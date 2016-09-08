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Пора возвращать Романцева? Как Семин играл со «Спартаком»

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Юрий Семин
Юрий СеминИсточник: Sovsport.ru

Sovsport.ru вспоминает, как вернувшийся в «Локомотив» Юрий Семин играл против «Спартака» в разные годы своей карьеры.

Непреодолимый Романцев

Семин против «Спартака»: +7=4-14

Говорить о противостоянии со «Спартаком» в 90-е годы, с одной стороны, довольно затруднительно – слишком уж велико было превосходство красно-белых над всеми остальными в этот период. С другой стороны, другие команды – «Алания», «Ротор», «Динамо», «Торпедо» - периодически устраивали со спартаковцами острые зарубы и отнимали у безусловного гегемона очки. Но для семинского «Локомотива» тот «Спартак» Олега Романцева был каким-то заколдованным противником. Железнодорожники давно уже перестали быть пресловутым «пятым колесом», начали выигрывать трофеи, регулярно участвовали в еврокубках, но матчи против красно-белых не складывались для них категорически.

Исключением стал лишь 1995 год, когда «Локомотив» сумел дважды обыграть «Спартак» - 2:1 в «Лужниках» и 1:0 у себя в Черкизово благодаря голу молодого Андрея Соломатина. Та встреча стала по качеству одной из лучших в том чемпионате. За оживших к тому времени после провальной первой половины сезона красно-белых в той игре, к слову, дебютировали вернувшиеся из-за границы Сергей Юран и Василий Кульков.

А потом снова все вернулось на круги своя. Последовала серия из восьми поражений подряд в чемпионатах России с общим счетом 5:22. Особняком стоит победа в финале Кубка России-1996 (3:2), но тогда, что характерно, «Спартак» тренировал Георгий Ярцев. Причем «Локомотив» на стыке веков стал главным конкурентом красно-белых, матчи между ними были гвоздями сезона, но проходили в одну калитку, как, например, в 1999-м, когда железнодорожники дважды уступили со счетом 0:3.

Наконец-то победить удалось только во втором круге чемпионата-2000, когда «Локо», уступая к 37-й минуте 0:2, в итоге выиграл 3:2. И даже в эпоху позднего Романцева, когда в «Спартаке» играли люди вроде Баи Кебе, Эссиена Фло или ямайца Роберта Скарлетта, железнодорожники порой испытывали проблемы во встречах с красно-белыми, как, например, в сезоне-2002, когда матч в Черкизово завершился вничью – 1:1.

И символично, что работа Романцева в «Спартаке» завершилась вскоре после матча с «Локомотивом». 11 июня 2003 года красно-белые уступили железнодорожникам со счетом 1:2, 15 июня была победа в финале Кубка России над «Ростовом», а на следующий день Романцев дал свою знаменитую пресс-конференцию…


На развалинах Колизея

Семин против «Спартака»: +2=1-0

Романцев ушел. «Спартак» переживал самый смутный и черный период в своей новейшей истории. И именно тогда Семин одержал, возможно, свою самую громкую победу над красно-белыми в карьере. 2 августа 2003 года «Спартак» был разгромлен в «Лужниках» со счетом 5:2, а если бы не гол Александра Белозерова в компенсированное время, все могло бы быть совсем уж неприлично.

Но, пожалуй, более показательной стала победа, одержанная «Локо» над «Спартаком» год спустя – 3:1. Команда Семина, пожалуй, играла в лучший футбол в своей истории – яркий, зрелищный, атакующий. Тот, который у большинства болельщиков ассоциируется как раз с красно-белыми.


Гильотина для Черчесова

Семин против «Спартака»: +2=0-0

В следующий раз Семин встретился со «Спартаком» уже в качестве главного тренера киевского «Динамо», когда жребий свел команды в отборочном раунде Лиги чемпионов. Красно-белым пришлось пережить очередной кошмар – два раза по 1:4. После поражения в первом матче в Москве недавно назначенный на этот пост генеральный директор «Спартака» Валерий Карпин отправил в отставку Станислава Черчесова…

«Я ехал в Россию с чувством большой ответственности. Я работаю теперь на Украине и должен был показать, что научил чему-то своих игроков, поставил команде игру. Тем более что в последнее время киевское «Динамо» много критиковали и выражали сомнение в том, что оно способно добиться подобного результата. Сейчас я удовлетворен, что сделал для зрителей большое дело», - говорил после того матча Семин.

Тень Олега Ивановича

Семин против «Спартака»: +0=0-3

Летом 2009-го Семин вернулся в «Локомотив». Что интересно, в последнем матче под руководством и.о. Владимира Маминова железнодорожники обыграли как раз «Спартак» - 2:1. При новом-старом тренере «Локо» проиграл красно-белым все три встречи, хотя до этого у него была в дерби шестиматчевая серия без поражений. Справиться с Карпиным Семин так и не смог. Но как тут не вспомнить, что тогдашнего главного тренера «Спартака» активно консультировал Романцев. Найти управу на своего старого соперника так и не получилось.


Провинциальные радости

Семин против «Спартака»: +1=0-2

Наконец, последние на сегодня свои матчи против «Спартака» Семин провел в качестве главного тренера провинциальных команд. Но все равно получилось ярко. «Мордовия», получив в Москве три гола в свои ворота уже к 27-й минуте, не пала духом, забила два, и в концовке изрядно погоняла красно-белых, заставив тех судорожно отбиваться. Многочисленные недоброжелатели возглавлявшего тогда «Спартак» Мурата Якина радостно потирали руки…

А чуть больше года назад Семин приехал в Москву с «Анжи», и после этого матча восторгов вокруг работавшего со «Спартаком» Дмитрия Аленичева резко поубавилось. Махачкалинцы победили – 2:1, и не сказать, что не по делу.

Итого

Семин против «Спартака» в российской истории: +12=5-19

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