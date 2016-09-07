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«В этом зале он чертов босс». История соперничества Моуринью и Гвардиолы

Дмитрий Гирин
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью
Хосеп Гвардиола и Жозе МоуриньюИсточник: Associated Press

10 сентября в английской премьер-лиге встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». На сей раз это будет не просто дерби. Болельщиков ждет очередная серия противостояния двух самых знаменитых тренеров современности – Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы.

ПРОЛОГ

Май 1997 года. Прохладный вечер в Роттердаме. Только что немецкий судья Маркус Мерк дал финальный свисток, и игроки «Барселоны» радостно бегают по полю, подпрыгивая и обнимаясь друг с другом, – каталонцы в довольно заунывном матче победили «ПСЖ» благодаря голу Роналдо, забитому с пенальти, и стали обладателями Кубка кубков. Радость футболистов понятна – чемпионский титул в том сезоне уплыл к «Реалу» Фабио Капелло, а так – хоть какой-то трофей.

К полузащитнику «Барсы» Хосепу Гвардиоле подбегает его партнер по команде Иван де ла Пенья по прозвищу Маленький Будда, обнимает его и бежит дальше. Гвардиола разворачивается и заключает в свои объятия человека в спортивных штанах и куртке фасона середины 90-х. Объятия долгие, Гвардиола несколько раз отрывает его от газона в порыве чувств. Человека зовут Жозе Моуринью, он переводчик главного тренера «Барселоны» Бобби Робсона, который через пару недель покинет клуб. Моуринью, кстати, останется в Каталонии до 2000 года и поработает еще и с Луи ван Галом.

«Я думаю, это послужит началом прекрасной дружбы», – говорит герой Хэмфри Богарта в концовке легендарного фильма «Касабланка». Но нет, эта цитата не подходит к нашей истории. Прекрасной дружбы не получилось, зато получилось соперничество, которое стало украшением мирового футбола 10-х годов XXI века.

Свобода против порядка. Как строят игру в атаке Моуринью и Гвардиола

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ. ПОД ПЕПЛОМ ЭЙЯФЬЯТЛАЙОКУДЛЯ

Многие помнят первый полуфинал Лиги чемпионов-2009/10 «Интер» – «Барселона» и ответную игру на «Ноу Камп» с переводом в атаку Жерара Пике, забившего в итоге победный гол, которого, впрочем, сине-гранатовым для общего успеха не хватило. Но как-то осталось в тени, что в том сезоне команды встречались еще и в группе. На том же этапе, кстати, играли еще «Рубин» и киевское «Динамо». Именно тогда, напомню, состоялась та знаменитая победа казанцев над «Барселоной».

Так что дата начала великого противостояния – 16 сентября 2009 года. Стадион «Сан-Сиро» в Милане. Завершилось все, между прочим, мало чем примечательной нулевой ничьей. Во втором круге «Барса», игравшая без Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича, все равно добилась победы – 2:0.

– Мы, конечно, были далеки от «Барселоны» в том, что касается индивидуального мастерства. Как команда «Барселона» лучше нас. Но если бы нам снова пришлось сыграть с ними завтра, мы были бы готовы. Если вы скажете мне, что мы встретимся с «Барселоной» в полуфинале, я с удовольствием приму это, – сказал Моуринью после того матча.

Невероятно, но его желание сбылось. «Барса» и «Интер» схлестнулись в полуфинале. Накануне первого матча случилось то самое извержение исландского вулкана с прекрасно-непроизносимым названием Эйяфьятлайокудль, в результате чего Европа оказалась под облаком пепла, а сотни авиарейсов были отменены. В итоге «Барселона» добиралась в Милан на... автобусе.

«Поездка была хорошей, мы совсем не устали. Смотрели в дороге фильм «Непокоренный», – вспоминал потом защитник каталонцев Даниэль Алвес. Лента рассказывает о том, как сборная ЮАР, несмотря на все препоны, выиграла в 1995 году Кубок мира по регби.

Гвардиола вообще любит подобные вещи. Перед финалом Лиги чемпионов-2009 с «Манчестер Юнайтед» он смонтировал фильм из нарезок лучших моментов игры каждого из футболистов, а саундтреком шла знаменитая музыка из «Гладиатора» Ридли Скотта. Моуринью, кстати, потом не упустил случая пройтись по этой истории. «Если бы я показал своим игрокам перед матчем эпизоды из фильма «Гладиатор», то они начали бы смеяться и позвали бы психиатра, чтобы тот сказал, не сошел ли я с ума», – признался впоследствии португалец.

