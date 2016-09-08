Кто вместо Бердыева? «Ростову» пора определяться, кто будет считаться главным

В пятницу «Ростов» сыграет с «Крыльями». А Sovsport.ru пытается понять, что происходит с должностью главного тренера в донском клубе.

В начале августа Курбана Бердыева провожали всем «Олимпом». Болельщики не скрывали слез, прощаясь с тренером, который впервые в истории завоевал для «Ростова» серебряные медали. С момента трогательной церемонии прошел месяц, а Бердыев по-прежнему участвует в тренировках желто-синих. Да, в роли консультанта, но если посмотреть на фото и видео с тренировок ростовчан, легко заметить, что именно он ключевая фигура в команде.

Именно Бердыев буквально за руку водит новичков (которых он лично и просматривал перед подписанием контрактов), чтобы объяснить им тонкости, игровой схемы. С ним футболисты растут. Недаром Иван Новосельцев приехал в «Ростов», чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками и поблагодарить тренера перед отъездом в «Зенит».

Что касается Дмитрия Кириченко (после отставки Бердыев он исполняет обязанности главного тренера), то согласно регламенту его полномочия должны были истечь 8 сентября. Дальше он работать в этом качестве не может, так как у Дмитрия нет лицензии категории «Pro».

Пока «Ростов» молчит и не объявляет имени нового главного тренера. Не изменилась информация и на сайте премьер-лиги (там и вовсе написано, что командой до сих пор руководит Бердыев).

Судя по всему, выбирать главного тренера будут из штаба Курбана Бекиевича. В нем лишь двое футбольных специалистов имеют лицензию «Pro». Это Александр Мацюра и Иван Данильянц. Последний, скорее всего, и станет новым наставником «Ростова», если клуб не найдет кого-то еще.

Что касается Бердыева, то ростовские болельщики могут выдохнуть. Он в «Ростове» остается точно. В какой роли – пока неизвестно, но, по информации Sovsport.ru, вероятен вариант с расширением полномочий нынешнего тренера-консультанта. Речь идет о должности спортивного директора «Ростова».

В любом случае, ждать осталось недолго. Ясность должна наступить до матча Лиги чемпионов с «Баварией».