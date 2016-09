Конец эпохи? На будущей неделе немка Анжелик Кербер станет первой ракеткой мира

Серена Уильямс сложила с себя регалии лидера рейтинг-листа WTA. Sovsport.ru рассказывает о теннисистке, пришедшей на смену легенде.

Еще совсем недавно лидерство Серены Уильямс в рейтинге WTA выглядело абсолютно незыблемым. Казалось бы, кто мог пошатнуть позиции легендарной американки? Марию Шарапову сгубил пресловутый мельдоний, Виктория Азаренко ушла в декретный отпуск, Петра Квитова погрузилась в хандру и начала менять тренеров как перчатки, звездные бельгийки Жюстин Энен и Ким Клийстерс ушли из большого спорта. А для остальных прим нынешнего тура даже один титул на турнире «Большого шлема» виделся пределом мечтаний.

При этом никак нельзя сказать, что Серена играет в 2016 году из рук вон плохо. Финалы на Australian Open и Roland Garros, очередная, уже седьмая по счету победа на любимом Уимблдоне… И все же случилось невозможное: в мире появилась теннисистка, которая смогла воспользоваться отдельными неудачами Уильямс-младшей и ее участившимися пропусками ответственных турниров. Последний период доминирования американки составил 186 недель (с 18 февраля 2013 года).

В ближайший понедельник первой ракеткой мира станет 28-летняя уроженка Бремена Анжелик Кербер. Едва ли немке будет суждено замахнуться на какие-либо рекорды из разряда вечных, но именную звезду на аллее теннисной славы она себе обеспечила.

.@AngeliqueKerber becomes the 22nd player in #WTA history to reach World No.1! pic.twitter.com/yHxwCKFPiq