«Березуцкий – пример для всех». Так считает спартаковец Илья Кутепов
Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, что мечтает, как Василий Березуцкий сыграть 100 матчей за сборную России, представляя красно-белых.
– Какие впечатления остались от тренировок
в сборной? Изменился ли ваш статус в
клубе после возвращения из национальной
команды?
– Тренировки хорошие, тренер и атмосфера – тоже. Первый матч не дал положительных эмоций, нужно было выигрывать. Во втором сыграли уже лучше. Что касается статуса, то вызов в сборную тут никак не влияет.
– Какие впечатления от работы с Маурисио?
– Первую тренировку с ним провожу. Впечатления положительные, квалифицированный игрок. Мне приятно с ним работать.
– Чем тренировки в сборной отличаются от
спартаковских?
– Отличия есть, безусловно. Не буду выдавать всех секретов, так как у Черчесова специфическая манера работы, она очень отличается от работы нашего тренера Массимо Карреры.
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– Василий Березуцкий провел 100 матчей за
сборную. Пример для подражания?
– Конечно, Березуцкий – пример для нас всех. Тоже буду стремиться сыграть сто матчей за сборную, представляя «Спартак».
– Последний матч с «Локо», когда вы выиграли
в Черкизово, чем запомнился?
– Эмоциями, прежде всего. Нам тогда очень была нужна победа. Вышли на поле, сделали результат. Настрой поддержали, в раздевалке поговорили, высказали друг другу, что хотели.
– Леонид Слуцкий сказал, что Россия – не
футбольная страна. Как вы реагируете?
– Я даже не хочу это комментировать.
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