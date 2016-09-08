Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисВозняцки6:0, 6:2Севастова
ТеннисКонюх2:6, 2:6Плишкова
ТеннисДжокович6:3, 6:2Тсонга
ТеннисНисикори1:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:5Маррэй
ХоккейМеталлург2 : 1Динамо Рига
ХоккейЛада2 : 3 БЛокомотив
ХоккейСпартак1 : 2Адмирал
ХоккейРоссия4 : 3Чехия
ХоккейСалават Юлаев2 : 3Йокерит
ХоккейТорпедо0 : 1 ОТАмур
ХоккейАк Барс4 : 1Динамо Москва
ТеннисУильямс- : -Плишкова
ТеннисУильямс- : -Плишкова
ХоккейМеталлург Нк- : -Слован
ХоккейЦСКА- : -СКА
ФутболШахтер- : -Динамо Киев
ФутболПСЖ- : -Сент-Этьен
ТеннисВозняцки- : -Кербер
ХоккейСибирь- : -Медвешчак
ФутболРостов- : -Крылья Советов
ФутболШальке 04- : -Бавария
ФутболРеал Сосьедад- : -Эспаньол

«Все команды жаловались на меня». Новичок «Спартака» Маурисио – о себе

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Маурисио
МаурисиоИсточник: ФК «Спартак»

Новичок «Спартака» защитник Маурисио рассказал о карьере в Португалии, тщеславии и критике. Корреспонденту Sovsport.ru он признался, что в Португалии, где он играл за «Спортинг», его чаще хвалили, а не ругали.

 Какие впечатления от первых дней в «Спартаке»? Чувствуете себя своим?
– В первую очередь, чувствую себя хорошо, готов играть. Жду воскресенья, надеюсь, получится интересный матч.

 Один из ваших бывших тренеров – Жоржиньо – рассказывал, что вы тщеславны, любите внимание публики. Но при этом дисциплинированы, что не всегда характерно для бразильцев-футболистов. Это так?
– Да, я люблю внимание зрителей, но спокойно к этому отношусь. Поддержка болельщиков для меня всегда была важна. И главное – чтобы команда и фанаты были едины.

 Вы вместе с Фернандо стали двумя самыми грубыми игроками сезона в Италии. В России будете получать меньше предупреждений?
– Все команды жаловались на меня, – улыбается Маурисио. – Конечно, я буду пытаться получать как можно меньше желтых карточек, играть чисто, без нарушений.

«Березуцкий – пример для всех». Так считает спартаковец Илья Кутепов

 В Португалии вас критиковали за то, что совершаете ошибки в важных матчах. Что ответите? – корреспондент Sovsport.ru спросила об этом Маурисио уже после пресс-конференции.
– Первый сезон в «Спортинге» получился вообще одним из лучших в карьере, причем это был мой первый год в Европе. Команда на тот момент уже 10 лет не участвовала в Лиге чемпионов. Когда я пришел, «Спортинг» уже был готов к старту чемпионата. Но я смог очень быстро адаптироваться, начал выходить в стартовом составе. Тот год был очень хорошим, мы финишировали на втором месте и получили право играть в Лиге чемпионов. Лучший сезон для меня! Тем более играл в паре с бывшим защитником «Спартака» Маркосом Рохо.

 И как впечатления?
– Он был самым сильным партнером по обороне, с кем мне приходилось выступать. Мы ладили как на поле, так и за его пределами. Уже тогда оба получали много предложений от других команд. Рохо продали в «Манчестер Юнайтед», а меня решили оставить еще на год. И вот в обновленном составе «Спортинг» не смог выйти из группы в Лиге чемпионов…

 Тогда и началась критика, о которой я спрашиваю?
– У всех защитников бывают сложные моменты в карьере. Но, кажется, меня больше хвалили в Португалии, чем критиковали. До сего дня болельщики «Спортинга» просят меня вернуться, так как любят мой темперамент, желание играть, выкладываться в каждом матче, стиль игры. В «Спортинге» я многому научился. И стал более опытным защитником.

