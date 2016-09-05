Конец эпохи? На будущей неделе немка Анжелик Кербер станет первой ракеткой мира

Анжелик Кербер и Серена Уильямс после финала Australian Open-2016 Источник: Reuters

Серена Уильямс сложила с себя регалии лидера рейтинг-листа WTA. Sovsport.ru рассказывает о теннисистке, пришедшей на смену легенде.

Еще совсем недавно лидерство Серены Уильямс в рейтинге WTA выглядело абсолютно незыблемым. Казалось бы, кто мог пошатнуть позиции легендарной американки? Марию Шарапову сгубил пресловутый мельдоний, Виктория Азаренко ушла в декретный отпуск, Петра Квитова погрузилась в хандру и начала менять тренеров как перчатки, звездные бельгийки Жюстин Энен и Ким Клийстерс ушли из большого спорта. А для остальных прим нынешнего тура даже один титул на турнире «Большого шлема» виделся пределом мечтаний.

При этом никак нельзя сказать, что Серена играет в 2016 году из рук вон плохо. Финалы на Australian Open и Roland Garros, очередная, уже седьмая по счету победа на любимом Уимблдоне… И все же случилось невозможное: в мире появилась теннисистка, которая смогла воспользоваться отдельными неудачами Уильямс-младшей и ее участившимися пропусками ответственных турниров. Последний период доминирования американки составил 186 недель (с 18 февраля 2013 года).

В ближайший понедельник первой ракеткой мира станет 28-летняя уроженка Бремена Анжелик Кербер. Едва ли немке будет суждено замахнуться на какие-либо рекорды из разряда вечных, но именную звезду на аллее теннисной славы она себе обеспечила.

Польские корни

Кербер свободно говорит на двух иностранных языках, и это не случайно. Английский для всех теннисистов – своего рода обязательная программа, а близость спортсменки к еще одной национальной культуре обусловлена тем, что ее родители – этнические поляки.

В этом сложно отыскать какую-либо закономерность, но факт остается фактом: в истории современного тенниса заметный след, помимо Анжелик, оставляют Каролин Возняцки, Сабин Лисицки… И только Агнешка Радванска выходит на корт под флагом Польши.

Кербер давно живет и тренируется в небольшом польском городке Пущиково. Местная федерация тенниса не раз пыталась склонить восходящую звезду к смене гражданства, но Анжелик всякий раз отвечала твердым отказом даже на уговоры своих родных.

Учитесь плавать

Новый лидер WTA-тура играет в теннис с трехлетнего возраста, но долгое время Кербер разрывалась между кортом и бассейном. Ее юношеские результаты в плавании по-настоящему впечатляли тренеров, и окончательный выбор в пользу аристократической игры с мячом дался Анжелик и ее семье нелегко.

Одной левой

Процент успешных левшей в мировом теннисе значительно ниже, чем в футболе или, скажем, боксе. Но если подобный самородок все-таки появляется в элите – он становится настоящей головной болью для соперников, вынужденных кардинально менять тактику и привычный рисунок игры. Такой «занозой» для Роджера Федерера и Ко в середине нулевых стал Рафаэль Надаль. Такова сейчас Анжелик Кербер. Как и знаменитый испанец, будущая первая ракетка мира любит подолгу держать мяч в игре, обороняться и наказывать соперниц за ошибки и слишком авантюрные действия. Но есть в арсенале немки и качественные атакующие удары, среди которых особенно выделяется ювелирный перевод справа по линии.

Кербер – третья левша, которой удалось возглавить рейтинг WTA. Можно с уверенностью сказать, что и здесь Анжелик оказалась в достойной компании: ее предшественницами были Мартина Навратилова и Моника Селеш.

А что это за девушка?

Мартина Хингис выиграла свой первый титул на турнире «Большого шлема» в 16 лет, Серена Уильямс и Мария Шарапова – в 17, Жюстин Энен и Петра Квитова – в 21.

Анжелик Кербер балансировала на рубеже первой сотни рейтинга, будучи в том возрасте, когда большинство других современных теннисисток выходят на пик карьеры. Чудеса начались на Открытом чемпионате США 2011 года, когда никому неизвестная 92-я ракетка мира из Германии добралась до полуфинала, сокрушив по ходу турнира Агнешку Радванску и Флавию Пеннетту. Уже тогда в глаза бросалась методичность действий Кербер на корте и ее поразительное хладнокровие.

Конечно, это могло оказаться разовым всплеском, но дальнейшие события показали, что внезапный прорыв Анжелик был вполне закономерен. Вскоре последовала первая победа на представительном турнире, дебютный Итоговый чемпионат WTA, взлет на пятую строчку мирового рейтинга и солидный рекламный контракт с автомобильным концерном Porsche.

Благословение от Граф

Все немецкие теннисистки, достигавшие в последние годы сколько-нибудь серьезных результатов, признавались, что начинали чувствовать себя неуютно, когда их начинали сравнивать с великой Штеффи Граф – спортсменкой, переписавшей историю этого вида спорта и выигравшей в 1988 году «Золотой Большой шлем» (4 традиционных «мэйджора» плюс Олимпийские игры в Сеуле).

Не стала исключением и Анжелик. Впрочем, Кербер в этой связи предпочла не комплексовать, а использовать ситуацию к собственной выгоде. В конце 2015 года она отправилась на стажировку в Лас-Вегас, где проживает Штеффи и ее не менее знаменитый супруг Андре Агасси. Обе стороны отозвались о кратковременном сотрудничестве в восторженных тонах. Как знать, может быть, именно эмоциональный заряд, подаренный великой чемпионкой помог Кербер сначала сокрушить Серену Уильямс в финале Australian Open-2016, а затем и сбросить ее с пьедестала?

Штеффи Граф, Анжелик Кербер и Андре Агасси на сборе в Неваде



«Крупье» Плишкова

24-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова неожиданно выступила в гонке за первой строчкой рейтинга в роли раздатчицы карт. Если бы 21 августа Анжелик Кербер обыграла ее в финале крупного турнира в Цинциннати – немка взошла бы на трон уже тогда. Увы, в том матче борьбы не получилось: Кербер потратила слишком много сил в олимпийском Рио-де-Жанейро (где она также вышла в финал), а Каролина, напротив, сыграла вдохновенно.

И вот сегодня Плишкова реабилитировалась в глазах Анжелик. Именно ее победа над Сереной открыла путь Кербер к осуществлению давней мечты. А возможность взять реванш за Цинциннати немецкой теннисистке представится уже в эту субботу.

Во втором полуфинале US Open Анжелик переиграла свою подругу Каролин Возняцки. Многолетний тренер Кербер Торбен Бельц, следуя чисто хоккейной традиции, пообещал не бриться до тех пор, пока его подопечная не завоюет титул на корте Артура Эша в Нью-Йорке.

