступнями на пол – получится, что вы упираетесь в пол только ладонями и ступнями. Туловище находится горизонтально полу. Задержитесь в этом положении на секунду, а затем на выдохе вернитесь в исходную позицию.

Упражнение пятое

Пятое упражнение тибетской гимнастики дополняет эффект предыдущих упражнений, разминает мышцы, связки и суставы.

Лягте животом на пол, упритесь руками в пол как в начальной позиции для отжиманий. Затем выпрямите руки и прогнитесь в спине – вы должны касаться пола только ладонями и пальцами ног. Голова смотрит вперед и немного вверх.

На выходе поднимаем таз вверх, выпрямляем ноги и руки, подбородок опускаем к груди. На секунду задерживаемся в этом положении, а затем с выдохом возвращаемся в исходную позицию.

Встаем, несколько раз свободно вдыхаем и выдыхаем. Гимнастика завершена.

Если вы не поняли, как выполнять упражнения, смотрите видео гимнастики тибетских монахов





ГИМНАСТИКА ТИБЕТСКИХ МОНАХОВ ОТЗЫВЫ

Отзывы тех, кто практикует гимнастику тибетских монахов, говорят: гимнастика нормализует ночной сон и позволяет проводить день в бодрости, не чувствуя упадка сил. Гимнастика тибетских монахов снимает напряжение с мышц, делает их эластичными и подвижными. Гимнастика предохраняет от депрессий и эмоциональных срывов. Гимнастика придает ясность ума – мозгу уже не нужны стимуляторы в виде чая и кофе, чтобы включиться и начать работать. Это «включение» обеспечивает утренняя гимнастика тибетских монахов.

У занятий гормональной гимнастикой нет противопоказаний. На Тибете верили: гимнастика монахов позволяет достичь долголетия и способна исцелять болезни.