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«Малкин с Овечкиным подождут!»

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Радость казанцев
Радость казанцевИсточник: Sovsport.ru

Казанские болельщики, отказавшиеся от просмотра выставочного матча сборной России с чехами, не остались разочарованы. «Ак Барс» побаловал их разгромной победой над принципиальным соперником.

ПРОТИВОРЕЧИЯ «БАРСОВ»

Все уже давно привыкли к тому, что «Ак Барс» не рвет с места в карьер на старте чемпионата. Раньше января на команду Зинэтулы Билялетдинова можно вообще особо пристально не смотреть, все равно в плей-офф это будут совсем другие «барсы» – голодные до побед и беспощадные к соперникам.

Но в этом сезоне «Ак Барс» настолько противоречив и не фундаментален, что это пугает болельщиков даже в сентябре. Какие-то очки волжане берут, но с таким скрипом, что слышно в другом конце города. Люди голосуют ногами: ни о каком аншлаге на «Татнефть-Арене» нет и речи. Хоть как-то выручают приезжие любители хоккея.

– На Овечкина с Малкиным мы на Кубке мира с удовольствием посмотрим, – рассказывает Сергей, поклонник «Динамо» из Сургута. – Пусть они пока подождут – сейчас мне любимая команда интереснее…

СЛОВО И ДЕЛО СЕКАЧА

– Я еще никогда не играл в команде, у которой такие проблемы в атаке. Мы не можем разыграть шайбу, просто вбрасываем в зону и боремся, – признался форвард казанцев Иржи Секач после домашнего поражения от ЦСКА (1:3). Чех-форвард в тот день орал на партнеров, ломал клюшки, бил борта и не подбирал слов. Пассаж нападающего может и звучал слишком резко, но нашел отклик у всех неравнодушных к «Ак Барсу». На правду-то что обижаться?

Тем более что за свои слова Секач отвечает уже на второй минуте матча с «Динамо». Этот гол наверняка так и останется лучшим на этой неделе во всей КХЛ. Готов спорить! Форвард принимает шайбу на синей линии и все делает сам. Можно пересматривать его шедевр бесконечно, и каждый раз находить в нем что-то новое: работа рук, обман соперника глазами, идеальный кистевой бросок...

1:0. Стадион – в восторге!

НОВАЯ ЗВЕЗДА КАЗАНИ

Все знают, что команда Билялетдинова строит игру от обороны, но у «Ак Барса» сейчас травмированы сразу три основных защитника, и казанцы играют в три пары. Ходят разговоры, что новички уже вот-вот прибудут, но пока надо играть теми, кто есть. Немудрено, что язык у волжан на плече уже в первой 20-минутке.

«Динамо» солиднее и острее, Гарипов тащит все до середины второго периода, пока Галимов не сравнивает счет – 1:1. Бело-голубые в последних матчах подхватили ничейный синдром, словно их укусили шахматисты. Овертайм и в Казани вполне ожидаем, но в самый нужный момент слово берет Ткачев. Хоккейная Казань обожает этого центрфорварда и видит в нем звезду, сопоставимую для команды с самим Алексеем Морозовым. После ухода золотой тройки ЗариповЗиновьев – Морозов все как-то смирились с тем, что главная звезда в «Ак Барсе» – Зинэтула Билялетдинов, но Ткачев активно навязывает ему конкуренцию и пока подтверждает, что этот сезон должен стать его бенефисом. 2:1 за 10 минут до финальной сирены.

«Динамо» готовит последний штурм, но Ткачев зарабатывает удаление, которое реализует Глинкин – 3:1. Зал ревет, как в плей-офф! На видеокубе выхватывают лица игроков футбольного «Рубина», на них как раз останавливается волна, плывущая по трибунам. В это время Азеведо делает счет 4:1.

«Горячая» шайба вылетает к зрителям, но болельщик не возвращает ее на лед, нарушая старинный хоккейный закон. Любители хоккея поопытнее, чуть ли не угрожают бедолаге расправой. И это была, пожалуй, единственная ложка дегтя для поклонников «Ак Барса» в этот вечер…

Зинэтула Билялетдинов: Мы больше играли в атаке. Результат не случайный

Матч

Ак Барс - Динамо - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы:

Секач (Сидоров, Азеведо), 1:05 (1:0). Галимов (Горовиков, Осипов), 28:46 (1:1). Ткачёв (Чибисов, Лукоянов), 49:55 (2:1). Глинкин (Захарчук), 54:04 (3:1 - бол.). Азеведо (Токранов, Секач), 59:08 (4:1).

Место и дата

08 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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