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«Интернационале» из Казани. Зачем «Рубин» заявляет уже 15-го легионера?

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Янн М'Вила
Янн М'ВилаИсточник: Sovsport.ru

«Рубин» заявляет очередного, уже 15-го легионера. На это раз – экс-полузащитника сборной Франции Янна М'Вилу. Корреспондент Sovsport.ru пытается понять, как главный тренер клуба Хавьер Грасия будет использовать всех иностранцев.

КАК В СУПЕРМАРКЕТЕ

База «Рубина» в центре спального района Казани, огорожена забором. Сейчас она чем-то напоминает иностранный военный полигон. Здесь сложно услышать русскую речь. Зато, помимо футбольных видео, можно снимать программу «Полиглот» или что-то вроде географической странички. Ставка на россиян короткой эпохи Рината Билялетдинова забыта. В общем, «Рубин» «затарился» перед (и, как видим, во время) сезона примерно как группа молодежи в супермаркете перед майскими праздниками. Выехали на природу – и давай рассматривать покупки.

Самый популярный интернет-мем этого лета: Хавьер Грасия в образе Дмитрия Нагиева орет с лодки на всю округу, что ему нужен «безлимитище». Это из рекламы нового тарифа связи сотового оператора. Сам испанец до сих пор, кстати, ни разу не раскритиковал лимит, и принимает его как данность.

Грасия явно не рассчитывает на тех, кто играл до его прихода (Кверквелия и Цакташ), ставит на тех, кого привел сам (Санчес и Самуэль), и никак не может определиться, что ему делать с авторитетными ветеранами (Карадениз и Девич). А пока лучше всех играет Сонг. Он перешел в «Рубин» бесплатно – как свободный агент.

Команда тем временем идет на 14-м месте, клуб пока не продлил контракты с Рыжиковым и Кузьминым. И уже продал Портнягина в «Локо».

Грасия рекламировал, что строит игру от обороны, но при этом за пять матчей так и не определился с парой центральных защитников. Нет и стабильных крайних. Сейчас за свое место в составе относительно спокойны лишь Рыжиков, Сонг и Оздоев с Канунниковым.

ЧТОБЫ БЫЛО, С КЕМ ПОГОВОРИТЬ

Казалось бы, куда еще легионеры при таком-то наборе? Но на этой неделе к основе подпустили еще и М'Вилу с Мавингой. Оба давно стали в Казани героями анекдотов. На них все уже давно поставили крест. Один должен был играть в «Сандерленде», а другой то ли в «Шеффилде», то ли в «Панатинаикосе». Но в последней момент сорвалось с двух крючков. Зачем они сейчас Грасии – совсем непонятно. Единственная адекватная причина – чтобы Сонгу было с кем поговорить на родном языке.

Пока же на тренировке российской команды 23 человека. Из них восемь россиян.

Но сейчас не до этого. Казань и руководство ждут первой победы. Все уверены, что после этого команда встанет на рельсы. Из всего этого «урока географии», помимо Сонга, свои главные надежды болельщики связывают с Рочиной, Жонатасом и Лестьенном. Все трое призваны усилить атаку, с которой пока беда.

За пять стартовых туров Грасия еще ни разу не повторился с составом. Он будет абсолютно новым и в понедельник в матче против «Урала». Такой уж сейчас «Рубин».

Узнать, что обо всем этом думают в клубе, пока не удалось. Спросить Грасию можно будет на открытой тренировке, но лучше, если он даст ответы на поле.

15 ЛЕГИОНЕРОВ «РУБИНА»

ИГРОК

СТРАНА

МАТЧИ

ЗА СКОЛЬКО КУПЛЕН

з. Санчес

Испания

5

свободный агент

п. Гарсия

Испания

5

5 млн*

п. Рочина

Испания

4

10 млн

з. Бергстрем

Швеция

3

-

н. Карадениз

Турция

3

-

н. Девич

Украина

3 (1 гол)

-

н. Жонатас

Бразилия

3

10 млн

п. Сонг

Камерун

2 (1 голевой пас)

свободный агент

з. Бауэр

Швейцария

2

4 млн

п. Цакташ

Хорватия

2

-

з. Самбрано

Перу

1

3,5 млн

п. Лестьенн

Бельгия

0

10 млн

з. Кверквелия

Грузия

0

-

з. Мавинга

ДР Конго

0

-

п. М'Вила

Франция

0

-

* Данные Sovsport.ru. Стоимость указана в евро. Не указана стоимость игроков, которые перешли в «Рубин» не во время последнего трансферного окна.  

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