Сама игра стала, несомненно, одной из лучших в тренерской карьере Моуринью. Он не обманул – его «Интер» действительно был готов к противостоянию с «Барселоной». Пусть в случае с голом Диего Милито и было серьезное подозрение на офсайд. Что интересно, повтор с нужной камеры режиссеры так и не показали, можете проверить на Youtube.

Каталонцы тогда жаловались на не назначенный пенальти за якобы имевший место фол все на том же Алвесе. На что Моуринью ответил не менее едкой репликой. «Год назад игроки «Челси» плакали, а футболисты «Барселоны» смеялись вместе с судьей. Они радовались тому, что рефери отнял у моих парней из «Челси» их законное место в финале», – заявил португалец, вспомнив игру на «Стэмфорд Бридж» со скандальным судейством норвежца Эвребе.

Неделю спустя «Интер», играя с середины первого тайма вдесятером, удержал нужный для себя счет (0:1) и вышел в финал. «Это самое сладкое поражение в моей жизни», – констатировал после матча довольный Моуринью.

Источник: Russian Look/Imago

ЭПИЗОД ВТОРОЙ. «ОН РАЗРУШАЕТ ИСПАНСКИЙ ФУТБОЛ»

Если то поражение от «Барселоны» Моуринью назвал сладким, то следующую встречу с командой Гвардиолы Жозе, думается, предпочел бы забыть. Поскольку она обернулась, пожалуй, самой кошмарной неудачей в его карьере.

29 ноября 2010 года. «Барселона» – «Реал» – 5:0. Факт, который не выкинешь из головы, не спрячешь, не утаишь. Строчка в резюме, которую очень хотелось бы стереть. К чести Моуринью, он воспринял этот разгром спокойно. «Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1», – заметил тогда он.

И действительно, противостояние только разгоралось. Волею жребия и календаря «Реалу» и «Барселоне» в конце апреля – начале мая 2011-го выпало провести четыре матча за 17 дней. Один в чемпионате страны, финал Кубка Испании, а затем два полуфинала Лиги чемпионов. И вот тогда соперничество вышло на совершенно новый уровень, став явлением поистине вселенского масштаба, частью современной футбольной поп-культуры.

Искра вспыхнула после финала Кубка Испании, в котором «Реал» выиграл в дополнительное время благодаря голу Криштиану Роналду. Гвардиола пожаловался тогда на решение судьи, который отменил гол Педро из-за спорного офсайда.

«Раньше была очень небольшая группа тренеров, которая не обсуждала работу арбитров, и все остальные, которые это делали. Теперь, после слов Пепа, появилась третья группа, в которую, правда, пока входит только один человек, – они критикуют судей, когда те принимают правильные решения», – заявил в ответ Моуринью.

И тут же получил ответ. «Раз сеньор Моуринью зовет меня Пепом, я буду называть его Жозе. Так вот, завтра мы встретимся на поле. За его пределами он победил, как и всегда. Тут он настоящий триумфатор Лиги чемпионов, я дарю ему эту победу – и пусть ею наслаждается. В зале для пресс-конференций он большой мастак, и все об этом знают», – сказал Гвардиола перед первым полуфиналом Лиги чемпионов.

Насколько хорошо ты знаешь манчестерское дерби? Тест Sovsport.ru

После матча, в котором «Барселона» выиграла 2:0, а Пепе и Моуринью были удалены, португальский тренер произнес один из самых знаменитых спичей в карьере, раз за разом задавая вопрос «почему?».

«Если я сейчас скажу, что реально думаю об УЕФА, моя карьера закончится. Вместо этого я задам вопрос, на который, надеюсь, однажды будет получен ответ. Почему? Почему Эвребе? Почему Бузакка? Почему де Блекере? Почему Штарк? – перечисляет Моуринью фамилии судей и продолжает: – Почему? Почему каждый год в полуфинале Лиги чемпионов случается одно и то же? Мы говорим о блестящих командах, так почему они это делают? Почему? Может, потому, что у «Барселоны» спонсор ЮНИСЕФ? Или потому, что они просто хорошие парни? Я не понимаю. У них есть власть, поэтому у нас нет шансов. Все, что я могу сделать, это просто задавать этот вопрос. Надеюсь, однажды Хосеп Гвардиола выиграет Лигу чемпионов честно. А мне было бы стыдно побеждать таким способом».

