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Юрий Семин: Потери «Спартака» нас не интересуют

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Юрий Семин
Юрий СеминИсточник: Sovsport.ru

Главный тренер «Локомотива» во время открытой тренировки команды рассказал о вере в Игоря Денисова, предстоящем матче против «Спартака» и особых ощущениях от соперничества с красно-белыми.

ПОКА ВСЕ ДОМА

- Пауза на матчи сборных пошла нам в плюс, – говорит во время открытой тренировки в Баковке вратарь «Локомотива» Гилерме. – Палыч (да-да, именно так и сказал бразилец – Прим. ред.) успел познакомиться с командой, начать налаживать игру.

Слово «официоз» и имя главного тренера «Локо» Юрий Семин несовместимы. Когда Юрий Павлович, как всегда подтянутый и в прекрасно сидящем на нем спортивном костюме появляется перед журналистами, становится теплее, даже несмотря на периодически моросящий дождь.

Нет, правда. Семин подошел к журналистам с вопросом: «Ну что, нужен я вам?», а те немного растерялись. Разве бывает так просто? Но растерянность прошла через пару секунд: «Только вы и нужны».

Атмосфера в команде прекрасная. Об этом говорит каждая мелочь.

«ДЕНИСОВ – ПОНЯТЛИВЫЙ»

Игорь Денисов
Игорь ДенисовИсточник: ФК «Локомотив»

- Паузу для игр сборных команд провели плодотворно: посмотрели в деле много молодых ребят, и они хорошо себя показали, - говорит Семин. - К сожалению, мы потеряли Тарасова, который получил очень болезненную травму. Никаких недомоганий у него не было. Это несчастный случай. Остальные ребята вернулись в клуб здоровыми. С пятницы вся команда будет в сборе.

- В каком состоянии находится Игорь Денисов?
- В хорошем. И настроение у него замечательное. А его готовность к игре против «Спартака» покажут четыре ближайших тренировки.

- Учитывая отношения Денисова с предыдущими клубами, не было сомнений в правильности приглашения такого игрока?
- Во-первых, я с игроками никогда не ссорился. А, во-вторых, мы просто должны разделить футбольные вещи и все остальное. Хотим, чтобы Игорь проявлял себя на поле, корректно вел себя по отношению к клубу. И все – больше от него ничего не требуется. Думаю, у нас все будет хорошо.

- Учитывая потерю Тарасова Денисов становится чуть ли не ключевым игроком команды.
- Вполне возможно. Но это нужно доказывать на поле. Игорю дан очередной шанс, который он должен использовать. Я лично верю, что он и в 2018 году может помочь сборной.

«ДОРОГОВАТЫ БИЛЕТЫ У «СПАРТАКА»

- В какой роли видите в команде Бориса Ротенберга?
- В роли крайнего защитника. Но ему еще нужно набрать кондиции, так как он много пропустил и провел только одну тренировку в общей группе. Сегодня вот вторая. Но Ротенберг - парень работоспособный. Думаю, форма к нему быстро вернется.

- С «Краснодаром» в стартовом составе вышел Хенти. Как оцените его перспективы?
- Парень одаренный. Если с таким желанием будет и дальше работать, то из него выйдет хороший футболист

- Болельщики «Локо» выкупили все билеты на матч против «Спартака». Радует?
- Больше всего. Болельщик должен вернуться на стадион, а мы должны их не разочаровывать. Приходите, а мы сыграем от души.

- «Локомотив» при этом оплатил 70 процентов стоимости билетов. И, говорят, даже тренерский штаб покупал билеты для болельщиков.
- «Спартак» - большая команда. Народная. У них всегда билеты дорогие. Но если президент клуба делает такой шаг в сторону болельщиков, то он - молодец. Сам я тоже покупал билеты – для друзей. Дороговато, конечно.

Массимо Каррера: Незаменимых в «Спартаке» нет

«ПОТЕРИ «СПАРТАКА» НА НАС НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ»

- Защитник «Спартака» Андрей Ещенко попробовал себя в роли прогнозиста, поставив на победу красно-белых со счетом 2:0. Что думаете об этом?
- Сам никогда прогнозов не даю. Все-таки я тренер. А насчет Ещенко – это его мнение. Когда человек волнуется, он начинает делать прогнозы. А если ты уверен в себе, то все мысли только о футболе. «Спартак», конечно, хорошая команда. У них сейчас такой подъем - играют с душой. Да и в лидерах идут. А мы-то - в середине таблицы. Нам бы приблизиться. В общем, интересный будет матч.

- С расстановкой уже определились
- Предварительно только. Будем отталкиваться от игры с «Краснодаром».

- У «Спартака» не сыграют Ещенко, Фернандо и, скорее всего, Промес.
- Не смотрю особенно на такие вещи. Для нас это не важно. Главное, кто за нас будет играть.

- В 90-е годы противостояние «Спартак» - «Локомотив» было главным в стране. Сейчас есть какие-то особенные чувства?
- Конечно. Во-первых, я играл за «Спартак». Не забывайте об этом. Ну и сама атмосфера – полный стадион, важность матча – тоже будоражит.

ГИЛЕРМЕ: КОНЕЧНО, «СПАРТАК» – ФАВОРИТ, НО…

Гилерме
ГилермеИсточник: ФК «Локомотив»

- Чего раньше не хватало для побед?
- Думаю, везения. С «Крыльями» мы имели много моментов, но сыграли вничью. С «Томью» упустили победу, ведя 2:0.

- Как команда приняла Игоря Денисова?
- Думаю, многие ребята его давно знают, поэтому без проблем. А то, что Игорь – очень сильный футболист, понятно всем. Уверен, он поможет «Локо».

- Новичков клуба порой разыгрывают, подшучивают над ними. Кто-то осмелился устроить подобное посвящение Денисову?
- Нет, - смеется Гилерме. – Пока ничего такого не делали.

- С каким настроением смотрели матчи сборной России? Была мысль: «Там мог быть я»?
- Смотрел, конечно. Вратари в России очень сильные, конкуренция большая. Но я буду ждать своего шанса.

- «Спартак» - фаворит предстоящего матча?
- Конечно. Они сейчас переживают очень хороший период. Плюс играют дома. Но для нас эта игра как финал. Мы должны побеждать, чтобы включиться в борьбу за еврокубки. То, что у «Спартака» не будет нескольких лидеров, не так важно. Дерби есть дерби.

- Будет какая-либо акция в поддержку Дмитрия Тарасова, который получил серьезную травму колена?
- Я несколько раз получал подобные травмы. Сам знаю, что это такое. Дима – парень сильный. Надеюсь, что он вылечится и скоро вернется.

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