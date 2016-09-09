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Хавьер Грасия: Еврокубки? Сейчас главное - построить команду

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хавьер Грасия: Еврокубки? Сейчас главное - построить команду

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в преддверии матча против «Урала» рассказал о ситуации в команде.

- Как идет подготовка к матчу с «Уралом»?
- В связи с перерывом на матчи сборных у нас появился долгий подготовительный период. Мы стараемся им воспользоваться. Конечно, некоторые игроки отбыли в сборные. Считаю, что мы хорошо поработали, и постараемся достичь первой победы.

- Как вы оцените состояние М'Вилы и Мавинги, которые присоединились к команде?
- Янн провел с нами только одну тренировку. Пока рано говорить о его состоянии. Наша семья стала еще более многочисленной. У нас стало еще больше возможностей для выбора.

- Может в этом и заключается проблема? В «Рубине» сейчас 15 легионеров, и очень сложно сделать выбор.
- Да, у нас 15 иностранцев и 15 россиян. Но основная проблема совсем не в этом.  Нам просто нужно добиться победы. Мы знаем, что «Урал» хорошо борется. У этой команды сейчас в чемпионате одна победа, и это хороший шанс для нас взять три очка.

- Как оцените состояние Лестьенна, который давно не играл?
- Мы можем рассчитывать на него только сейчас. Все это время он отлично тренировался. Его шансы выйти на матч такие же, как и у остальных.

- У вас есть претензии к Рыжикову, который ошибался в последних матчах?
- Я всегда говорил, что у нас отличный вратарь. Я верю в него.

- Все пять матчей «Рубин» начинал разными составами. Можно ли сказать, что вы уже определились с основной обоймой?
- В составе всегда должны быть изменения. Все игроки должны бороться за место в основе.

- Сонг пропустил матч в Оренбурге. Готов ли сыграть в понедельник?
- Да, с ним все в порядке.

- У команды перед началом сезона были планы попадания в еврокубки. Не пересмотрели ли их?
- Когда я приезжал в Казань, то речь шла о долгосрочном проекте. Основная задача сейчас - строительство команды. Этот процесс проходит не просто. Были игроки, которые постепенно присоединялись к команде, что тоже не способствовало ускорению этого процесса. Понятно, что все хотят результата, но сейчас главное, чтобы игроки притерлись друг к другу. Это будет базой.

- И все-таки, в чем команде конкретно надо прибавлять?
- Во всем! В прошлой игре «Оренбург» нанес всего один удар по нашим воротам, и это был гол. Мы нанесли 22 удара, 7 из них в створ. У нас высокие показатели и по владению мячом, и по другим статистическим выкладками. Но не стоит зацикливаться на цифрах. Для победы нужно сделать что-то большее. И мы постараемся сделать это в понедельник.

Матч

Рубин - Урал

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

12 сентября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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