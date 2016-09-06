Роман Зобнин: Могу сыграть вместо Промеса

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин - о воскресном дерби с «Локомотивом».

«ЧЕРЧЕСОВ ЗНАЕТ МЕНЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ Я САМ»

На левой руке у Романа тату – два слова на итальянском, переводятся: «Предан футболу». Набил в 16 лет, в академии имени Коноплева. Обсудив это изречение, мы начали беседу с самого главного.

- Сейчас все обсуждают, Россия – футбольная страна?

- Пока нет, потому что нет результата у главной команды, национальной сборной.

- Получается, в 2008 году, когда была «бронза»на чемпионате Европы…

- Тогда – да, нас можно было назвать футбольной страной. Кстати, примерно в то время сделал татуировку. Я тогда особо не соображал, какая мы страна, играл и играл. У нас люди сами играют как любители, а на футбол не ходят. Спросить бы их, почему. В Иркутске, где я родился, больше хоккей с мячом любят.

- После матча против сборной Ганы Станислав Черчесов сказал: «Зобнина я знаю даже лучше, чем он сам себя знает».

- Так и есть, год вместе работали в «Динамо».

- Если тренер так говорит, будет требовать с вас выкладываться на 110 процентов!

- На сборах сейчас так и было. В матче тоже – требовал, требовал. На матч с Ганой планировали при потере мяча сразу же его возвращать. Три метра до соперника с мячом или пять, не важно, надо накрывать. У нас это неплохо получалось . Если не получалось – отходили назад и оборонялись позиционно. На это надо много сил, на 60 минут меня хватило, потом играл на морально-волевых .

- А еще эта фраза Черчесова означает - он в вас верит, и будет вызывать в дальнейшем.

- Тут не от фразы зависит. Если я буду в порядке в «Спартаке», вновь вызовут.

- Можно чуть переделать слова тренера? «Роман Зобнин знает Черчесова лучше, чем…».

- Лучше, чем вы, ха-ха! Вы же у него не тренировались.

«ДУМАЛ, ПРИДЕТСЯ ЗВАТЬ ДОКТОРА»

- Вам нравится отбирать мячи?

- Да, интересно - перекрыть, прочитать, где-то сыграть в подкате.

- Кстати, об отборе. На матче Россия – Гана фотограф «Советского спорта» Даша Исаева сделала потрясающий снимок, смотрите! - показываю фото.

- Помню этот момент, сыграл в подкате, отобрал мяч. Мне почти и не попало.

- После игры вы сказали: «Устал, стало сводить ноги». Почему?

- Может, связано и не с усталостью, началось ведь после того, как мне попали в колено. Перетерпел, и потом было нормально, хотя порой казалось – еще чуть-чуть и придется звать доктора.

- Ваши партнеры по сборной говорили, что после 60-й минуты подсели. Недоработали на тренировках?

- Вряд ли. Совсем уж тяжелых тренировок не было, в основном занимались тактикой. Вроде, не должны устать, идет сезон, играем каждую неделю. Там пошли замены, может, те, кто выходил должны были активней помогать?

«ДО «ЛОКОМОТИВА» МНЕ ДЕЛА НЕТ»

- Есть что-то общее в манере игры сборной Черчесова и «Спартака»?

- Не сказал бы. Может, только требование сразу после потери мяча вступать в отбор? «Краснодару» так забили первый гол, в сборной - тоже, хорошо ловили Гану на контратаках, было много подходов.

- Может, общее то, что и Черчесов, и Каррера - отличные мотиваторы.

- Их нельзя сравнивать, да и не люблю я это. Мотивация – одно, главное – как донести требования до футболиста, чтобы он понял. У них это получается лучше, чем у кого бы то ни было. Каррера подбирает нужные слова, какие именно, не скажу. После матча бежит к нам на поле, кричит: «Грацио!». Мы видим - тренер вместе с нами и так же переживает.

- В «Спартаке» вы в последнее время играете на фланге. Что нового узнали от Карреры о действиях крайнего полузащитника?

- На тренировках выходим на поле, встаем, и тренер показывает какие-то действия. Куда открываться, какие зоны перекрывать при отборе.

- Нигерийский нападающий «Локомотива» Эзекиэль Хенти, сказал: «До «Спартака» в принципе нет дела».

- Могу сказать то же самое – до «Локомотива» мне дела нет. Мы – «Спартак»! Нам без разницы, кто там следующий, «Локо» или кто-то еще.

- Судя по всему, Промес против «Локомотива» не сыграет. Потеря?

- Конечно! Справа может сыграть Зуев, слева – я. Или наоборот, тогда я вместо Промеса.

«ТРЕНЕР РАССКАЖЕТ, КАК ИГРАТЬ ПРОТИВ ДЕНИСОВА»

- Дисквалифицирова н Андрей Ещенко, которого удалили в матче с «Анжи». Обе желтые карточки он получил на Берише, зато тот не забил и не отдал. Удаление того стоило?

- Раз мы не пропустили, значит, стоило. На установке нам особо указывали на Беришу, говорили, что опасен. Повезло, что Промес забил второй гол, иначе еще вопрос, чем бы все кончилось.

- В воскресенье вам играть против Игоря Денисова, которого отлично знаете по «Динамо». Есть задумки, как можно использовать его слабые стороны?

- Тренер должен рассказать, как нам действовать и не только против Денисова. В «Локомотиве» новый тренер, точнее – новый старый. Они побегут, и мы тоже побежим, посмотрим, кто кого. Читал, их болельщики всю квоту на билеты выкупили.

- Кого отметите из «Локо»?

- Касаева, он всегда в порядке. Нравится его стиль.

- В «Локо» уверены, что весной с ними обошлись несправедливо, когда в матче со «Спартаком» (красно-белые выиграли в Черкизово 2:0 ) не удалили Пуцко за фол на Шкулетиче. Если бы это произошло с вашей командой, придало бы дополнительный настрой?

- Если их в самом деле это задело, дополнительная мотивация будет. Хотя каждая команда может долго вспоминать, что где-то не поставили пенальти.

- Чего хотите от ближайшего будущего?

- Пока все складывается хорошо. Главное, чтобы мы в «Спартаке» не останавливались и продолжали побеждать. Лично мне нужно прогрессировать и приносить пользу команде.