Новая оборона «Зенита»: без Гарая, но с Новосельцевым

Ухода Халка и последовавшей за этим перестройки атакующей игры «Зениту» показалось мало. Вторая волна кадрово-тактичес ких реформ затронет уже оборонительную линию. Sovsport.ru рассматривает несколько моделей, которые Мирча Луческу может взять на вооружение.

Модель №1. План «Б»

Раньше, когда Гарай по каким-то причинам выбывал из строя, в центре обороны образовывалась связка Нету – Ломбертс. Плюс ее очевиден – сыгранность. Как и минус – бельгиец, оставшийся в «Зените», давно растерял скорость и в этом тандеме является слабым звеном. В отличие от Нету, который за то время, что Гарай гостил в Санкт-Петербурге , прибавил во всех компонентах. А еще необходимо помнить: Ломбертс может играть только левого центрального защитника, тогда как Нету – любого.

Модель №2. С Новосельцевым

В этом сезоне на «Зенит» не давит лимит на легионеров. Сразу отметаем этот аргумент применительно к Новосельцеву. Возможное появление и закрепление Ивана в составе будет продиктовано другими факторами. Во-первых, этот защитник ничуть не хуже стареющего Ломбертса. Во-вторых, обладает тактической гибкостью: может играть в любой оборонительной зоне и в любой расстановке. Если Луческу приспичит поставить Нету на позицию левого центрального защитника, то справа может выйти только Новосельцев.

Наверное, можно говорить о том, что в премьер-лиге пошла мода на российских центрдефов. Кутепов и Новосельцев – имена относительно новые, появившиеся гораздо позже зарождения первых опасений относительно судьбы Игнашевича. Это, безусловно, козырь. Да, сегодня «Зениту» лимит не угрожает. Но как оно обернется, скажем, после зимнего трансферного окна? Российский центральный защитник заметно облегчает лимитное бремя, даруя тренеру, как это модно говорить, пространство для маневра.

Модель №3. Три защитника

Востребованная нынче расстановка с тремя центральными защитниками может появиться и в «Зените». Луческу, конечно, не наигрывал эту модель на сборах. Так и Дмитрий Аленичев не наигрывал – но в первых матчах сезона «Спартак» применил именно ее. Или Станислав Черчесов наигрывал? Но в матче с Турцией использовал. Треть клубов премьер-лиги играет по этой или близкой к ней расстановке. Дело, в общем-то, наживное: чем выше класс игроков, тем безболезненнее новая тактическая модель будет внедрена в игру.

Этим ходом, если он последует, Луческу решит сразу несколько важных вопросов. Во-первых, Новосельцев. Он приучен в «Ростове» к этой тактике, а значит, ему будет проще адаптироваться. Во-вторых, Кришито. Он играл в центре, причем недурно, в Италии; да и в одном матче нынешнего сезона – против «Уфы» – тоже. В-третьих, Жирков. У Луческу появляется уникальная возможность разместить на поле одновременно и Кришито, и Жиркова в родной зоне. Так что 3–5–2 в «Зените» – очень даже вероятная перспектива.

Сравнительная характеристика центральных защитников «Зенита»*

* У Ломбертса приведены показатели за прошлый сезон.