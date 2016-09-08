Две ошибки Знарка перед Кубком мира
Обозреватель Sovsport.ru анализирует подготовку сборной России к
североамериканск
1. Знарок поспешил с совмещением
Не собираюсь критиковать главного тренера сборной за то, что он
принял решение возглавить в этом сезоне еще и СКА. Копья на тему «Нужно ли
совмещение наставнику сборной?» можно ломать бесконечно. А истину когда-то в
разговоре со мной высказал президент ФХР Владислав Третьяк и она очень проста:
«Как самому тренеру комфортнее – так и лучше».
Поэтому тут я на стороне Олега Знарка. Тем более под рукой у него
в СКА будет большое количество и твердых игроков нашей сборной, и ближайших
кандидатов в нее.
Вот только зачем было принимать СКА уже летом и начинать с
питерцами чемпионат, чтобы через десяток дней после его начала расстаться с
командой на месяц ради сборной?
Вот тут Знарок, по-моему, ошибся, поспешил. Потому что если
всерьез относишься к битве… А я исхожу из того, что участие в Кубке мира –
очень серьезный турнир для Знарка. Не давал тренер повода в этом усомниться.
Так вот, если серьезно готовишься к битве, в голове должен быть
только бой. Больше ничего. Иначе и выходить на него не имеет смысла. А Олег
Валерьевич буквально накануне сидел еще на двух стульях – в клубе и сборной.
Если это конец сезона. Закончил один турнир с клубом, начал готовится к другому
в сборной – нет вопросов. Но Знарок после двухгодичной паузы только-только
взялся за любимую ежедневную работу, начал входить в ритм… И тут - стоп, пора в
сборную.
Сможет ли тренер выбросить все мысли о клубе из головы? Если даже
он сам скажет, что сможет – я не поверю.
Что можно было сделать в этой ситуации? Отдать и подготовку к
сезону и первые матчи Петру Воробьеву. В его квалификации сомнений нет. И
возглавить СКА 3 октября. Сразу после окончания КМ. Чтоб не дергаться и не
суетится.
2. Зря из сборной выгнали Радулова
У меня до сих пор не укладывается в голове, что одного из наших
сильнейших форвардов – Александра Радулова – не будет в сборной на этом
турнире.
Да, Александр – человек со сложным характером. И, наверное, не
патриот в привычном для большинства россиян смысле этого слова. Его весенний
поступок, когда он улетел за океан договариваться о будущем контракте, вместо
того, чтобы прибыть на сбор национальной команды, говорит как раз об этом.
Но чему удивляться? Ведь, когда Радулов в 2008-м также самовольно
покинул НХЛ, ради контракта с «Салаватом Юлаевым», мы ему дружно аплодировали.
И российские хоккейные чиновники – тоже.
Конечно, Знарок не должен был этот прогул спускать на тормозах. На
уровне сборной Радулова надо было подвергнуть дисциплинарному взысканию. Но
если оно превратилось в этакую негласную дисквалификацию – я против!
Есть вещи поважнее обид, собственной харизмы и субординации. Имя
им – «Интересы сборной». Пусть Радулов – «плохой парень» и не любит ходить
строем даже в национальной команде. Но он талантливый игрок. И он ей нужен.
Была большая надежда у меня на то, что Знарок (сам в прошлом
«плохой парень» и злостный нарушитель спортивной дисциплины) найдет подход к
талантливому бузотеру с таким же как у него самого трудным характером. Что
состоится между тренером и игроком очень горячий разговор со всеми нарушениями
культурного лексикона и этикета. Но, что в конце этого разговора Знарок хлопнет
Радулова по плечу (или по шее) и рявкнет: «Чтоб на Кубке мира за неделю на
сборе был!».
Я думаю, что и Радулов оценил бы такой акт доверия. И рвал бы жилы
на площадке. Тем более, не будем и об этом забывать, форвард возобновляет
карьеру в НХЛ. И блеснуть на Кубке мира - в его личных интересах.
Руководство сборной пошло по другому пути. Правилен ли он – покажет турнир. Но, согласитесь, увидеть Радулова, привыкшего к славе КХЛ на совсем другом уровне было бы интересно.
Матч
Россия - Чехия - 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Голы:
Кемпны (Соботка, Михалек М.), 3:54 (0:1). Панарин (Шипачёв, Дадонов), 18:29 (1:1). Тарасенко (Кучеров, Марков), 25:22 (2:1 - бол.). Кучеров (Марченко, Орлов), 28:38 (3:1). Ханзал (Хемски, Кемпны), 46:48 (3:2 - бол.). Дадонов (Панарин, Шипачёв), 48:48 (4:2). Полак (Палат), 57:13 (4:3).
Место и дата
08 сентября 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция