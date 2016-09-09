Без лидеров «Спартак» проиграет «Локомотиву»

Прогноз Sovsport.ru на матчи 6 тура РФПЛ

9 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

20:00, «Ростов» – «Крылья Советов»

Победа хозяев, они сейчас воодушевлены, футболисты испытывают эмоциональный подъем - команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, Александра Ерохина, Сослана Джанаева, Федора Кудряшова, Дмитрия Полоза вызывали в сборную России. В таком состоянии у игроков ноги сами бегут. У «Крыльев» тоже есть хорошая новость - вернулся Молло, но в Ростове-на-Дону этого не хватит даже для ничьей.

10 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)

15:30, «Амкар» – «Томь»

Выигрыш хозяев с минимальным счетом. «Томь» пропустила больше всех – девять мячей, а «Амкар» умеет, забив один мяч, засушить игру. Победят рационализм команды Гаджи Гаджиева и надежная игра ее вратаря Александра Селихова.

18:00, «Оренбург» – «Анжи»

Здесь будет малорезультативн ая ничья - 0:0 или 1:1. Команда Роберта Евдокимова строго играет в защите, уступила только «Ростову» и ЦСКА. «Анжи» порой хорош в созидании, но это тот самый случай, когда коса найдет на камень.

20:30, ЦСКА – «Терек»

Один из центральных матчей тура. Идущая на втором месте команда сыграет против третьей. Очень вероятна победа ЦСКА - новый стадион, придет больше болельщиков, чем обычно, яркие эмоции. Армейцы обязаны подарить Слуцкому, зрителям и самим себе праздник. Если даже не брать все это в расчет, давайте вспомним, что армейцы исправно набирают очки (11 в пяти гостевых матчах!), у них есть игра, стиль.

11 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

14:00, «Уфа» – «Краснодар»

Сложный для прогноза матч. «Краснодар» месяц не выигрывал в чемпионате, «Уфа», наоборот, первую победу одержала в последнем туре. Гости вроде как должны быть сильнее, мы привыкли относить их к фаворитам, но шестое чувство подсказывает мне, что будет ничья.

16:30, «Спартак» – «Локомотив»

Шансы «Спартака» забить во многом зависят от Промеса, а он нездоров. Не будут играть Фернандо и Андрей Ещенко, многовато потерь, кто заменит лидеров? В «Локомотиве» загадок еще больше и главная – как он изменится с возвращением Юрия Семина и появлением на поле Игоря Денисова, все-таки позиция опорного полузащитника - одна из ключевых. Сначала хотел сказать, что будет ничья, но в последний момент передумал - 1:0 в пользу «Локо».

19:00, «Арсенал» – «Зенит»

Победа гостей, которую они добудут в упорной ожесточенной борьбе. На стадионе наверняка будет аншлаг - можно долго спорить футбольная ли страна Россия, но Тула точно футбольный город. Скорее всего, Питер выиграет, пропустив один мяч.

12 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

19:30 «Рубин» – «Урал»

Хочется поставить на победу хозяев, пора бы уже ей состояться. За время двухнедельной паузы у игроков «Рубина» было время наиграть связи. Однако скорее всего будет ничья, «Урал» непростой соперник.