Ну а кульминацией стали матчи за Суперкубок Испании в августе 2011-го. Ответная игра, состоявшаяся в Барселоне и завершившаяся победой хозяев (3:2), увенчалась грандиозной потасовкой, вспыхнувшей после грубого подката Марсело против Фабрегаса. В ходе драки Моуринью ткнул пальцем в глаз ассистенту Гвардиолы Тито Виланове.

«Я понятия не имею, кто такой этот Пито или как там его...» – невозмутимо заявил португалец после матча.

«Он не может не знать, кто такой Тито. Мне, например, прекрасно известно, кто такой Каранка (помощник Моуринью. – Прим. ред.)», – тут же возмутился Гвардиола.

Словесные войны шли еще несколько дней. А наиболее ярко высказался защитник «Барсы» Жерар Пике: «Нужно, чтобы кто-нибудь его остановил. Моуринью разрушает испанский футбол».

Как ни странно, после этого напряжение спало. «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» на «Сантьяго Бернабеу», выбила его из Кубка страны, но последнее слово все же осталось за Моуринью. В апреле 2012-го мадридцы победили «Барсу» на «Ноу Камп» и тем самым фактически обеспечили себе чемпионство – за четыре тура до финиша их отрыв от каталонцев вырос до семи очков. Примечательно, что после того матча Особенный не стал общаться с прессой.

Но не прокомментировать в своем язвительном стиле информацию об уходе Гвардиолы из «Барселоны» Моуринью не мог. «Это, конечно, его жизнь, но я не могу себе представить, чтобы мне захотелось взять отпуск. Я старше его, но я не чувствую усталости», – сказал он.

Источник: Russian Look/Imago

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ. ВСТРЕЧА В ПРАГЕ

Впрочем, отношения с Гвардиолой, отдыхавшим в Нью-Йорке, еще долго не давали покоя Моуринью. Португалец так отреагировал на появление испанца в «Баварии»: «Не могу понять его логику. Единственное, что приходит в голову, так это то, что он выбрал чемпионат, в котором я никогда не буду работать. Не хочу дальше развивать тему, но это факт. Не сомневаюсь, что никогда не буду работать в Германии».

Однако их новая встреча состоялась, и очень скоро. «Челси», в который вернулся Моуринью, и «Бавария», которую принял Гвардиола, в августе 2013-го сошлись в матче за Суперкубок УЕФА. Мюнхенцы благодаря голу Хави Мартинеса на последних минутах ушли от поражения, сумев додавить игравших в меньшинстве «аристократов», и оказались точнее в серии пенальти.

«Команда, которая была лучше, проиграла. А соперник просто забил на один пенальти больше», – пальнул в ответ Моуринью.

Источник: Russian Look/Imago

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

И вот 10 сентября новое свидание. В принципе оно могло состояться раньше. 26 июля «Юнайтед» и «Сити» должны были провести в Китае товарищеский матч, но в дело вмешалась непогода, поле на стадионе в Пекине пришло в негодность. Но так даже лучше – очередной раунд схватки должен состояться на «Олд Траффорд», в «Театре мечты», а не где-то там за тридевять земель.

Тогда, летом, назойливые британские журналисты спросили Моуринью и Гвардиолу: пожмут ли они друг другу руки?

«Пожму ли я руку Моуринью? Конечно. Мы с ним – вежливые люди. А почему я не должен жать ему руку? Не вижу причин для этого. Мы просто хотим побеждать, вот и все», – признался Гвардиола.

«Чтобы ответить на этот вопрос, я бы употребил несколько нецензурных слов. Конечно, я пожму ему руку! Не понимаю этого вопроса», – заметил, в свою очередь, Моуринью.

Посмотрим, каким будет рукопожатие Жозе и Пепа после финального свистка, и готовимся в субботу вечером читать английские спортивные сайты. Скучно точно не будет!

Матч

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

Место и дата

10 сентября 14:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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