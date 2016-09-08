«Атмосфера, конечно, не та…»

В Подмосковье стартовали Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских летних игр.

«ИГРЫ СМОТРЕТЬ НЕ БУДУ»

– Церемонию открытия Паралимпиады в Рио смотрели?

– Нет. Зачем? Я ночью спал. Не то, чтобы боялся расстроиться или пытался отрешиться от грустных мыслей. Просто так сложилось, что для нас эти Игры – словно из параллельной реальности. Значит, и нет смысла о них думать и их смотреть.

Алексей Быченок – серебряный призер Паралимпиады-2014 в Сочи в биатлонной гонке на 12,5 км, улыбнулся и посмотрел на маленькую дочку, которая увлеченно ела рядом пирожок.

– Вкусно?

Малышка довольно кивнула.

– Видите, во всем есть свои плюсы, – снова повернулся ко мне Алексей. – Зато я рядом с женой и ребенком. Дома. А то был бы сейчас без них в Бразилии…

Наша аналог Паралимпиады-2016 стартовал, формально, еще в прошлую субботу, когда в «Крылатском» прошли соревнования по двум видам гребли – академической и на байдарках и каноэ. Но официально церемония открытия состоялась только в среду – в «Крокус-Сити Холле». А в четверг на базах подготовки национальной сборной в Новогорске и озере Круглом началась основная часть программы. Впрочем, на Круглом соревнуются только пловцы. Легкоатлеты, стрелки, лучники, пауэрлифтеры – все собрались в Химкинском районе. Сюда же приехал и министр спорта Виталий Мутко. Который, давая комментарии, не обошел вниманием новость из Рио – о том, как член делегации белорусской сборной пронес по стадиону во время церемонии открытия российский флаг.

– Это проявление поддержки. Очень трогательное и заслуживающее уважения! – подчеркнул Мутко. – Конечно, мы желаем Паралимпиаде в Рио пройти успешно. Но сейчас будем переживать за наших спортсменов.

НАСЫЩЕННЫЙ ГРАФИК

– Работай, работай, работай! Про руки не забывай. За шагом следи! – надрываются тренеры, стоя вдоль дорожки и подгоняя своих подопечных. Забеги идут один за другим. В разных классах, на разных дистанциях. Программа насыщенная – даже дождь, поливший было в Подмосковье, прекратился аккурат перед забегами. И яркая радуга красочной подковой поднялась над центром в Новогорске.

– Вообще, программа чересчур насыщенная, – тяжело дыша, признается трехкратная чемпионка Паралимпиады в Лондоне Маргарита Гончарова. – Я сегодня пробежала 100 метров, потом прыгала в длину, а теперь вот стартовала на 400… Если честно, нельзя над нами так издеваться! Очень тяжело выступать в подобном темпе.

– Но результатами довольны?

– Круг по стадиону пробежала по личному рекорду. Стометровку не так здорово, но все равно быстро. Вот отпрыгала средне – на чемпионате России было лучше. Знаю, сейчас все будут сравнивать наши результатами с теми, что покажут ребята и девчонки в Рио. Хотя это не совсем корректно. Без очной конкуренции сложно сопоставить времена. Да и условия в Новогорске и в Бразилии, сами понимаете, разнятся.

– Дождь и мокрая дорожка вам не помешали?

– Как видите, нет, – смеется Маргарита. – Только обидно, что не смогла нормально поболеть за мужа. Он выступал на 400-метровке сразу после меня. Я даже отдышаться на успела. Стояла молча, смотрела… Обычно я куда более активная болельщица – кричу, машу руками! Но сейчас просто не было сил. Первый раз на моей памяти такое, чтобы мы стартовали друг за другом…

– Вам еще в пятницу бежать эстафету?

– Да. График насыщенный, – вздыхает Гончарова. – Зато потом буду отдыхать. Муж поедет на сборы – у него еще много турниров впереди. Вот и я за ним подтянусь – только не тренироваться, а чтобы расслабиться.

– О Токио уже думаете?

– Хочется там выступить. Надеюсь, ситуация все-таки образуется и нам дадут возможность нормально ездить на соревнования. Возраст пока позволяет. Буду ли делать перерыв в карьере? А вот это посмотрим, как получится, – игриво улыбнувшись, добавляет Маргарита.

– Как вам атмосфера здесь, в Новогорске? Можно сравнить с Паралимпиадой?

– О чем вы? Конечно, нет. Игры – это Игры. А здесь так… Обычный турнир.

РЕКОРДЫ, НО НЕ РЕКОРДЫ

Обычный – не обычный, а результаты – мощные. Некоторые – лучше мировых рекордов! С утра высшие достижения превзошли сразу трое пловцов – Сергей Сухарев (50 м вольным стилем в классе S7 – 27,66 секунды), Роман Жданов (150 м комплексом в классе Sm4 – 2.23,21) и Анна Крившина (50 м вольным стиле в классе S13 – 27,22). А позже легкоатлетка Светлана Кривенок в классе F33 толкнула ядро на 7,51 м – и это тоже мировой рекорд… Был бы. Увы, достижения на внутрироссийской арене такой статус получить не могут.

– Мировые рекорды фиксируются только на международных соревнованиях определенного класса, – пояснил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. – Так что результаты наших атлетов не смогут пройти ратификацию. Но они все равно хорошие!

– Я даже удивлена немного, что смогла так пробежать полуторку, – признается Елена Паутова, чемпионка Афин и Лондона в классе Т12, показавшая время 4.35,20 на 1500 м. – Учитывая, что изначально вообще не должна была здесь выходить на старт.

– Почему вышли?

– Я вообще готовилась к марафону в Уфе, который пройдет 11 сентября. То есть, когда стало понятно, что мы не едем в Рио, переключила все внимание на него. Бежать 1500 м и марафон за четыре дня – тяжело! В среду сходила на церемонию открытия, поскольку думала, что сегодня смогу отдохнуть. Но когда пришла на разминку, тренер сказала – надо стартовать. Сами понимаете – результаты важны. Их же все равно будут сравнивать с теми, что будут в Рио….

– Как марафон теперь побежите?

– Да как-нибудь побегу. Конечно, никакой массаж меня уже не восстановит. Мышцы после шиповок будут болеть – я ведь последние недели тренировалась для асфальта, а не для беговой дорожки. Но если до финиша доберусь – уже хорошо. Время будет неважно.

«БЕЛОРУСУ ВСЕ НАПИСАЛИ «СПАСИБО»

Делегация белорусской сборной Источник: Reuters

– Я как раз о результате особо не думал, – признается Быченок. – Хотя полуторку мы с утра здорово пробежали. А на четырехсотметровке помешал дождь. Дорожка мокрая, коляски – тоже, из-за этого руки проскальзывают, когда толкаешься. Плюс на выходе из третьего виража попадаешь под сильный ветер. Он и простым бегунам мешает, а у нас парусность выше… Не сдувает со стадиона, конечно, но тормозит заметно. Так что о личных рекордах не думал.

– А о чем думали? Вообще мотивация и настрой сравнимы с олимпийскими?

– Да о чем вы? Разумеется, нет! То есть, мы себя не жалеем, стараемся выложиться на 100 процентов…. Но так всегда на соревнованиях. Атмосфера же все равно не та. Местечковая какая-то. С Паралимпиадой турнир не сравнить.

– Игры вообще смотреть не будете?

– Только те соревнования, в которых побегут знакомые ребята. Буду искать записи, повторы, следить по возможности. А так – нет.

– Что скажете о делегате белорусской сборной, вышедшем на церемонию открытия с российским флагом?

– Вот ему – огромное спасибо! – уважительно кивает головой Алексей. – Это был сильный поступок. Я, правда, из летней команды Белоруссии никого не знаю – знаком только с зимниками. Но мы им очень благодарны. Слышали, что этого человека уже лишили аккредитации – Паралимпиада для него закончена, как и для нас. Но мы все нашли его телефон, послали ему смски с благодарностями и хотим увидеться лично. Надеюсь, такая возможность появится.