Массимо Каррера: Незаменимых в «Спартаке» нет

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – «Локомотив»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Березуцкий – пример для всех». Так считает спартаковец Илья Кутепов«Березуцкий – пример для всех». Так считает спартаковец Илья КутеповЗащитник «Спартака» рассказал, что мечтает, как Василий Березуцкий сыграть 100 матчей за сборную России, представляя красно-белых.Юрий Семин: Потери «Спартака» нас не интересуютЮрий Семин: Потери «Спартака» нас не интересуютГлавный тренер «Локо» рассказал о вере в Денисова, предстоящем матче против «Спартака» и особых ощущениях от соперничества с красно-белыми.Гилерме: Конечно, «Спартак» – фаворит, но...Вратарь «Локо» Маринато Гилерме перед открытой тренировкой команды побеседовал с журналистами.Юрий Семин: Прогноз Ещенко? Когда человек волнуется, то начинает делать прогнозыГлавный тренер «Локо» Юрий Семин - о предстоящем матче против «Спартака».Массимо Каррера: Незаменимых в «Спартаке» нетМассимо Каррера: Незаменимых в «Спартаке» нетВ Тарасовке прошла пресс-конференция главного тренера «Спартака» Массимо Карреры накануне матча 6-го тура РФПЛ с «Локомотивом».Маурисио: Рохо был самым сильным партнером по оборонеНовичок «Спартака» Маурисио рассказал, что думает о Маркосе Рохо.Маурисио: Тщеславный? Да, люблю внимание публикиЗащитник «Спартака» Маурисио рассказал, как относится к характеристике, данной ему первым тренером в «Палмейрасе».Промес из-за травмы пропускает тренировку «Спартака»Голландский вингер «Спартака» Квинси Промес из-за травмы пропускает сегодняшнее тренировочное занятие красно-белых.Илья Кутепов: Россия – нефутбольная страна? Не хочу комментироватьЗащитник «Спартака» Илья Кутепов отказался комментировать высказывание главного тренера ЦСКа Леонида Слуцкого о том, что Россия - нефутбольная страна.Илья Кутепов: Приятно работать с МаурисиоЗащитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, с каким настроением вернулся из сборной.Иван Пелиццоли: Каррера зарядил «Спартак» своим энтузиазмом, они могут стать чемпионамиБывший вратарь московского «Локомотива» и сборной Италии Иван Пелиццоли оптимистично оценил перспективы «Спартака» под руководством Массимо Карреры.Роман Зобнин: Слова Хенти? До «Локомотива» мне дела нетПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на фразу нигерийского нападающего «Локомотива» Эзекиэля Хенти, который сказал: «До «Спартака» в принципе нет дела».На матч против «Уфы» игроки «Спартака» выйдут в шапках с надписью #СамоеВремяЖить, чтобы поддержать больных раком кровиФутболисты «Спартака» присоединились к акции #краснаяшапкапротивлейкозаАндрей Червиченко: В случае победы над «Спартаком» можно будет говорить о том, что Семин возвращает былую славу «Локомотиву»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии дерби с «Локомотивом» рассказал о шансах подопечных Массимо Карреры отобрать очки у железнодорожников.Мостовой считает, что в успехах «Спартака» есть заслуга АленичеваБывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей встречи красно-белых с «Локомотивом», отметив работу Дмитрия Аленичева.Участие Промеса в матче с «Локомотивом» под вопросомНападающий «Спартака» Квинси Промес, скорее всего, пропустит матч шестого тура премьер-лиги с «Локомотивом».Александр Мостовой: «Зенит» и ЦСКА непонятны. «Спартак» – понятенАлександр Мостовой: «Зенит» и ЦСКА непонятны. «Спартак» – понятенЭкс-полузащитник сборной России – о шансах красно-белых в этом сезоне.Войцех Ковалевски: Не знаю, почему болельщики винят Леонида Федуна в неудачах «Спартака»Экс-голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски оценил работу владельца красно-белых Леонида Федуна, а также рассказал о его отношении к тренерскому штабу и футболистам.Лоренсо Мельгарехо: У «Локомотива» очень сильная команда, жду настоящего дербиПолузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал, чего ждет от матча шестого тура РФПЛ с «Локомотивом».Валерий Рейнгольд: Никто в «Спартаке» не заменит Промеса на сто процентовБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал травму спартаковца Квинси Промеса.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Маурисио
Маурисиовсе новости

Cпецпредложения