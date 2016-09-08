«Все команды жаловались на меня». Новичок «Спартака» Маурисио – о себе

Новичок «Спартака» защитник Маурисио рассказал о карьере в Португалии, тщеславии и критике. Корреспонденту Sovsport.ru он признался, что в Португалии, где он играл за «Спортинг», его чаще хвалили, а не ругали.

– Какие впечатления от первых дней в «Спартаке»? Чувствуете себя своим?

– В первую очередь, чувствую себя хорошо, готов играть. Жду воскресенья, надеюсь, получится интересный матч.

– Один из ваших бывших тренеров – Жоржиньо – рассказывал, что вы тщеславны, любите внимание публики. Но при этом дисциплинированы, что не всегда характерно для бразильцев-футболистов. Это так?

– Да, я люблю внимание зрителей, но спокойно к этому отношусь. Поддержка болельщиков для меня всегда была важна. И главное – чтобы команда и фанаты были едины.

– Вы вместе с Фернандо стали двумя самыми грубыми игроками сезона в Италии. В России будете получать меньше предупреждений?

– Все команды жаловались на меня, – улыбается Маурисио. – Конечно, я буду пытаться получать как можно меньше желтых карточек, играть чисто, без нарушений.

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– В Португалии вас критиковали за то, что совершаете ошибки в важных матчах. Что ответите? – корреспондент Sovsport.ru спросила об этом Маурисио уже после пресс-конференции.

– Первый сезон в «Спортинге» получился вообще одним из лучших в карьере, причем это был мой первый год в Европе. Команда на тот момент уже 10 лет не участвовала в Лиге чемпионов. Когда я пришел, «Спортинг» уже был готов к старту чемпионата. Но я смог очень быстро адаптироваться, начал выходить в стартовом составе. Тот год был очень хорошим, мы финишировали на втором месте и получили право играть в Лиге чемпионов. Лучший сезон для меня! Тем более играл в паре с бывшим защитником «Спартака» Маркосом Рохо.

– И как впечатления?

– Он был самым сильным партнером по обороне, с кем мне приходилось выступать. Мы ладили как на поле, так и за его пределами. Уже тогда оба получали много предложений от других команд. Рохо продали в «Манчестер Юнайтед», а меня решили оставить еще на год. И вот в обновленном составе «Спортинг» не смог выйти из группы в Лиге чемпионов…

– Тогда и началась критика, о которой я спрашиваю?

– У всех защитников бывают сложные моменты в карьере. Но, кажется, меня больше хвалили в Португалии, чем критиковали. До сего дня болельщики «Спортинга» просят меня вернуться, так как любят мой темперамент, желание играть, выкладываться в каждом матче, стиль игры. В «Спортинге» я многому научился. И стал более опытным защитником.

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