Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисВозняцки6:0, 6:2Севастова
ТеннисКонюх2:6, 2:6Плишкова
ТеннисДжокович6:3, 6:2Тсонга
ТеннисНисикори1:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:5Маррэй
ХоккейМеталлург2 : 1Динамо Рига
ХоккейЛада2 : 3 БЛокомотив
ХоккейСпартак1 : 2Адмирал
ХоккейРоссия3 : 2Чехия
ХоккейСалават Юлаев2 : 3Йокерит
ХоккейТорпедо0 : 1 ОТАмур
ХоккейАк Барс4 : 1Динамо Москва
ТеннисУильямс- : -Плишкова
ТеннисУильямс- : -Плишкова
ХоккейМеталлург Нк- : -Слован
ХоккейЦСКА- : -СКА
ФутболШахтер- : -Динамо Киев
ФутболПСЖ- : -Сент-Этьен
ТеннисВозняцки- : -Кербер
ХоккейСибирь- : -Медвешчак
ФутболРостов- : -Крылья Советов
ФутболШальке 04- : -Бавария
ФутболРеал Сосьедад- : -Эспаньол

Кто вместо Бердыева? «Ростову» пора определяться, кто будет считаться главным

Сергей Иванов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Курбан Бердыев
Курбан БердыевИсточник: Sovsport.ru

В пятницу «Ростов» сыграет с «Крыльями». А Sovsport.ru пытается понять, что происходит с должностью главного тренера в донском клубе.

В начале августа Курбана Бердыева провожали всем «Олимпом». Болельщики не скрывали слез, прощаясь с тренером, который впервые в истории завоевал для «Ростова» серебряные медали. С момента трогательной церемонии прошел месяц, а Бердыев по-прежнему участвует в тренировках желто-синих. Да, в роли консультанта, но если посмотреть на фото и видео с тренировок ростовчан, легко заметить, что именно он ключевая фигура в команде.

Именно Бердыев буквально за руку водит новичков (которых он лично и просматривал перед подписанием контрактов), чтобы объяснить им тонкости, игровой схемы. С ним футболисты растут. Недаром Иван Новосельцев приехал в «Ростов», чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками и поблагодарить тренера перед отъездом в «Зенит».

Что касается Дмитрия Кириченко (после отставки Бердыев он исполняет обязанности главного тренера), то согласно регламенту его полномочия должны были истечь 8 сентября. Дальше он работать в этом качестве не может, так как у Дмитрия нет лицензии категории «Pro».

Пока «Ростов» молчит и не объявляет имени нового главного тренера. Не изменилась информация и на сайте премьер-лиги (там и вовсе написано, что командой до сих пор руководит Бердыев).

Судя по всему, выбирать главного тренера будут из штаба Курбана Бекиевича. В нем лишь двое футбольных специалистов имеют лицензию «Pro». Это Александр Мацюра и Иван Данильянц. Последний, скорее всего, и станет новым наставником «Ростова», если клуб не найдет кого-то еще.

Что касается Бердыева, то ростовские болельщики могут выдохнуть. Он в «Ростове» остается точно. В какой роли – пока неизвестно, но, по информации Sovsport.ru, вероятен вариант с расширением полномочий нынешнего тренера-консультанта. Речь идет о должности спортивного директора «Ростова».

В любом случае, ждать осталось недолго. Ясность должна наступить до матча Лиги чемпионов с «Баварией».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Максимов подпишет двухлетний контракт с «Арсеналом»Состав тульского «Арсенала» пополнит 29-летний полузащитник Илья Максимов.Батуренко вернулся в «Локомотив»Юрий Батуренко вошел в тренерский штаб «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба.Форвард «Арсенала» Шевченко из-за травмы пропустит матч с «Зенитом»Нападающий тульского «Арсенала» Игорь Шевченко не сыграет в матче шестого тура чемпионата России с «Зенитом».«Все команды жаловались на меня». Новичок «Спартака» Маурисио – о себе«Все команды жаловались на меня». Новичок «Спартака» Маурисио – о себеБразильский защитник красно-белых Маурисио рассказал о карьере в Португалии, тщеславии и критике.«Березуцкий – пример для всех». Так считает спартаковец Илья Кутепов«Березуцкий – пример для всех». Так считает спартаковец Илья КутеповЗащитник «Спартака» рассказал, что мечтает, как Василий Березуцкий сыграть 100 матчей за сборную России, представляя красно-белых.Юрий Семин: Потери «Спартака» нас не интересуютЮрий Семин: Потери «Спартака» нас не интересуютГлавный тренер «Локо» рассказал о вере в Денисова, предстоящем матче против «Спартака» и особых ощущениях от соперничества с красно-белыми.Новосельцев присоединился к «Зениту»Защитник «Зенита» Иван Новосельцев приступил к тренировкам в составе сине-бело-голубых, сообщает официальная страница клуба в социальной сети «ВКонтакте».Сергей Павлов: «Зенит» в этом сезоне отличается командной игройГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов на открытой тренировке перед матчем с «Зенитом» рассказал о предстоящем сопернике.Гилерме: Конечно, «Спартак» – фаворит, но...Вратарь «Локо» Маринато Гилерме перед открытой тренировкой команды побеседовал с журналистами.Лукаш Тесак: В «Зените» выделю ЖулианоЗащитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак на открытой тренировке перед матчем «Арсенал» - «Зенит» поделился мнением о предстоящем сопернике.Юрий Семин: Прогноз Ещенко? Когда человек волнуется, то начинает делать прогнозыГлавный тренер «Локо» Юрий Семин - о предстоящем матче против «Спартака».Массимо Каррера: Незаменимых в «Спартаке» нетМассимо Каррера: Незаменимых в «Спартаке» нетВ Тарасовке прошла пресс-конференция главного тренера «Спартака» Массимо Карреры накануне матча 6-го тура РФПЛ с «Локомотивом».Сергей Павлов: Сейчас решается вопрос по МаксимовуГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов на открытой тренировке перед матчем с «Зенитом» рассказал о трансферной кампании клуба.Маурисио: Рохо был самым сильным партнером по оборонеНовичок «Спартака» Маурисио рассказал, что думает о Маркосе Рохо.«Интернационале» из Казани. Зачем «Рубин» заявляет уже 15-го легионера?«Интернационале» из Казани. Зачем «Рубин» заявляет уже 15-го легионера?Корреспондент Sovsport.ru пытается понять, как главный тренер клуба Хавьер Грасия будет использовать всех иностранцев.Маурисио: Тщеславный? Да, люблю внимание публикиЗащитник «Спартака» Маурисио рассказал, как относится к характеристике, данной ему первым тренером в «Палмейрасе».Промес из-за травмы пропускает тренировку «Спартака»Голландский вингер «Спартака» Квинси Промес из-за травмы пропускает сегодняшнее тренировочное занятие красно-белых.Гилерме: Пока не подшучивали над ДенисовымВратарь «Локо» Гилерме - о новичке команды Игоре Денисове.Тренер по физподготовке сборной России Ледесма подпишет контракт с «Локомотивом»Тренер по физической подготовке сборной России Феликс Ледесма подпишет контракт с московским «Локомотивом», сообщает «Чемпионат».Юрий Семин: Денисов – понятливый пареньГлавный тренер «Локомотива» - о новичке команды Игоре Денисове.

Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Дмитрий Кириченко
Дмитрий Кириченковсе новости
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения