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Свобода против порядка. Как строят игру в атаке Моуринью и Гвардиола

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола
Жозе Моуринью и Хосеп ГвардиолаИсточник: Associated Press

В преддверии манчестерского дерби Sovsport.ru рассказывает, как «Юнайтед» и «Сити» строят свою игру в атаке и чем отличаются идеи Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы.

ОРГАНИЗОВАННАЯ СВОБОДА МОУРИНЬЮ

После дебютного матча Поля Погба за «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью спросили о позиции француза на поле. Тренер сначала отшутился: «Я и сам не понял, где он играл». А затем сказал уже серьезно: «Нам нужно предоставить ему свободу, но при этом организовать игру». Организованная свобода – так можно назвать метод, по которому в нынешнем сезоне играют «красные дьяволы».

У Погба много сильных сторон. Он полезен в обороне, так как редко проигрывает борьбу и отбирает много мячей. Но поставленный удар, способность разыграть мяч накоротке при минимуме касаний и дриблинг делают необходимым его присутствие в атаке. Если не дать Погба показать себя в полной мере, он может потеряться. Так было в сборной Франции в финале Евро-2016, когда при схеме 4-2-3-1 он играл в опорной зоне. До чужой штрафной почти не доходил, следствием чего стал всего лишь один удар по воротам.

Моуринью тоже использует расстановку 4-2-3-1. Но когда «МЮ» атакует, Погба смело идет к чужой штрафной. А чтобы начинать наступление, в центр поля в таких случаях опускается кто-то из игроков группы атаки, обладающий хорошим пасом, – Руни или Мата. Вот он – пример организованной свободы: ты можешь фантазировать, но партнеры должны под тебя подстроиться. Как результат – Погба является лидером чемпионата Англии по среднему количеству ударов за матч (пять) и занимает второе место после хавбека «Челси» Азара по количеству удачных обводок (пять).

В «МЮ» обладают свободой и другие атакующие футболисты. Особняком стоит Ибрагимович. Он любит оттягиваться в глубину поля, чтобы разыгрывать мяч. Но в эти моменты впереди оказывается кто-то из крайних полузащитников – Марсьяль или Мата. В игре с «Борнмутом» (3:1) это позволило шведу беспрепятственно нанести голевой удар из-за пределов штрафной. Всего в активе Ибрагимовича уже три гола – больше в чемпионате Англии не забил никто.

Подобная постановка игры в атаке важна по двум причинам. Первая: футболисты могут демонстрировать все свои сильные качества, а не какое-то одно. В команде калибра «МЮ», где собрано большое количество звезд, это очень актуально. Вторая: соперник не знает, что ждать, ведь вариантов развития атаки много.

Интересный факт: «МЮ» забил в чемпионате Англии шесть голов, и к ним причастны только атакующие игроки. Кроме бомбардирских подвигов Ибрагимовича стоит отметить диспетчерские достижения Марсьяля и Руни – у них по две голевых передачи.

Насколько хорошо ты знаешь манчестерское дерби? Тест Sovsport.ru

ЗОННОЕ ТВОРЧЕСТВО ГВАРДИОЛЫ

В командах Хосепа Гвардиолы главным фантазером является сам тренер. «Если хочешь атаковать через центр, то играй шире. А если хочешь атаковать через фланги, то насыщай центр», - однажды раскрыл секрет успешной позиционной атаки каталонец. И сейчас в «Манчестер Сити» он развивает это свое правило.

Обычно ширину атаки создают крайние защитники. Но не в случае с Гвардиолой. На флангах ему нужны футболисты, обладающие скоростью и умеющие обыграть соперника один в один. А это, как правило, крайние хавбеки. Так легче создать остроту – резвый полузащитник либо обыграет оппонента сам и выскочит на оперативный простор, либо стянет на себя еще соперников, тем самым освободив зоны для партнеров. Крайним защитникам не до таких фокусов.

Исходя из этого позиция на поле Стерлинга не вызывает вопросов – он лучший в команде по количеству удачных обводок за матч и заработанных штрафных (по 3,3). На другом краю играют либо Нолито, либо Хесус Навас. Пока они выходят по очереди.

В то время как крайние хавбеки в позиционных атаках открываются на бровках, а центральные – Сильва и Де Брюйне – действуют в зоне инсайдов, фланговые защитники идут в опорную зону, где должны помогать Фернандинью находить передачами атакующих игроков. Пока из защитников лучше других в нападении себя проявил Коларов. Причем он сыграл уже на двух позициях – и в центре обороны, и на левом фланге. Особенно интерес опыт использования Коларова в центре обороны. Так было в игре с «Сандерлендом» (2:1). Серб отметился тремя удачными обводками! В среднем за матч у него их 1,3.

Когда команда играет по схеме 4-1-4-1, одному из центральных защитников тоже разрешается идти в опорную зону. Это можно встретить даже в российской ПФЛ. Например, в этом сезоне так своим защитникам позволяет играть главный тренер нижегородского «Олимпийца» Константин Галкин.

Центральный защитник «Манчестер Сити» Коларов идет в атаку. Скриншот: канал «Матч! Футбол 1».
Центральный защитник «Манчестер Сити» Коларов идет в атаку. Скриншот: канал «Матч! Футбол 1».

Интересный факт: наряду с Агуэро (три гола), Стерлинг и Нолито (по два гола и одной передаче) являются самыми результативными игроками команды; Де Брюйне – лучший ассистент (две передачи). Все названные игроки занимают тем, что для них придумал Гвардиола. Спрашивается, могли ли быть иначе? А всего «Сити» забил уже девять мячей – лучший результат в лиге.

Матч

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

Место и дата

10 сентября 14:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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