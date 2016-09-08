«Аудитория киберспорта сопоставима с биатлоном». Какой пиар нужен нашему спорту

Турнир Epicenter по Dota 2 в Москве

В Петербурге обсудили, почему в России больше обсуждают не Трефилова, а Ефимову и Клишину и почему на этом фоне киберспорт - суперпример.

«Кризис был жесточайший»

Самые обсуждаемые в России спортсмены по итогам Олимпиады- это Юлия Ефимова, Дарья Клишина, Евгений Тищенко с Василием Левитом и Майкл Фелпс - и то наверняка из-за того, что он реагировал на историю Ефимовой. Вроде бы все действительно так, именно о них и говорили в августе, ими мы и интересовались. Но что важно - тут только один российский олимпийский чемпион - Тищенко - и то из-за скандальной темы судейского решения в его пользу.

- В случае с Ефимовой велика роль ее агента Юлии Андрея Митькова, - уточняет четырехкратный чемпион мира и призер Олимпиады в прошлом биатлонист Николай Круглов. - Без него такого внимания к истории Ефимовой не было бы.

Возможно, кого-то удивит именно его фраза по этому поводу - однако все максимально логично. Сейчас Круглов - главный по корпоративным коммуникациям в авиакомпании UTair.

- Все потому, что люди интересуются не самим спортом, - эмоционально и по делу вступает в разговор комментатор «Матч ТВ» Павел Занозин. - В этом списке ведь нет, например, теперь двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной или гандбольной сборной с Евгением Трефиловым.

Этот разговор - дискуссия на форуме Baltic Weekend в Петербурге, ее модератор - заместитель гендиректора Издательского дома «Советский спорт» Игорь Столяров, а тема - «Спорт и пиар. Интеграция бренда и кризисное реагирование».

И так складывается разговор, что внимания больше к кризисным ситуациям - потому что все держат в голове совсем свежие примеры Олимпиады, Паралимпиады и тем отстранения сборной России.

- Кризис был жесточайший. Пожалуй, самый мощный со времен бойкота Олимпиад, - утверждает Андрей Баранников, гендиректор организатора форума компании SPN Communications и партнер Олимпийского комитета России, который вместе с ОКР реализовывал несколько масштабных пиар-кампаний.

- Спорт нуждается в пиар-специалистах, - добавляет Николай Круглов.

И тут же выясняется, что есть суперпример успешной работы - с отличным уровнем внимания, серьезными инвестициями и гигантским потенциалом. Это вид спорта, который и признан-то таковым совсем недавно.

«Нужно учитывать практически сектантство»

Елена Мартынова - заместитель генерального директора группы USM, компании Алишера Усманова, вложившей 100 миллионов долларов в российское развитие киберспорта.

- Аудитория киберспорта крайне лояльна, и она открывает потрясающие возможности для маркетинга, - Елена объясняет, что это со стороны USM не благотворительность. - Зрительская аудитория киберспорта уже сопоставима, например, с теннисом и биатлоном. А для компаний все сравнимо с обычным спортом, они поддерживают команды, рекламируются во время трансляций.

- К тому же есть организация мероприятий как направление, - намекает Мартынова сидящим в зале пиар-специалистам. - Правда, нужно учитывать практически сектантство тех, кто киберспортом занимается. Футбольный турнир, не очень разбираясь в футболе, организовать еще можно. А вот в киберспорт нужно полностью погрузиться.

USM, а точнее EsForce - ведущая киберспортивная организация в СНГ и одна из крупнейших в мире - уже провела в Москве яркий турнир Epicenter, который с не самыми дешевыми билетами - за 1000 рублей можно было сесть только на самом верху, довольно далеко от сцены - заполнил московский «Крокус Сити Холл», а это шесть тысяч человек.

В октябре в Москве EsForce откроет арену площадью в 5 тысяч квадратных метров и выведет киберспорт в России на еще более высокий уровень. И это действительно пример для многих.

Важные слова Игорь Столяров, заместитель генерального директора ИД «Советский спорт»

- Когда вся страна унижала российскую сборную, мы сделали общественное движение «Россия любит футбол», а внутри него - акцию «Футбол без насилия». Все это - не ругать сборную и российский футбол, а начинать поддержку с нуля долго, дорого и сложно. Но делать это нужно. Петр Лидов-Петровский, директор по связям с общественностью компании «Мегафон» - У нас два направления поддержки спорта - коммерческий интерес, по этой части в России есть проблемы, и благотворительность. Мы поддерживаем и паралимпийцев, и РФС - хотя последнее скорее по дружбе, потому что за то, что сборная России показала на чемпионате Европы всем этим людям давать что-то не следовало. Николай Круглов, четырехкратный чемпион мира по биатлону, руководитель управления корпоративных коммуникаций UTair - В самой структуре спорта должно что-то поменяться, потому что теперь наверняка стало понятно непрофессионалы не могут заниматься некоторыми направлениями. Вместо доказательств российским гражданам того, что все происходит из-за негативного отношения Запада к России, можно было воздействовать на мировую общественность - и, просто обозначив нашу позицию, аннулировать все доклады Макларена за один день.



