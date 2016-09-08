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Две ошибки Знарка перед Кубком мира

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru анализирует подготовку сборной России к североамериканскому турниру и отмечает пару промахов.

1. Знарок поспешил с совмещением

Не собираюсь критиковать главного тренера сборной за то, что он принял решение возглавить в этом сезоне еще и СКА. Копья на тему «Нужно ли совмещение наставнику сборной?» можно ломать бесконечно. А истину когда-то в разговоре со мной высказал президент ФХР Владислав Третьяк и она очень проста: «Как самому тренеру комфортнее – так и лучше».

Поэтому тут я на стороне Олега Знарка. Тем более под рукой у него в СКА будет большое количество и твердых игроков нашей сборной, и ближайших кандидатов в нее.

Вот только зачем было принимать СКА уже летом и начинать с питерцами чемпионат, чтобы через десяток дней после его начала расстаться с командой на месяц ради сборной?

Вот тут Знарок, по-моему, ошибся, поспешил. Потому что если всерьез относишься к битве… А я исхожу из того, что участие в Кубке мира – очень серьезный турнир для Знарка. Не давал тренер повода в этом усомниться.

Так вот, если серьезно готовишься к битве, в голове должен быть только бой. Больше ничего. Иначе и выходить на него не имеет смысла. А Олег Валерьевич буквально накануне сидел еще на двух стульях – в клубе и сборной. Если это конец сезона. Закончил один турнир с клубом, начал готовится к другому в сборной – нет вопросов. Но Знарок после двухгодичной паузы только-только взялся за любимую ежедневную работу, начал входить в ритм… И тут - стоп, пора в сборную.

Сможет ли тренер выбросить все мысли о клубе из головы? Если даже он сам скажет, что сможет – я не поверю.

Что можно было сделать в этой ситуации? Отдать и подготовку к сезону и первые матчи Петру Воробьеву. В его квалификации сомнений нет. И возглавить СКА 3 октября. Сразу после окончания КМ. Чтоб не дергаться и не суетится.

2. Зря из сборной выгнали Радулова

У меня до сих пор не укладывается в голове, что одного из наших сильнейших форвардов – Александра Радулова – не будет в сборной на этом турнире.

Да, Александр – человек со сложным характером. И, наверное, не патриот в привычном для большинства россиян смысле этого слова. Его весенний поступок, когда он улетел за океан договариваться о будущем контракте, вместо того, чтобы прибыть на сбор национальной команды, говорит как раз об этом.

Но чему удивляться? Ведь, когда Радулов в 2008-м также самовольно покинул НХЛ, ради контракта с «Салаватом Юлаевым», мы ему дружно аплодировали. И российские хоккейные чиновники – тоже.

Конечно, Знарок не должен был этот прогул спускать на тормозах. На уровне сборной Радулова надо было подвергнуть дисциплинарному взысканию. Но если оно превратилось в этакую негласную дисквалификацию – я против!

Есть вещи поважнее обид, собственной харизмы и субординации. Имя им – «Интересы сборной». Пусть Радулов – «плохой парень» и не любит ходить строем даже в национальной команде. Но он талантливый игрок. И он ей нужен.

Была большая надежда у меня на то, что Знарок (сам в прошлом «плохой парень» и злостный нарушитель спортивной дисциплины) найдет подход к талантливому бузотеру с таким же как у него самого трудным характером. Что состоится между тренером и игроком очень горячий разговор со всеми нарушениями культурного лексикона и этикета. Но, что в конце этого разговора Знарок хлопнет Радулова по плечу (или по шее) и рявкнет: «Чтоб на Кубке мира за неделю на сборе был!».

Я думаю, что и Радулов оценил бы такой акт доверия. И рвал бы жилы на площадке. Тем более, не будем и об этом забывать, форвард возобновляет карьеру в НХЛ. И блеснуть на Кубке мира - в его личных интересах.

Руководство сборной пошло по другому пути. Правилен ли он – покажет турнир. Но, согласитесь, увидеть Радулова, привыкшего к славе КХЛ на совсем другом уровне было бы интересно.

Матч

Россия - Чехия - 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы:

Кемпны (Соботка, Михалек М.), 3:54 (0:1). Панарин (Шипачёв, Дадонов), 18:29 (1:1). Тарасенко (Кучеров, Марков), 25:22 (2:1 - бол.). Кучеров (Марченко, Орлов), 28:38 (3:1). Ханзал (Хемски, Кемпны), 46:48 (3:2 - бол.). Дадонов (Панарин, Шипачёв), 48:48 (4:2). Полак (Палат), 57:13 (4:3).

Место и дата

08 сентября 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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