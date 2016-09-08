«Малкин с Овечкиным подождут!»
Казанские болельщики, отказавшиеся от просмотра выставочного матча сборной России с чехами, не остались разочарованы. «Ак Барс» побаловал их разгромной победой над принципиальным соперником.
ПРОТИВОРЕЧИЯ «БАРСОВ»
Все уже давно привыкли к тому, что «Ак Барс» не рвет
с места в карьер на старте чемпионата. Раньше января на команду Зинэтулы
Билялетдинова можно вообще особо пристально не смотреть, все равно в
плей-офф это будут совсем другие «барсы» – голодные до побед и беспощадные к
соперникам.
Но в этом сезоне «Ак Барс» настолько противоречив и
не фундаментален, что это пугает болельщиков даже в сентябре. Какие-то очки
волжане берут, но с таким скрипом, что слышно в другом конце города. Люди голосуют ногами: ни о каком аншлаге на
«Татнефть-Арене» нет и речи. Хоть как-то выручают приезжие любители хоккея.
– На Овечкина с Малкиным мы на Кубке
мира с удовольствием посмотрим, – рассказывает Сергей, поклонник «Динамо» из Сургута.
– Пусть они пока подождут – сейчас мне любимая команда интереснее…
СЛОВО И ДЕЛО СЕКАЧА
– Я еще никогда не играл в команде, у которой такие
проблемы в атаке. Мы не можем разыграть шайбу, просто вбрасываем в зону и
боремся, – признался форвард казанцев Иржи Секач после домашнего
поражения от ЦСКА (1:3). Чех-форвард в тот день орал на партнеров, ломал
клюшки, бил борта и не подбирал слов. Пассаж нападающего может и звучал слишком
резко, но нашел отклик у всех неравнодушных к «Ак Барсу». На правду-то что
обижаться?
Тем более что за свои слова Секач отвечает уже на
второй минуте матча с «Динамо». Этот гол
наверняка так и останется лучшим на этой неделе во всей КХЛ. Готов спорить!
Форвард принимает шайбу на синей линии и все делает сам. Можно пересматривать
его шедевр бесконечно, и каждый раз находить в нем что-то новое: работа рук,
обман соперника глазами, идеальный кистевой бросок...
1:0.
Стадион – в восторге!
НОВАЯ ЗВЕЗДА КАЗАНИ
Все знают, что команда Билялетдинова строит игру от
обороны, но у «Ак Барса» сейчас травмированы сразу три основных защитника, и
казанцы играют в три пары. Ходят разговоры, что новички уже вот-вот прибудут,
но пока надо играть теми, кто есть. Немудрено, что язык у волжан на плече уже в
первой 20-минутке.
«Динамо» солиднее и острее, Гарипов тащит все
до середины второго периода, пока Галимов не сравнивает счет – 1:1.
Бело-голубые в последних матчах подхватили ничейный синдром, словно их укусили
шахматисты. Овертайм и в Казани вполне ожидаем, но в самый нужный момент слово
берет Ткачев. Хоккейная Казань обожает этого центрфорварда и видит в нем
звезду, сопоставимую для команды с самим Алексеем Морозовым. После ухода
золотой тройки Зарипов – Зиновьев – Морозов все как-то смирились
с тем, что главная звезда в «Ак Барсе» – Зинэтула Билялетдинов, но Ткачев
активно навязывает ему конкуренцию и пока подтверждает, что этот сезон должен
стать его бенефисом. 2:1 за 10 минут до финальной сирены.
«Динамо»
готовит последний штурм, но Ткачев зарабатывает удаление, которое реализует Глинкин
– 3:1. Зал ревет, как в плей-офф! На видеокубе выхватывают лица игроков
футбольного «Рубина», на них как раз останавливается волна, плывущая по
трибунам. В это время Азеведо делает счет 4:1.
«Горячая» шайба вылетает к зрителям, но болельщик не возвращает ее на лед, нарушая старинный хоккейный закон. Любители хоккея поопытнее, чуть ли не угрожают бедолаге расправой. И это была, пожалуй, единственная ложка дегтя для поклонников «Ак Барса» в этот вечер…
Зинэтула Билялетдинов: Мы больше играли в атаке. Результат не случайный
Матч
Ак Барс - Динамо - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы:
Секач (Сидоров, Азеведо), 1:05 (1:0). Галимов (Горовиков, Осипов), 28:46 (1:1). Ткачёв (Чибисов, Лукоянов), 49:55 (2:1). Глинкин (Захарчук), 54:04 (3:1 - бол.). Азеведо (Токранов, Секач), 59:08 (4:1).
Место и дата
08 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция